Receta de atole de mango: fácil y cremoso, ideal para compartir

Atole de mango caliente y humeante se sirve en un tazón de barro con pan dulce y mangos frescos, junto a una ventana que muestra un paisaje invernal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El atole de mango es un clásico reinventado, perfecto para quienes buscan un postre cálido, cremoso y diferente.

Su sabor suave y frutal, con ese punto tropical del mango, lo convierte en una delicia irresistible para grandes y pequeños.

Además de su textura envolvente, este atole es ideal para reuniones familiares o tardes frescas.

En muchas regiones de México es tradicional durante la temporada de mangos, pero hoy es un favorito internacional, excelente para acompañar galletas, pan dulce o disfrutar solo.

Un atole de mango cremoso con trozos de fruta y canela se presenta en una taza de barro sobre un mantel multicolor, rodeado de mangos y pan dulce mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de atole de mango

El atole de mango es una bebida caliente y espesa a base de leche, mango maduro y maicena. Se cuece a fuego lento hasta lograr una textura aterciopelada y cremosa. Es sencillo y rápido de preparar, y se puede ajustar el dulzor al gusto.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

2 mangos maduros (pelados y en trozos) 750 ml de leche entera 2 cucharadas de maicena (fécula de maíz) 80 g de azúcar 1 rama de canela 1 pizca de sal 100 ml de agua

Cómo hacer atole de mango, paso a paso

Tritura los mangos con 100 ml de agua hasta obtener un puré muy fino. Disuelve la maicena en un vaso con un poco de leche fría, removiendo bien para que no queden grumos. En una olla, calienta el resto de la leche junto con la rama de canela y la pizca de sal. Cuando comience a humear, retira la canela. Añade el puré de mango a la olla y mezcla con una cuchara de madera. Incorpora la maicena disuelta y el azúcar. Remueve sin parar a fuego medio-bajo. Cocina durante 8-10 minutos, removiendo constantemente para evitar que se pegue. No dejes de remover para que quede cremoso y sin grumos. Cuando espese y tenga textura de crema ligera, retira del fuego. Sirve caliente.

Una infografía detalla los pasos para la preparación casera del atole de mango, desde sus ingredientes hasta el resultado final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 tazas grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 175 kcal aprox.

Grasas: 4 g

Proteínas: 5 g

Hidratos de carbono: 34 g

Azúcares: 22 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El atole de mango se puede guardar en la nevera hasta 2 días, en recipiente hermético. Calienta suavemente antes de servir.