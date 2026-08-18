El fin de una Era: se despide la editorial que publicó la obra de José Emilio Pacheco y otros célebres autores

Ediciones Era atribuyó su cierre a cambios en el mercado del libro tras la pandemia (Archivo Infobae)

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Ediciones Era informó que detuvo sus operaciones y suspendió actividades desde este momento, con un proceso de cierre de cuentas con librerías y puntos de venta donde están sus títulos, de acuerdo con un comunicado fechado este 17 de agosto.

La editorial explicó que la decisión ocurrió a 66 años de la publicación de su primer libro y la atribuyó a cambios en el mercado del libro: según el mismo comunicado, la red de librerías que existía antes de la pandemia “desapareció”, y las ventas actuales son “apenas del 25%” de lo que eran antes.

Ediciones Era aseguró que en los últimos seis años intentó mantener viva la editorial , pero que los ingresos no alcanzaron. Detalló que pagó varias deudas contraídas durante la pandemia, aunque los adeudos siguieron creciendo.

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La empresa señaló que vendió “la casa de Era” en la colonia Roma y que, gracias a esa operación, estuvo en condiciones de hacer algunos pagos y frenar la operación para evitar “deudas impagables”. En el comunicado, agradeció a clientes y librerías los años de trabajo conjunto y el espacio dado a sus libros.

Editorial Era nació en 1960 en México con una apuesta por autores innovadores

La casa fundada en México abrió paso a libros iniciales y ediciones tempranas de figuras como José Emilio Pacheco y Gabriel García Márquez. - crédito @FundacionGabo/X

Editorial Era nació en 1960 en México con una apuesta definida: publicar autores con propuestas nuevas en contenido y forma. Fundada por Vicente Rojo, José Azorín y los hermanos Neus, Jordi y Quico Espresate, la casa editorial también quedó marcada por su papel en las primeras ediciones y primeras obras de escritores que después ocuparon un lugar central en la literatura en español.

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El nombre de la editorial proviene de las siglas de Espresate, Rojo y Azorín. Los fundadores compartían, entre otras cosas, su condición de exiliados españoles y su trabajo conjunto en una imprenta.

Desde sus primeros años, la editorial se distinguió por abrir espacio a libros iniciales de autores que después alcanzaron amplio reconocimiento. Uno de los casos más citados es el de José Emilio Pacheco, a quien publicó a los 23 años su primer libro de poemas, Los elementos de la noche, en 1963.

Ese perfil también apareció en el caso de Gabriel García Márquez, cuya primera edición de El coronel no tiene quien le escriba salió bajo este sello. La editorial mantuvo así una línea de catálogo asociada tanto al descubrimiento de voces como a la circulación temprana de obras que después serían de referencia.

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Primera obra de Era fue un reportaje sobre la Revolución Cubana

El primer libro de Ediciones Era es La batalla de Cuba (1960), un reportaje sobre la Revolución Cubana. (Archivo Infobae)

El primer libro de la editorial fue La batalla de Cuba (1960), de Fernando Benítez con Enrique González Pedrero. Se trató de un reportaje sobre la Revolución Cubana.

A partir de ahí, Era construyó un catálogo con títulos fundacionales. Entre ellos aparecen La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, sobre la masacre de 1968, y Días de guardar, de Carlos Monsiváis.

La lista también incluye una edición cuidada y revisada de Paradiso, de José Lezama Lima. En ciencias sociales y pensamiento, el catálogo reunió La democracia en México, de Pablo González Casanova, junto con textos de Gramsci, Lukács, Adolfo Sánchez Vázquez, Roger Bartra y Adolfo Gilly.

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En la trayectoria de Era también figuran libros de José Revueltas, entre ellos Luto humano y sus obras completas. El sello publicó además a Augusto Monterroso, Carlos Fuentes, Sergio Pitol con El arte de la fuga y Octavio Paz.

En el caso de Pacheco, la relación con la editorial no se limitó a su debut. El catálogo incorporó también Las batallas en el desierto, su obra más famosa, e Inventario, la recopilación de su columna semanal.

La combinación de primeras obras, primeras ediciones y autores ya consolidados definió el lugar de Ediciones Era dentro del ámbito editorial mexicano. Su proyecto inicial fue dar salida a propuestas nuevas, y esa línea quedó reflejada en un catálogo que reunió literatura, crónica, ensayo y pensamiento político.

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