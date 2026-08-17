Así reapareció Luis Ángel Malagón con el América sub-21

Luis Ángel Malagón revela la fecha de su regreso a las canchas tras rotura del talón de Aquiles (AP Foto/Eduardo Verdugo, archivo)

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El regreso de Luis Ángel Malagón se dio este domingo 16 de agosto su primera señal formal con el entorno que en América, tras su rotura del talón de Aquiles, y que su afición esperaban desde hacía meses. Tras cinco meses fuera de las canchas por una lesión grave, el arquero reapareció en un partido oficial con la Sub-21 azulcrema, donde fue titular, llevó el gafete de capitán y mantuvo su portería en cero durante el tiempo que estuvo en la cancha.

Poco a poco se aproxima el regreso de Malagón con el conjunto de Coapa, el arquero aceleró su recuperación, por lo que ya tuvo su primer partido para retomar la confianza y seguridad en el arco.

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El guardameta disputó los primeros 45 minutos ante Atlético de San Luis y salió al medio tiempo por decisión técnica. Aunque el cuadro potosino ganó 2-0 con dos anotaciones en la segunda mitad, en Coapa el marcador quedó en segundo plano ante la reaparición de uno de los referentes recientes del club bajo los tres postes.

Así fue el regreso de Malagón a las canchas (IMAGES/Kyle Ross)

Así fue el regreso de Malagón a las canchas

Malagón inició así el trayecto para reincorporarse al primer equipo y pelear de nuevo por la titularidad con Rodolfo Cota, quien defendió el arco americanista desde su ausencia. Su regreso llegó tras un largo proceso de recuperación que lo mantuvo alejado de la actividad oficial durante cinco meses.

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El arquero sufrió una ruptura del tendón de Aquiles de la pierna derecha el 10 de marzo, durante el partido del América frente a Philadelphia Union en la Concacaf Champions Cup. A partir de ese momento enfrentó un periodo de rehabilitación que modificó por completo sus planes para este año.

La lesión también frenó una de sus metas más claras: disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Antes de esa baja, Luis Malagón era considerado una de las principales opciones para defender la portería del Tricolor, pero la lesión lo dejó fuera de la convocatoria.

Mientras se recuperaba, el escenario cambió tanto en su club como en la selección. Raúl Rangel asumió la responsabilidad en la portería nacional durante la Copa del Mundo, mientras Cota tomó el puesto titular con América.

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La vuelta de Luis Ángel Malagón no resuelve de inmediato la disputa por la portería azulcrema, pero sí reabre una competencia que había quedado suspendida por la lesión. Su primer partido oficial después de cinco meses confirmó que su proceso de recuperación entró en una nueva etapa y que su regreso al plantel principal volvió a estar en el panorama.

Con un mensaje de agradecimiento, Luis Ángel Malagón documenta su progreso. El video lo muestra caminando al arquero de la Selección Mexicana por primera vez desde su cirugía, serán largos meses de recuperación (IG/ @angel_malagonv)

La lesión del 10 de marzo lo dejó sin el Clausura 2026 y sin el Mundial

Malagón se lesionó el 10 de marzo durante el partido de ida ante Philadelphia Union, en los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf. Fue operado dos días después y desde entonces quedó fuera de actividad.

La baja le impidió terminar el Clausura 2026 con las Águilas y también lo sacó de la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. La lesión frenó así su actividad con el club y la posibilidad de disputar la Copa del Mundo en casa.

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El portero prevé que sus primeros minutos con América lleguen ya bajo la dirección de Guillermo Almada. Si mantiene la evolución que describió, su reaparición se daría en este mismo semestre y también podría dejarlo disponible para la Liguilla.

Malagón reconoció que al principio no imaginaba una recuperación tan rápida. Explicó que durante el primer tramo del proceso seguía con muletas y que esa etapa fue una de las más pesadas.

“Al principio, si te soy sincero, me parecía loco porque al mes, mes y medio, andaba todavía en muletas, me costó mucho esa parte, pero bueno, creo que le echamos muchas ganas y no hay más. Gracias a Dios ya estamos otra vez por acá”, expresó.

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