La ruta de senderismo con trazado de un antiguo ferrocarril minero ideal para disfrutar en familia

La Vía Verde del Pelurgu, en Cantabria. (Sara/@caracoltravels/TikTok)

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Durante el verano, debido a las altas temperaturas, no es habitual recomendar rutas de senderismo, sobre todo si se quieren hacer en las horas centrales del día. Sin embargo, en las zonas de España donde el clima resulta más suave y no hace tanto calor hay infinidad de paseos que se convierten en una propuesta ideal para disfrutar en familia.

Por eso, si vives por la zona o estás disfrutando del período estival en Cantabria, es posible que estés buscando destinos cercanos para poder hacer una actividad. Entonces, si eres una de esas personas, la ruta de Vía Verde del Pelurgu es un claro ejemplo de esto. La facilidad del itinerario permite recorrerlo con niños y mascotas, consolidando esta propuesta como una alternativa accesible para quienes buscan una experiencia distinta en plena naturaleza.

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Bajo la sombra de un bosque en Cantabria, la Vía Verde del Pelurgu se presenta como una ruta de senderismo que aprovecha el antiguo recorrido de un ferrocarril minero, ofreciendo un plan idóneo para familias y senderistas sin experiencia. El trazado, de 8,8 kilómetros y pendiente muy suave, parte de La Gándara, en Cobijón, y atraviesa túneles excavados en roca, traviesas originales y restos de la actividad minera que durante décadas impulsó la economía local.

Cómo es la Vía Verde del Pelurgu

El recorrido de la Vía Verde del Pelurgu conserva vestigios del pasado industrial de la zona, donde se extraían plomo y zinc en las conocidas Minas de Udías. A lo largo del trayecto, los visitantes encuentran clavos, traviesas y estructuras originales, como el castillete del Pozo del Madroño o la antigua casa de máquinas, que permiten imaginar el ritmo de trabajo de los siglos XIX y XX. El itinerario, de tipo circular, suma 218 metros de desnivel positivo y negativo, facilitando el acceso a senderistas principiantes y familias con niños, que pueden completar la ruta en dos o tres horas, según el ritmo de marcha.

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La Vía Verde del Pelurgu conserva vestigios del pasado industrial de la zona, donde se extraían plomo y zinc en las conocidas Minas de Udías. (Sara/@caracoltravels/TikTok)

El ambiente de la ruta está marcado por la presencia de túneles y la humedad del terreno, lo que exige calzado adecuado y el uso de linterna para quienes se adentran en las galerías. La entrada a los túneles ofrece una experiencia singular, reforzada por la oscuridad y el eco, y revela restos de barrenos, traviesas y otros elementos originales de la explotación minera.

Además, quienes buscan una inmersión más profunda pueden participar en visitas guiadas por el complejo minero, donde, equipados con casco, luz y botas, recorren galerías que conectan con cavidades naturales en las que aparecen formaciones de calcita, estalagmitas y las singulares estalactitas de hielo, uno de los grandes atractivos geológicos de este enclave cántabro.

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La experiencia está dirigida a mayores de cinco años capaces de realizar la caminata, siempre acompañados por un adulto en el caso de los menores. Las visitas, disponibles en español e inglés, tienen una duración aproximada de entre una hora y media y dos horas y media y parten desde la base de Pumalverde, frente a la iglesia de la localidad. El precio parte de 15 euros para los niños de entre 5 y 10 años, asciende a 20 euros para los de 10 a 15 años y alcanza los 30 euros para los mayores de 16. La tarifa incluye el material, el seguro de responsabilidad civil, el traslado hasta la boca de la mina y un pequeño refrigerio al finalizar la excursión.

La gastronomía tradicional de la zona

Por mucho que no sea muy exigente, seguramente después de hacer esta ruta de la Vía Verde del Pelurgu se despierte el apetito. De esta manera, en Udías, municipio al que pertenece Cobijón, hay muchas propuestas culinarias que recogen la esencia gastronómica de Cantabria, basada en productos de calidad y recetas de origen rural. Entre los platos más representativos destacan el cocido montañés, elaborado con alubias blancas, berza y compango.

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El cocido montañés, una receta típica de Cantabria. (Flickr)

También son habituales las carnes de vaca y los embutidos artesanales, así como los quesos cántabros. En el apartado dulce sobresalen los sobaos pasiegos y las quesadas, dos de los postres más emblemáticos de la región, que pueden encontrarse tanto en obradores tradicionales como en establecimientos de la zona.