Vendedor de helados donó el dinero de sus servicios para ayudar a damnificados del terremoto

El vendedor de helados compró alimentos con cerca de $250.000 que tenía destinados para los gastos de su hogar. - crédito @mister_led_colombia_sas/Instagram

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Mientras observaba las imágenes de las afectaciones provocadas por el terremoto, Eurley, un vendedor informal de helados de 73 años que vive en la Comuna 13 de Medellín, decidió utilizar el dinero que tenía destinado para pagar los servicios de su hogar para comprar alimentos y entregarlos a los damnificados.

La historia fue conocida a través de Noticias RCN, medio que entrevistó al vendedor y registró el proceso mediante el cual decidió destinar sus ahorros a la compra de productos básicos para las personas afectadas por la emergencia.

De acuerdo con el relato entregado por Eurley, tenía aproximadamente $250.000 en su cuenta de Nequi. Ese dinero estaba destinado a cubrir algunas necesidades de su hogar, pero después de conocer la situación de las familias afectadas por el terremoto decidió utilizarlo para comprar alimentos.

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“Aceite, arroz, lentejas, fideos, pasta, lata, café, galletas, de todo lo que fue”, explicó el vendedor durante la entrevista.

Según contó, después de realizar las compras le quedaron cerca de $1.000. La decisión también generó preocupación en su esposa, quien, de acuerdo con el relato presentado por el medio, le pidió que no gastara el dinero.

Don Eurley, vendedor de helados de 73 años, utilizó cerca de $250.000 de sus ahorros para comprar alimentos destinados a los damnificados del terremoto. - crédito @mister_led_colombia_sas/Instagram

Eurley explicó por qué decidió entregar sus ahorros

El vendedor aseguró que las imágenes de las zonas afectadas le produjeron tristeza al pensar en las personas que habían perdido sus viviendas y pertenencias.

“Es una nostalgia, una tristeza. Uno... se le vienen las lágrimas. Uno imaginarse esa gente que tienen todo, que ya no tienen nada”, dijo Eurley al medio.

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El hombre explicó que su decisión estuvo relacionada con la necesidad de ayudar a quienes enfrentan las consecuencias de la emergencia. En la entrevista, también afirmó que prefiere ayudar a otras personas antes que esperar recibir ayuda.

“Yo nunca soy interesado en nada. Yo me siento más fácil yo ayudar a los demás que me ayuden”, señaló.

La compra de alimentos fue su manera de aportar ante la situación de las familias damnificadas. Su caso se conoció en medio de otras iniciativas ciudadanas que se han desarrollado para recolectar elementos destinados a las personas afectadas por el terremoto.

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Ciudadanos han entregado alimentos y otros elementos para apoyar a las familias afectadas por el terremoto. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Personas apoyaron al vendedor después de conocer su historia

La historia de Eurley también generó apoyo hacia él. Según informó Noticias RCN, varias personas decidieron entregarle nuevos recursos después de conocer que había utilizado el dinero que tenía destinado para los servicios de su hogar para comprar las ayudas.

El vendedor manifestó que, pese a contar nuevamente con recursos, su intención es continuar priorizando las ayudas para los damnificados.

“Primero las ayudas. Nosotros vamos a salir el martes y vamos a ir allá a las ayudas... Y ya después guardamos pa alguna cosita, pagar servicios, lo que vaya entrando, lo que Dios permita”, expresó durante la entrevista.

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De esta manera, el dinero que recibió posteriormente no modificó su intención de continuar colaborando con las personas afectadas. Su plan, según explicó, es participar en la entrega de las ayudas y posteriormente destinar los recursos que vayan ingresando a sus gastos personales.

Don Gilberto entregó latas de sardinas como aporte para las personas afectadas por el terremoto. - crédito @angiegonzalez_202

Otros ciudadanos también han entregado ayudas

El caso de Eurley se suma a otras historias de ciudadanos que han decidido aportar recursos o elementos que tienen disponibles para las personas damnificadas.

Entre ellas está la de don Gilberto, otro vendedor de helados que llevó latas de sardinas para entregarlas a las víctimas del terremoto. También se conocieron los casos de Yolanda Cifuentes y Blanca Morales, quienes llegaron al Campín, en Bogotá, con elementos para contribuir a las ayudas.

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Cifuentes llevó una colchoneta y otros productos que logró reunir. “Poquito, pero con cariño, lo que se puede”, manifestó.

Morales, por su parte, destacó la importancia de realizar aportes según las posibilidades de cada persona. “De granito en granito nos vamos ayudando y tenemos en cuenta también el sufrimiento de los demás”, señaló.

En Medellín, una niña también entregó sus ahorros, que tenía guardados en una alcancía. En Cartagena, una comunidad de Caño del Oro decidió organizarse para enviar ayuda a las zonas afectadas, pese a las dificultades que enfrenta para conseguir sus propios alimentos.

Además de las donaciones materiales, algunas personas han optado por aportar su tiempo en los centros de acopio, donde participan en actividades como la clasificación de alimentos, la organización de productos, el cargue de cajas y la preparación de las ayudas.

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