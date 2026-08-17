Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Vendedor de helados donó el dinero de sus servicios para ayudar a damnificados del terremoto

Don Eurley, de 73 años, compró alimentos con cerca de $250.000 que tenía en Nequi, decisión que posteriormente motivó a otras personas a apoyarlo

El vendedor de helados compró alimentos con cerca de $250.000 que tenía destinados para los gastos de su hogar. - crédito @mister_led_colombia_sas/Instagram

Guardar

Mientras observaba las imágenes de las afectaciones provocadas por el terremoto, Eurley, un vendedor informal de helados de 73 años que vive en la Comuna 13 de Medellín, decidió utilizar el dinero que tenía destinado para pagar los servicios de su hogar para comprar alimentos y entregarlos a los damnificados.

La historia fue conocida a través de Noticias RCN, medio que entrevistó al vendedor y registró el proceso mediante el cual decidió destinar sus ahorros a la compra de productos básicos para las personas afectadas por la emergencia.

De acuerdo con el relato entregado por Eurley, tenía aproximadamente $250.000 en su cuenta de Nequi. Ese dinero estaba destinado a cubrir algunas necesidades de su hogar, pero después de conocer la situación de las familias afectadas por el terremoto decidió utilizarlo para comprar alimentos.

PUBLICIDAD

Aceite, arroz, lentejas, fideos, pasta, lata, café, galletas, de todo lo que fue”, explicó el vendedor durante la entrevista.

Según contó, después de realizar las compras le quedaron cerca de $1.000. La decisión también generó preocupación en su esposa, quien, de acuerdo con el relato presentado por el medio, le pidió que no gastara el dinero.

Don Eurley, vendedor de helados de 73 años, utilizó cerca de $250.000 de sus ahorros para comprar alimentos destinados a los damnificados del terremoto. - crédito @mister_led_colombia_sas/Instagram
Don Eurley, vendedor de helados de 73 años, utilizó cerca de $250.000 de sus ahorros para comprar alimentos destinados a los damnificados del terremoto. - crédito @mister_led_colombia_sas/Instagram

Eurley explicó por qué decidió entregar sus ahorros

El vendedor aseguró que las imágenes de las zonas afectadas le produjeron tristeza al pensar en las personas que habían perdido sus viviendas y pertenencias.

Es una nostalgia, una tristeza. Uno... se le vienen las lágrimas. Uno imaginarse esa gente que tienen todo, que ya no tienen nada”, dijo Eurley al medio.

PUBLICIDAD

El hombre explicó que su decisión estuvo relacionada con la necesidad de ayudar a quienes enfrentan las consecuencias de la emergencia. En la entrevista, también afirmó que prefiere ayudar a otras personas antes que esperar recibir ayuda.

Yo nunca soy interesado en nada. Yo me siento más fácil yo ayudar a los demás que me ayuden”, señaló.

La compra de alimentos fue su manera de aportar ante la situación de las familias damnificadas. Su caso se conoció en medio de otras iniciativas ciudadanas que se han desarrollado para recolectar elementos destinados a las personas afectadas por el terremoto.

Centro de acopio de ayuda humanitaria. Voluntarios. Cajas de ropa y alimentos no perecederos. Estantes con latas. Botellas de agua. Báscula.
Ciudadanos han entregado alimentos y otros elementos para apoyar a las familias afectadas por el terremoto. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Personas apoyaron al vendedor después de conocer su historia

La historia de Eurley también generó apoyo hacia él. Según informó Noticias RCN, varias personas decidieron entregarle nuevos recursos después de conocer que había utilizado el dinero que tenía destinado para los servicios de su hogar para comprar las ayudas.

El vendedor manifestó que, pese a contar nuevamente con recursos, su intención es continuar priorizando las ayudas para los damnificados.

Primero las ayudas. Nosotros vamos a salir el martes y vamos a ir allá a las ayudas... Y ya después guardamos pa alguna cosita, pagar servicios, lo que vaya entrando, lo que Dios permita”, expresó durante la entrevista.

De esta manera, el dinero que recibió posteriormente no modificó su intención de continuar colaborando con las personas afectadas. Su plan, según explicó, es participar en la entrega de las ayudas y posteriormente destinar los recursos que vayan ingresando a sus gastos personales.

Don Gilberto entregó latas de sardinas como aporte para las personas afectadas por el terremoto. - crédito @angiegonzalez_202

Otros ciudadanos también han entregado ayudas

El caso de Eurley se suma a otras historias de ciudadanos que han decidido aportar recursos o elementos que tienen disponibles para las personas damnificadas.

Entre ellas está la de don Gilberto, otro vendedor de helados que llevó latas de sardinas para entregarlas a las víctimas del terremoto. También se conocieron los casos de Yolanda Cifuentes y Blanca Morales, quienes llegaron al Campín, en Bogotá, con elementos para contribuir a las ayudas.

Cifuentes llevó una colchoneta y otros productos que logró reunir. “Poquito, pero con cariño, lo que se puede”, manifestó.

Morales, por su parte, destacó la importancia de realizar aportes según las posibilidades de cada persona. “De granito en granito nos vamos ayudando y tenemos en cuenta también el sufrimiento de los demás”, señaló.

En Medellín, una niña también entregó sus ahorros, que tenía guardados en una alcancía. En Cartagena, una comunidad de Caño del Oro decidió organizarse para enviar ayuda a las zonas afectadas, pese a las dificultades que enfrenta para conseguir sus propios alimentos.

Además de las donaciones materiales, algunas personas han optado por aportar su tiempo en los centros de acopio, donde participan en actividades como la clasificación de alimentos, la organización de productos, el cargue de cajas y la preparación de las ayudas.

Temas Relacionados

damnificados del terremotoayudas para damnificadosvendedor de heladosdon Eurleydonaciones para damnificadosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y placa en Cali hoy 17 de agosto de 2026, así regirá la medida

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Cali

Pico y placa en Cali hoy 17 de agosto de 2026, así regirá la medida

Tenga en cuenta: este es el Pico y Placa en Medellín para hoy, 17 de agosto de 2026

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad este lunes

Tenga en cuenta: este es el Pico y Placa en Medellín para hoy, 17 de agosto de 2026

Emergencia por incendios forestales en Tolima: así avanza el control del fuego por parte de los organismos de socorro

Las llamas ya arrasaron más de 11.200 hectáreas, dejaron 50 casas destruidas y obligan a mantener brigadas, militares y aeronaves desplegados en varios municipios del departamento para intentar apagar los focos

Emergencia por incendios forestales en Tolima: así avanza el control del fuego por parte de los organismos de socorro

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, domingo 16 de agosto de 2026

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, domingo 16 de agosto de 2026

Luisa Fernanda W retoma su actividad en redes tras el terremoto en Colombia: “La vida continúa”

La creadora de contenido anunció que reanudará sus publicaciones habituales, luego de una pausa motivada por el impacto social del sismo del 10 de agosto

Luisa Fernanda W retoma su actividad en redes tras el terremoto en Colombia: “La vida continúa”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W retoma su actividad en redes tras el terremoto en Colombia: “La vida continúa”

Luisa Fernanda W retoma su actividad en redes tras el terremoto en Colombia: “La vida continúa”

Laura Barjum explotó tras críticas por el lunar de su rostro mientras pedía ayuda por el terremoto: " “Me empezó a hervir la sangre”

Equipo de Churo Díaz entregó balance de su salud tras su caída de una tarima: será sometido a un procedimiento quirúrgico

Alina Lozano apareció calva y sorprendió a sus seguidores con un inesperado anuncio: “No es fácil despedirse”

La Segura dice que Dios le avisó del terremoto en un sueño, pero lo entendió hasta después de que ocurrió: “Tenía que contarlo”

Deportes

La ANI respondió a las denuncias de supuestas multas a transportadores por sobrepeso de ayuda humanitaria

La ANI respondió a las denuncias de supuestas multas a transportadores por sobrepeso de ayuda humanitaria

Jorge Carrascal se luce con Flamengo: gol y dos asistencias en goleada 5-1 ante Mirassol

Luis Uribe, nadador colombiano, confesó que necesita ayuda psicológica para volver a competir, por las secuelas que le dejó el terremoto

Elías Valle, entrenador de la selección Colombia de patinaje, contó cuál será el equipo que competirá en el suramericano de Argentina

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, se refirió a los rumores que lo vinculan como nuevo entrenador de Nacional