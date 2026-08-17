Poncho de Nigris le da la espalda a La Casa de los Famosos y apoyará a participante de La Granja VIP

Poncho de Nigris asegura que “mandó” a un concursante al reality de TV Azteca (Redes Sociales)

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Poncho de Nigris dejó entrever en un video difundido en redes que seguirá sin apoyar a algún equipo de La Casa de los Famosos México 2026 y que, en cambio, enfocará su respaldo y de campaña en La Granja VIP 2026, el reality de TV Azteca y que será competencia del programa de Televisa.

En medio de cuestionamientos en redes sobre si esta temporada del reality de Televisa tendrá una canción para impulsar a los habitantes favoritos, recordando que el regiomontano solía colaborar con Los Tuexi en lanzamientos relacionados con el formato y apoyando a los equipos favoritos de cada temporada.

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La conversación del apoyo del conductor de Monterrey se encendió mientras Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, enfrenta críticas por el nuevo contenido de la temporada, ya que la audiencia considera que no es el esperado.

Poncho de Nigris le da la espalda a LCDLFMX y apoyará La Granja VIP 2026

Poncho de Nigris, promotor de Ring Royale, da a conocer los próximos pasos del evento y solicita a sus seguidores nombres de celebridades para futuras ediciones. (RS: @ponchodenigris)

En un video en sus redes sociales, Poncho De Nigris señaló que ya tiene un favorito dentro de La Granja VIP 2026 y que su apuesta se centra en el comediante Kevyn Contreras, quien es un integrante de la “Guarida del éxito” y “Jalando fierro”, contenido del influencer regiomontano.

“Va a estar del equipo, de la ‘Guarida del éxito’ y ‘Jalando fierro’, uno más de los integrantes. Ya estuvo Aldito en La casa de los famosos y ganó; ahora mandamos para hacer buen contenido, porque sé que va a hacer buen contenido porque ya tiene las tablas, a Kevyn Contreras. Kevyn bicolor en ‘La granja VIP’”, dijo Poncho de Nigris en el video difundido en redes.

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El ex habitante de la primera temporada de La Casa de los Famosos México agregó que seguirá de cerca su participación dentro del reality y que impulsará una canción para respaldarlo. “Vamos a reventar mad***, se le va a hacer rola y se le va a apoyar como se le tiene que apoyar a todo el equipo”, concluyó.

(Facebook/Kevyn Contreras)

Kevyn Contreras, el comediante que Poncho de Nigris apoyará con La Granja VIP 2026

Kevyn Contreras convirtió un detalle de vestuario en marca: el regiomontano usa un traje partido en rojo y azul como homenaje a su hermano Henry, y esa historia lo fijó ante el público con el apodo de “El comediante bicolor”, con el que llena palenques y ferias en México y Estados Unidos.

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El comediante se llama Kevin Alejandro Contreras García y nació el 2 de febrero de 1996 en Monterrey, Nuevo León. Desde niño imitaba personajes de televisión y contaba chistes entre canciones durante fiestas familiares.

Su madre lo inscribió en una escuela de talento artístico y ese paso le abrió su primer espacio en un programa infantil de Canal 28 de Monterrey. Con el tiempo, Contreras dio el salto al circuito de comedia para adultos.

(Instagram)

Del teloneo al tour propio en dos países

Contreras trabajó más de dos décadas en comedia, y su carrera se profesionalizó mientras atravesaba la muerte de su hermano Henry a los 18 años. El color azul del traje lo representa, mientras el rojo corresponde al favorito del comediante.

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Ya en el circuito de stand up, Contreras fue telonero de Zagar y Brincos Dieras. Después emprendió en 2024 su primera gira en solitario.

En 2025 presentó el tour “No me dejen solo” por varias ciudades de México y Estados Unidos. Ese calendario lo consolidó como un nombre asociado a palenques y ferias en ambos países.

(Instagram)

Podcast, TikTok y el divorcio anunciado tras una boda sorpresiva

Fuera del escenario, Contreras condujo El Moscast, un podcast en YouTube junto a Adolfo Valero. En paralelo, acumuló 1.5 millones de seguidores en TikTok con sketches grabados con amigos.

En su vida personal, fue padre de tres hijos de una relación anterior con Sandra González. En mayo de 2025 se casó de forma sorpresiva con la modelo Naomy Villarreal, quien esperaba gemelas al momento de la boda; meses después, la propia Villarreal anunció públicamente la separación y el inicio del divorcio.

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