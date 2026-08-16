Álvaro Uribe entrega un potro de su hacienda para ayudar a reconstruir iglesia afectada por el terremoto

El potro donado por el expresidente es hijo de Barba Roja y nieto de Cortesano, según la información divulgada sobre el ejemplar -crédito @Juan_EspinalR/X

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Una donación poco habitual llegó este sábado a Jardín, Antioquia, para reunir recursos destinados a reparar una iglesia afectada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. El expresidente Álvaro Uribe Vélez visitó el municipio y entregó uno de los potros criados en su hacienda de Rionegro. El ejemplar fue destinado a apoyar la consecución de recursos para atender los daños estructurales registrados en la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción.

La entrega fue divulgada por el senador del Centro Democrático Juan Espinal, quien acompañó al exmandatario y compartió detalles en redes sociales. “Estamos en Jardín Antioquia. El presidente Álvaro Uribe dona potro al padre para ayudarle a la Iglesia. Potro: hijo de Barba Roja, nieto de Cortesano”, señaló.

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El senador Juan Espinal acompañó a Álvaro Uribe durante su visita a Jardín y fue quien divulgó en redes sociales detalles sobre la donación -crédito @Juan_EspinalR/X

El animal tiene un linaje relacionado con ejemplares reconocidos dentro de la crianza de Uribe. Según la información divulgada, es hijo de Barba Roja y nieto de Cortesano. La iniciativa tiene como destino la recuperación de la basílica, referente religioso y arquitectónico de Jardín, que presentó afectaciones tras el sismo. La contribución busca apoyar las labores necesarias para reparar la estructura del templo.

Espinal también publicó un mensaje sobre el recorrido realizado junto al expresidente. “Acompáñanos al Presidente @AlvaroUribeVel a su visita al municipio de Jardín (Antioquia), nos mueve la solidaridad y la acción para solucionar las dificultades del país. Visitamos las hermanas concepcionistas en Jardín Antioquia.”, dijo el senador en su cuenta de X.

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La ayuda anunciada para Jardín contempla otro punto de Antioquia. De acuerdo con la publicación citada, Uribe tenía previsto trasladarse posteriormente hasta Jericó, municipio donde otro templo católico sufrió daños por el terremoto. Para esta segunda visita, el exmandatario tenía previsto entregar una montura texana para caballo. El obsequio tendría el propósito de ayudar a conseguir recursos que permitan recuperar y volver a habilitar el templo afectado.

Álvaro Uribe visitó Jardín, Antioquia, donde entregó un potro para apoyar la recuperación de la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción -crédito @Juan_EspinalR/X

Las dos contribuciones anunciadas se concentran en edificaciones religiosas de municipios antioqueños afectados. En Jardín, el aporte corresponde a un potro procedente de la hacienda de Uribe en Rionegro, mientras que en Jericó la ayuda contemplada consiste en una montura texana.

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El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto deja hasta el momento 289 personas fallecidas, 143 desaparecidas y 4.187 heridas. De acuerdo con el último reporte, 120.328 familias y 186.016 personas resultaron afectadas. Además, 26.945 viviendas fueron destruidas y otras 127.557 presentan daños. Entre los daños registrados se encuentran los sufridos por templos católicos de Antioquia, situación que motivó acciones orientadas a respaldar la recuperación de la infraestructura afectada.

En el caso de Jardín, la donación fue conocida durante la visita del expresidente al municipio. Espinal destacó la presencia de Uribe y el carácter solidario de la actividad, mientras que la entrega del potro quedó vinculada con la búsqueda de recursos para atender las afectaciones de la basílica. La información sobre el desplazamiento a Jericó fue divulgada. Allí, la entrega de la montura buscaría aportar a las gestiones necesarias para que el templo averiado pueda ser recuperado y nuevamente habilitado.

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La Basílica Menor de la Inmaculada Concepción de Jardín sufrió daños por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Las acciones se conocen mientras diferentes sectores impulsan iniciativas para atender las consecuencias del terremoto y respaldar a las comunidades afectadas. El apoyo anunciado por Uribe está dirigido a la recuperación de dos espacios religiosos ubicados en el suroeste de Antioquia.

La visita del expresidente a Jardín permitió hacer pública la primera de estas contribuciones. La entrega se realizó durante el recorrido del exmandatario y fue presentada como una forma de convertir un bien de su crianza en apoyo para recuperar el templo afectado. El recorrido junto al senador Espinal incluyó un encuentro con las hermanas concepcionistas del municipio, de acuerdo con lo publicado por el senador.

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