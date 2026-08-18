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Remedios naturales para la colitis y la inflamación intestinal: qué especias tomar

Muchos personas con este padecimiento buscan alternativas complementarias para aliviar los síntomas y mejorar su calidad de vida

Taza de infusión con manzanilla y vapor, cuenco de semillas de lino, hojas de menta, botella de aceite de oliva y rodajas de jengibre en mesa de madera clara.
Un bodegón muestra elementos naturales como manzanilla, jengibre, aceite de oliva y semillas de lino para el alivio de la colitis. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La colitis es una inflamación del colon que puede provocar dolor abdominal, distensión, diarrea y malestar general. Sus causas son diversas, desde infecciones hasta alteraciones autoinmunes o estrés, y afecta a personas de distintas edades.

Aunque el tratamiento médico es fundamental en los casos graves o crónicos, muchos pacientes buscan alternativas complementarias para aliviar los síntomas y mejorar su calidad de vida.

En esta nota se presentan los remedios naturales con mayor respaldo científico y tradicional para reducir la inflamación intestinal y controlar las molestias asociadas a la colitis.

Ilustración de una persona de pie que se sujeta el abdomen con ambas manos. El sistema digestivo, estómago e intestinos, se muestra visible con una luz amarilla.
Una ilustración de acuarela muestra el torso de una persona sujetándose el abdomen, con una representación translúcida del estómago y los intestinos iluminados con un tono amarillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las mejores especias para combatir la colitis de manera natural y cómo tomarlas

Algunas especias tienen propiedades antiinflamatorias y digestivas que pueden ayudar a reducir los síntomas de la colitis de manera natural. Las más recomendadas, según evidencia reciente, son:

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1. Cúrcuma

  • Principio activo: Curcumina.
  • Acción: Inhibe vías inflamatorias relacionadas con la colitis.
  • Cómo tomarla: Media cucharadita de cúrcuma en polvo, combinada con una pizca de pimienta negra (para mejorar su absorción), añadida a sopas, guisos, batidos o huevos revueltos. Se puede tomar también en infusión o mezclada con leche vegetal.

2. Jengibre

  • Principio activo: Gingerol.
  • Acción: Disminuye la inflamación y alivia molestias digestivas.
  • Cómo tomarlo: Un trozo de raíz fresca pelada y rallada (1-2 cm) en infusión, agregada a jugos o como condimento en comidas. También se puede usar jengibre en polvo.

3. Hinojo

  • Acción: Relaja el músculo intestinal, reduce gases y espasmos.
  • Cómo tomarlo: Infusión de 1 cucharadita de semillas de hinojo por taza de agua caliente, dejar reposar 10 minutos y beber después de las comidas.

4. Canela

  • Acción: Puede ayudar a calmar el tracto digestivo, reducir gases y facilitar la digestión.
  • Cómo tomarla: Espolvoreada sobre frutas, avena o mezclada en infusiones.

5. Menta

  • Acción: Relaja el intestino, alivia cólicos y reduce la sensación de hinchazón.
  • Cómo tomarla: Infusión de hojas frescas o secas, sola o combinada con hinojo o manzanilla.

6. Anís

  • Acción: Efecto carminativo, ayuda a expulsar gases.
  • Cómo tomarlo: Infusión de semillas de anís, sola o mezclada con hinojo o menta.
Infografía con seis especias (cúrcuma, jengibre, hinojo, canela, menta, anís) en dibujos, y texto explicativo sobre cómo usarlas para la colitis. Logo Infobae.
Una infografía de Infobae detalla seis especias como la cúrcuma y el jengibre, sus propiedades para aliviar molestias de la colitis y formas de consumo seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener mejores resultados recuerda introducir las especias poco a poco en tu dieta para observar tolerancia. Evita el consumo excesivo; una a dos tazas de infusión al día suelen ser suficientes.

Otros consejos que debes seguir para aminorar los síntomas de la colitis

En caso de síntomas graves o alergias, consulta a tu médico antes de iniciar cualquier tratamiento complementario.

Cambios en la dieta y hábitos diarios

  • Fibra soluble: Aumentar la ingesta de fibra de avena integral, legumbres, frutas y verduras ayuda a reducir la inflamación y mejora la microbiota intestinal.
  • Alimentos fermentados: Yogur natural, kéfir y chucrut aportan probióticos que mantienen el equilibrio de las bacterias intestinales.
  • Frutos rojos: Arándanos, fresas y moras contienen antocianinas con efectos antiinflamatorios documentados.
  • Aceite de oliva virgen extra: Rico en polifenoles, reduce la inflamación similar al ibuprofeno, pero con mejor tolerancia digestiva.
  • Semillas de lino y chía: Ricas en omega-3 y fibra, ayudan a regular el tránsito intestinal y reducir la inflamación.
  • Dormir bien y hacer ejercicio moderado: El sueño de calidad (7-9 horas) y la actividad física diaria apoyan el metabolismo y el tránsito intestinal.
  • Evitar ultraprocesados, azúcares y exceso de alcohol. 

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