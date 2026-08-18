Arantza Ruiz revela cómo vivió su eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 y asegura que lo presentía

La tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 reveló que presentía su salida antes de que el público votara. (Captura de pantalla YouTube)

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Arantza Ruiz salió de La Casa de los Famosos México con la certeza de que su eliminación era inevitable y sin intención de reconciliarse con Flor Vigna, la argentina que la venció en el carrusel final del domingo 17 de agosto con el respaldo de su base de seguidores.

La actriz abandonó el reality tras tres semanas de convivencia. Al llegar al foro con Galilea Montijo, se le vio sumamente afectada, y en la postgala rompió en llanto al recordar a sus compañeros dentro de la casa.

Arantza admitió que presentía su salida desde antes del carrusel

El lunes 18 de agosto, durante su primera gala como eliminada, Ruiz se reencontró con Ximena Herrera y al ver las reacciones de sus compañeros a su salida, habló sobre lo que sintió en sus últimas horas dentro del reality: “Yo incluso desde que me despido de mis compañeros adentro de la casa, tenía una sensación de que iba a salir. Por eso claro que me dolió y me sentí mal. Cuando me despedí de Flor, yo me despedí con toda la entereza de que sabía en el fondo de mi ser que yo salía y estaba muy en paz. Sé que Flor es un rival muy fuerte y la verdad se merece estar allá adentro”.

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Arantza Ruiz se despidió de la casa con calma, convencida de que el público la eliminaría. (Captura de pantalla YouTube)

Fuera de la casa, confesó que lo que más extrañaba del mundo exterior eran sus perros y gatos, y que ahora, eliminada, echa de menos a sus amigos para jugar Aldeanos de la Noche.

La ruptura con Flor Vigna: “Cuando me retiro, me retiro por completo”

La relación entre Arantza Ruiz y Vigna fue una de las más comentadas en las primeras semanas del programa. Sin embargo, el vínculo se fracturó cuando Ruiz decidió alejarse de la argentina. Al ser interrogada al respecto la noche de su salida, el domingo 16, la actriz explicó su postura: “Siento que tomé la decisión correcta en darme la vuelta. Flor tuvo una mala semana y estuvo para mí mucho tiempo y tuve una gran amistad con ella. Por mis razones, que a mí he intentado jalar mucha gente que me ha traicionado, cuando yo ya noto que alguien no quiere ayuda, yo me retiro”.

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Arantza describió el desgaste que le generó insistir: “Intenté hablar con ella una vez, dos veces, tres veces. Y de repente ya era muy cansado, porque no quería salirse de su depresión y de su hoyo”.

Tres semanas dentro de La Casa de los Famosos México bastaron para que Arantza Ruiz viviera una amistad, una ruptura y una eliminación. Al salir, no dejó espacio para segundas oportunidades. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Ante la pregunta de si buscaría una reconciliación fuera del reality, fue tajante: “No, yo soy muy cortante, yo escojo mucho a mi gente. Y como se los dije, yo cuando me retiro, me retiro por completo, porque doy mucho”.

Flor Vigna, desde adentro de la casa, expresó que le gustaría recuperar la amistad: “Me gustaría recuperar nuestra amistad afuera, porque al principio sentí una conexión muy grande. Y también le diría que perdón si pensé mal de ella”. La argentina también agradeció a sus seguidores: “Sí le agradezco mucho a mi fandom que está muy presente hace muchos años. Gracias, gracias”.

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Las votaciones del público reflejaron el respaldo masivo a Vigna frente a Ruiz. Pese a la presión, la actriz mexicana no modificó su postura: “Le di mucho a Flor. Y si su decisión es pensar así de mí, es alguien que creo muy correcto haber decidido haberme retirado a tiempo”.