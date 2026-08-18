Dos hombres se hacen pasar por agentes y simulan arrestar a un tercero que decía ser fontanero para robar una colección de 110.000 euros a un septuagenario francés

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Cuando Guy, un hombre de 79 años de Villejuif -en el departamento francés de Val-de-Marne-, volvía de hacer la compra el jueves pasado, se encontró en la puerta de su casa con un hombre que aseguraba ser fontanero y que venía a revisar una fuga.

Guy no sabía nada de ninguna fuga en su casa y, por tanto, tampoco había pedido la visita de ningún técnico. Dejó pasar, a pesar de todo, al supuesto fontanero, quien una vez de dentro fue directo a la cocina. Al rato alguien llamaba a la puerta: dos hombres, en uniformes de policía, que aseguraban que el fontanero era en realidad un ladrón (esto era verdad) y que estaban allí para detenerlo (esto ya no).

PUBLICIDAD

Un ardid de doble capa

Lo del falso técnico que dice serlo para meterse en casa ajena está ya quizás muy visto como estrategia de golpe, pero el ardid de doble capa, diseñado para despistar, dejó a Guy desconcertado, cuenta para TF1, y los dos falsos policías fueron lo suficientemente convincentes como para que les dejase hacer.

Además, incluso con la sospecha que lo que llevan puesto los dos agentes es en realidad un disfraz, lo más probable es que acabase imponiéndose lo que uno asume entonces es lo racional, porque la explicación más fácil es que uno está demasiado alerta y rozando lo paranoide y no que se está siendo víctima de un robo.

PUBLICIDAD

Un joven de 19 años sigue a una anciana desde el supermercado y en el portal de su casa la apuñala al no conseguir robarle una cadena de oro

Detuvieron -simularon detener- al fontanero/ladrón y tranquilizaron a Guy antes de explicarle que, como parte de la investigación, necesitaban revisar el domicilio. Concretamente, pidieron que Guy les enseñase sus cajas fuertes y les proporcionase las llaves correspondientes, supuestamente para revisar que su contenido seguía siéndolo y que todo estaba bien.

Guy, procesando todavía que aquel fontanero era en realidad un ladrón en serie ya conocido por las autoridades y con un modus operandi definido; y viéndose en medio de un aparente operativo policial con la cocina de su casa como escenario principal, no pudo sino acceder a la petición de los dos falsos uniformados. Inspeccionaron al detalle los sistemas de seguridad de Guy: salieron de su casa con unas 1.800 piezas de colección, entre unos 160 Napoleones de oro y varias medallas. En total, sustrajeron del hogar del septuagenario un tesoro de un valor de unos 110.000 euros, según fuentes citadas por la prensa francesa.

PUBLICIDAD

“Una profunda cólera” es lo que siente Guy, según dijo para TF1info. Un caso más de robo por suplantación de identidad profesional. Según explica el secretario departamental en Val-de-Marne del sindicato policial Alliance Police Nationale, Frédéric Le Coënt, para el mismo medio, este tipo de delitos es cada vez más frecuente y sofisticado. “A veces son cosas preparadas con antelación y se selecciona a personas en zonas residenciales, normalmente mayores y vulnerables. Otras veces, los delincuentes observan a sus víctimas en centros comerciales o espacios públicos y, una vez localizadas, ponen en marcha el engaño”, detalla. Por el momento, la investigación sigue abierta y no se han producido detenciones. Guy, por su parte, espera “con impaciencia” que se celebre un juicio, para “poder acudir al tribunal y pedir una reparación”.