Alcalde Galán anuncia envío de 2.300 toneladas de ayudas a zonas afectadas por el terremoto

El alcalde explicó cómo avanza la recepción y traslado de donaciones y agradeció a los ciudadanos y voluntarios que han participado en la ayuda. - crédito @CarlosFGalan/X

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que desde los puntos de acopio habilitados por la administración distrital se han enviado más de 2.300 toneladas de ayudas a los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El mandatario entregó el balance a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que destacó la participación de ciudadanos, voluntarios y personas que han colaborado con el transporte de las donaciones.

Según explicó Galán, los cargamentos fueron trasladados en 175 vehículos, que permitieron movilizar buena parte de los elementos recolectados en los puntos de acopio de la Alcaldía de Bogotá, la Cruz Roja y Essencia.

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El alcalde señaló que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) anunció que apoyará el traslado de ayudas mediante aviones. Para Galán, este mecanismo será necesario para complementar los envíos terrestres y permitir que más elementos lleguen a lugares como Chocó.

“Sería muy importante poder complementar lo que se ha hecho con aviones para poder llegar, por ejemplo, al Chocó con más cosas”, manifestó el mandatario.

El alcalde de Bogotá destacó la participación de ciudadanos y voluntarios en la recolección y traslado de las ayudas. - crédito captura de video

400 toneladas permanecen en el Palacio de los Deportes

Galán informó que 400 toneladas de ayudas permanecen actualmente en el Palacio de los Deportes, donde continúan las labores de recepción y organización de las donaciones.

El mandatario anunció además que este escenario será, a partir de ahora, el único punto habilitado para recibir ayudas destinadas a los territorios afectados por el terremoto.

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La decisión busca centralizar la recepción de las donaciones en un solo lugar. De acuerdo con Galán, inicialmente el Palacio de los Deportes recibía ayudas destinadas al Chocó y posteriormente también a Buenaventura.

“Ahora se va a recibir para todos los sitios porque va a quedar como único sitio habilitado”, explicó el alcalde.

El punto de acopio funcionará de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. El secretario distrital de Gobierno, Gustavo Alberto Quintero Ardila, recordó que las personas que lleguen después de ese horario no podrán entregar sus donaciones.

Parte de las donaciones recolectadas en Bogotá ya fueron trasladadas a los territorios afectados por el terremoto. - crédito @CarlosFGalan/X

Estas son las ayudas que están solicitando

Durante el video, Lina Vanessa Lozada León, subsecretaria para la Gobernabilidad y la Garantía de los Derechos, explicó cuáles son los elementos que actualmente se necesitan en los territorios afectados.

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Entre las principales solicitudes se encuentran elementos para la reconstrucción y materiales de obra, especialmente para Chocó y Buenaventura.

También continúan siendo necesarios elementos de aseo, debido a que, según la funcionaria, son algunos de los productos que se agotan con mayor rapidez.

Para las personas que necesitan condiciones adecuadas para pasar la noche, se requieren colchonetas, sábanas, toldillos y otros elementos.

Las autoridades también entregaron recomendaciones sobre las donaciones de alimentos y ropa. Gustavo Quintero pidió llevar alimentos no perecederos, debido a que algunos de los productos recibidos tienen fechas de vencimiento cercanas.

En el caso de la ropa, señaló que, si los ciudadanos deciden realizar este tipo de donaciones, debe tratarse de ropa nueva.

Más de 14.000 personas han participado como voluntarias

El alcalde también destacó la participación de ciudadanos en las labores relacionadas con la recepción y organización de las ayudas.

De acuerdo con las cifras entregadas por Galán, 2.300 voluntarios del Distrito han participado en estas actividades, mientras que otras 12.000 personas se han sumado en los diferentes puntos de ayuda.

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Entre quienes acudieron a colaborar se encuentran 750 estudiantes del programa Jóvenes a la E, quienes, según relató el alcalde, llegaron a los puntos de acopio para apoyar las labores.

Galán agradeció la participación de los voluntarios y de las personas que han contribuido con el transporte de las donaciones.

Palacio de los Deportes - crédito @GAquinteroA/X

Bogotá continuará apoyando a las zonas afectadas

El alcalde señaló que la ciudad continuará participando en la atención de las comunidades afectadas y que el Distrito tendrá un papel en la nueva etapa relacionada con el inicio de la reconstrucción.

Por ahora, el Palacio de los Deportes continuará como único centro de acopio habilitado, con atención entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.

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Galán cerró su mensaje agradeciendo a los ciudadanos que han participado en la recolección, organización y transporte de las ayudas y reiteró el llamado a mantener la colaboración con las comunidades afectadas por el terremoto.