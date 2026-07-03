Irán se blinda para los funerales de Ali Khamenei, el líder supremo abatido por Estados Unidos e Israel al inicio de la guerra

Irán se blinda para despedir a Ali Khamenei, el líder supremo abatido por Estados Unidos e Israel al inicio de la guerra

El régimen de Irán inició este viernes los preparativos finales para los funerales de Estado del líder supremo Ali Khamenei, con la llegada de su féretro a la Gran Mosala del Imán Jomeini de Teherán, donde el sábado comenzarán tres días de ceremonias oficiales. Las autoridades esperan entre 15 y 20 millones de asistentes solo en la capital y presentan los homenajes como una demostración de respaldo a la República Islámica tras la guerra con Estados Unidos e Israel, que terminó con la muerte del dirigente el pasado 28 de febrero.

El cuerpo de Khamenei, colocado en un ataúd cubierto con la bandera iraní, llegó al complejo religioso y cultural donde se celebrará el funeral de Estado, según mostraron imágenes difundidas por la AFP. El recinto exhibe grandes retratos del Ayatollah, banderas negras en señal de luto y banderas rojas, símbolo del martirio y la venganza.

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Las ceremonias, previstas inicialmente para marzo, quedaron aplazadas por el conflicto armado entre Irán, Estados Unidos e Israel. Ahora se extenderán durante varios días con actos en Teherán, Qom, Mashhad e Irak, antes del entierro definitivo del líder religioso.

Las autoridades iraníes esperan que la convocatoria reúna a millones de personas. El imán del rezo del viernes en Qom, Mohammad Saidi, afirmó que “la gran participación pública en la procesión fúnebre del líder mártir y de los demás mártires será, en efecto, otro referéndum para la República Islámica”.

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Según la agencia Reuters, el régimen organizó un amplio operativo para facilitar la llegada de los asistentes. El Estado dispuso transporte, alojamiento y alimentos para movilizar a simpatizantes desde distintos puntos del país con el objetivo de mostrar fortaleza tras una guerra que las autoridades consideran una amenaza existencial para el sistema político iraní.

Los ataúdes del difunto líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, y de sus familiares, el día en que delegados internacionales participan en una ceremonia de despedida en su honor, quien fue abatido el 28 de febrero durante los ataques aéreos israelíes y estadounidenses contra Irán (REUTERS)

En la entrada de la Gran Mosala, obreros y equipos de emergencia completaron los preparativos bajo altas temperaturas. Algunos asistentes comenzarán a acercarse desde este viernes por la noche para esperar la apertura de las puertas prevista para las 06:00 del sábado.

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Tras las ceremonias iniciales, un cortejo recorrerá las calles de Teherán con el féretro de Khamenei antes de continuar hacia Qom. Posteriormente, los restos viajarán a las ciudades santas iraquíes de Najaf y Kerbala, donde también se celebrarán homenajes, para concluir el recorrido en Mashhad, ciudad natal del líder del régimen, donde será enterrado el 9 de julio junto al santuario del imán Reza.

Junto al féretro de Khamenei también estarán los de varios familiares fallecidos durante el ataque del 28 de febrero, entre ellos una hija, un yerno, una nuera y una nieta.

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Las ceremonias contarán con la presencia de representantes de una treintena de países. Entre los asistentes previstos figuran el ex presidente ruso Dmitri Medvédev, el primer ministro paquistaní Shebaz Sharif y el dirigente parlamentario chino He Wei. Las autoridades iraníes no invitaron a líderes europeos.

La presencia del nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, no fue confirmada oficialmente. El hijo del fallecido Ayatollah asumió el cargo a comienzos de marzo tras la muerte de su padre. Según las autoridades, sufrió heridas durante el ataque contra la residencia familiar y desde entonces solo difundió mensajes escritos.

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La presencia del nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, no fue confirmada oficialmente (REUTERS)

En distintos puntos de Teherán aparecieron además nuevos carteles con imágenes de Mojtaba Khamenei junto al retrato de su padre y un puño levantado, símbolo de la revolución islámica.

El dispositivo de seguridad se reforzó en toda la capital. Grandes sectores permanecen cerrados al tránsito vehicular, mientras abundan los controles policiales y militares. El aeropuerto de Teherán opera con restricciones parciales y permanecerá completamente cerrado el lunes, jornada declarada festiva en todo el país.

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Los centros comerciales bajaron sus persianas y numerosas empresas suspendieron temporalmente sus actividades para facilitar la realización de los homenajes.

Los funerales se perfilan como los más multitudinarios de la historia de Irán. En 1989, las exequias del fundador de la República Islámica, Ruhollah Jomeini, reunieron a unos 10 millones de personas, según cifras oficiales, y registraron avalanchas que causaron más de una decena de muertos. Las autoridades iraníes esperan superar ampliamente esa convocatoria durante las ceremonias dedicadas a Ali Khamenei.

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(Con información de Reuters y AFP)