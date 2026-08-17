Receta de atole de mango: fácil y cremoso, ideal para compartir

El atole de mango es un clásico reinventado, perfecto para quienes buscan un postre cálido, cremoso y diferente.
Su sabor suave y frutal, con ese punto tropical del mango, lo convierte en una delicia irresistible para grandes y pequeños.
Además de su textura envolvente, este atole es ideal para reuniones familiares o tardes frescas.
En muchas regiones de México es tradicional durante la temporada de mangos, pero hoy es un favorito internacional, excelente para acompañar galletas, pan dulce o disfrutar solo.
Receta de atole de mango
El atole de mango es una bebida caliente y espesa a base de leche, mango maduro y maicena. Se cuece a fuego lento hasta lograr una textura aterciopelada y cremosa. Es sencillo y rápido de preparar, y se puede ajustar el dulzor al gusto.
PUBLICIDAD
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 20 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 2 mangos maduros (pelados y en trozos)
- 750 ml de leche entera
- 2 cucharadas de maicena (fécula de maíz)
- 80 g de azúcar
- 1 rama de canela
- 1 pizca de sal
- 100 ml de agua
Cómo hacer atole de mango, paso a paso
- Tritura los mangos con 100 ml de agua hasta obtener un puré muy fino.
- Disuelve la maicena en un vaso con un poco de leche fría, removiendo bien para que no queden grumos.
- En una olla, calienta el resto de la leche junto con la rama de canela y la pizca de sal. Cuando comience a humear, retira la canela.
- Añade el puré de mango a la olla y mezcla con una cuchara de madera.
- Incorpora la maicena disuelta y el azúcar. Remueve sin parar a fuego medio-bajo.
- Cocina durante 8-10 minutos, removiendo constantemente para evitar que se pegue. No dejes de remover para que quede cremoso y sin grumos.
- Cuando espese y tenga textura de crema ligera, retira del fuego. Sirve caliente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 tazas grandes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 175 kcal aprox.
- Grasas: 4 g
- Proteínas: 5 g
- Hidratos de carbono: 34 g
- Azúcares: 22 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
El atole de mango se puede guardar en la nevera hasta 2 días, en recipiente hermético. Calienta suavemente antes de servir.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD