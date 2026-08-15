Niño de 13 años se puso el casco para ayudar en labores de búsqueda en Pereira: “No voy a dejar solo a mi país”

El joven ayudó a rescatar el cuerpo de una mujer, en medio de la tragedia que dejó a Pereira (Risaraldas) como una de las ciudades más afectadas por el sismo, que deja por el momento un saldo de 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 personas desaparecidas, según la Ungrd - crédito TN Todo Noticias/Facebook

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Continúan las tareas de búsqueda y rescate de cuerpos y sobrevivientes por el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia, y que deja un saldo de 294 fallecidos y 3.935 heridos, con corte a las 6:30 a. m. según el consolidado oficial que entregó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Una de las regiones más afectadas, además del Pacífico, es el Eje Cafetero, y en Pereira (Risaralda) se conoció un caso que ha generado cientos de reacciones por parte de los usuarios en redes sociales, luego de que un adolescente de 13 años identificado como Juan Pablo Sánchez de Espinel.

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El menor de edad sorprendió a un periodista argentino y corresponsal de TN Todo Noticias que cubre para su país la tragedia, luego de que se encontró con el joven en medio de los brigadistas y voluntarios que ayudan a remover escombros en Pereira con el objetivo de recuperar víctimas y posibles personas que puedan seguir con vida.

Por este motivo, y ante la templanza del joven que, a pesar de su corta edad mostró en sus declaraciones estar dispuesto a seguir ayudando sin importar nada, los internautas resaltaron la actitud del pequeño Juan Pablo, que no dudó un solo instante en colaborar.

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En Pereira (Risaralda), con corte a las 6:30 a. m. del 15 de agosto de 2026, se confirmaron 95 personas fallecidas producto de la emergencia, según cifras de Asocapitales - crédito Luis Acosta / AFP

“Un poco triste porque arrumado porque mi país, mi Pereira como está... prácticamente hundida, está derrumbada toda mi Pereira”, inicia la declaración el adolescente, que señaló más adelante cómo se vivieron los momentos de zozobra en medio del evento sísmico, y qué fue lo primero que hizo.

“Sí, el 10 de agosto cuando hubo (sic) el terremoto yo estaba allí atrás en una casa derrumbada, sacando escombros para que sacaran a una señora, que aunque la sacaron muerta, yo ayudé a abrir campo para que la rescataran”, contó en medio de las tareas de los brigadistas en Pereira, que ya completan más de 120 horas.

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Al final, y lo que más ha causado mensajes de apoyo por lo que viene haciendo el menor, y en respuesta a la pregunta que le hizo el periodista argentino: “¿Por qué saliste a hacer todo, todo eso?”

A lo anterior, Juan Pablo le contestó: “Porque yo no voy a dejar solo a mi país. Ningún colombiano puede dejar solo a su país”.

Algunos de los mensajes por parte de los usuarios exaltaron la tarea del menor: “Es increíble, los huevos con los que habla este hombre por que es un HOMBRE, no un niño, mis respetos”; “Él me representa, representa a toda Pereira, representa a Colombia”: “Este niño vive por el barrio San Luis, ayer nos lo encontramos ayudando en providencia, yendo y viniendo a pie. Nos dijo “vengo en nombre de mi empresa” (Vende dulces). Un gran ejemplo, emprendedor desde chiquito. Hermoso!”

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- crédito Luis Acosta /AFP | TN Todo Noticias/Facebook

Asocapitales compartió actualización de reporte por emergencia en Colombia tras el terremoto de 7,4

Las autoridades reportaron que el evento sísmico, cuya información fue recopilada por las alcaldías, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), causó afectaciones severas en Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Armenia, cuyas emergencias se mantienen bajo alerta roja.

Así lo detalló en su informe la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) con corte a las 9:30 a. m. del viernes 14 de agosto de 2026.

En Cali, los daños humanos y materiales figuran entre los más elevados: se reportaron 111 fallecidos, 1.416 heridos y 77 desaparecidos, además de 107 viviendas colapsadas y 800 viviendas averiadas.

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El número de estructuras colapsadas alcanza las 46, y se contabilizan 1.408 estructuras averiadas, 214 instituciones educativas afectadas y 26 puntos de acueducto comprometidos. La ciudad empleó 750 rescatistas (incluidos 350 de apoyo externo) y 14 caninos para las tareas de búsqueda.

Pereira informó 95 fallecidos, 259 heridos y 270 desaparecidos, con un balance de 35.200 viviendas averiadas y 165 instituciones educativas impactadas.

La terminal de transporte de la ciudad permanece cerrada y el aeropuerto opera de modo restringido. Se desplegaron equipos para la búsqueda y el rescate debido al alto número de estructuras colapsadas y afectadas.

En Manizales, el sismo ocasionó seis muertes y 211 heridos. Fueron contabilizadas 2.707 viviendas colapsadas y 3.993 averiadas, así como 20 estructuras colapsadas, 56 averiadas y 40 instituciones educativas dañadas. Las autoridades también reportaron 4.000 personas damnificadas y 31 animales rescatados.

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El balance en Quibdó es de nueve fallecidos, 119 heridos y ninguna persona desaparecida, junto con 2.125 viviendas averiadas y 100 colapsadas. Se rescataron cuatro personas y las afectaciones estructurales incluyen 125 edificaciones colapsadas y 20 con daños.

Armenia reportó un fallecido, 134 heridos y 3.412 damnificados. Las autoridades informaron sobre 51 viviendas colapsadas, 54 averiadas, 55 estructuras colapsadas y 10.500 estructuras averiadas, además de 15 instituciones educativas y dos centros de salud afectados.

El balance de cifras por la emergencia en Colombia como consecuencia del sismo de 7,4 del lunes 10 de agosto se actualizó la mañana del sábado 15 de agosto de 2026 por parte de la Ungrd - crédito @UNGRD/X

A nivel nacional, la Ungrd informó un total de 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos.

El balance general destacó que hay:

15 departamentos afectados.

448 municipios afectados.

54.008 familias afectadas.

115.461 personas afectadas.