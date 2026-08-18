Claudia Sheinbaum envía al Congreso nombramiento de Rogelio Granguillhome como embajador en Irlanda

Su trayectoria incluye embajadas en Uruguay, Corea del Sur, India, Singapur y Alemania.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el nombramiento de Rogelio Granguillhome Morfín como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Irlanda, con lo que inició el proceso legislativo para formalizar su llegada a la representación diplomática.

Nombramiento de Rogelio Granguillhome llega al Congreso

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este lunes que la propuesta fue remitida por instrucciones de la presidenta, como parte de la estrategia del gobierno federal para fortalecer la presencia internacional de México y estrechar sus vínculos con otros países.

El nombramiento deberá ser analizado por la Comisión Permanente y posteriormente contar con la aprobación correspondiente del Poder Legislativo. Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, informó que el expediente será turnado a la Primera Comisión, encargada de atender asuntos políticos e internacionales, para su análisis y dictamen.

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SRE informa sobre propuesta de Sheinbaum para nueva Embajada de México en Irlanda.

La documentación enviada incluye el acuerdo de designación, el beneplácito correspondiente, información biográfica del diplomático, datos sobre Irlanda y el programa de trabajo que plantea desarrollar en caso de recibir el aval legislativo.

México e Irlanda buscan fortalecer relación económica y cultural

De acuerdo con la Cancillería, una vez aprobado el nombramiento, Granguillhome tendrá entre sus principales objetivos profundizar la relación económica bilateral y ampliar los vínculos históricos y culturales entre México e Irlanda.

La SRE también destacó que su misión estará orientada a consolidar a México como un socio estratégico para ese país europeo, mediante el impulso de la cooperación y los intercambios entre ambas naciones.

Entre los temas que marcarían su gestión se encuentran:

Fortalecer la relación económica entre México e Irlanda.

Impulsar los vínculos culturales e históricos.

Promover la cooperación internacional.

Reforzar la presencia diplomática de México en Europa.

Consolidar nuevas oportunidades de colaboración bilateral.

México e Irlanda buscan fortalecer sus vínculos económicos y culturales.

¿Quién es Rogelio Granguillhome Morfín?

Granguillhome es un diplomático mexicano con una extensa trayectoria en el servicio público y en la política exterior. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución donde obtuvo su título con mención honorífica en 1980.

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También realizó estudios latinoamericanos en la Universidad Simón Bolívar, en Venezuela.

Su experiencia se ha concentrado especialmente en asuntos económicos internacionales, promoción económica y cooperación para el desarrollo.

México busca consolidarse como socio estratégico de Irlanda.

Antes de ocupar distintos puestos diplomáticos, trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y posteriormente desarrolló diversas funciones dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Entre 2011 y 2013 fue el primer director ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), desde donde participó en la definición de políticas de cooperación económica y desarrollo internacional.

Amplia trayectoria como embajador de México

El diplomático también ha representado a México en distintos países. Fue embajador en Uruguay, Corea del Sur, India, Singapur y Alemania, además de desempeñarse como representante diplomático ante otros países de manera concurrente.

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Su encargo más reciente fue como embajador de México ante Bélgica y Luxemburgo, además de jefe de la Misión de México ante la Unión Europea, responsabilidad que ejerció desde 2021 hasta junio de 2026.

Rogelio Granguillhome deja una amplia trayectoria tras representar a México en Bélgica. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Durante esa etapa participó en las negociaciones relacionadas con el Acuerdo Global Modernizado entre México y los países integrantes de la Unión Europea, uno de los principales procesos de actualización de la relación comercial y política entre ambas partes.

Con esta propuesta, el gobierno de Sheinbaum busca colocar al frente de la representación mexicana en Irlanda a un diplomático con experiencia tanto en negociaciones internacionales como en promoción económica y cooperación.

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La designación, sin embargo, aún deberá superar el procedimiento legislativo correspondiente antes de que Granguillhome pueda asumir formalmente como embajador de México en Irlanda.