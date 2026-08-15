Yahir y Yanet García chocan por la comida en La Casa de los Famosos México 2026: “Es aceite de carro”

Yahir y Yanet García - (X)

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La comida volvió a generar tensión dentro de La Casa de los Famosos México 2026, luego de que Yahir y Yanet García intercambiaran opiniones sobre el aceite disponible para preparar los alimentos de los habitantes.

El momento ocurrió antes de la fiesta del viernes, cuando los integrantes de la casa hablaban sobre las compras que tendrían que realizar después de no conseguir el presupuesto semanal completo para la comida. En medio de la conversación, Yahir comenzó a plantear qué productos podrían adquirir.

Cuando el cantante mencionó la posibilidad de comprar aceite de aguacate, Yanet García le recordó que dentro de la casa ya había aceite. La respuesta de Yahir fue contundente y provocó el intercambio: “Es dañino, ese aceite es dañino. Malo, malo, malo. Es aceite de carro”.

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Yahir y Yanet García protagonizan el encontronazo por el aceite

Yanet García y Ximena Herrera buscarán subir a Karina Torres a la placa de nominados (Captura de pantalla )

La conversación comenzó mientras los habitantes hacían cuentas sobre los alimentos que podrían comprar. Yahir señaló que necesitarían conseguir una buena cantidad de aceite, pero también expresó su rechazo al producto que ya tenían disponible.

“Pero allá hay aceite”, respondió Yanet García, quien defendió la posibilidad de utilizar lo que ya estaba disponible. Ante esto, Yahir insistió en que ese producto no era una buena opción y volvió a remarcar: “Ese aceite está malísimo”.

La conductora intentó poner el asunto en perspectiva con una frase que resumió la situación dentro de la casa: “Pues es que hay que adaptarnos a lo que haya”. Sin embargo, Yahir mantuvo su postura, mientras los demás habitantes continuaron conversando sobre las alternativas para preparar sus alimentos.

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El presupuesto para la comida vuelve a ser protagonista

El video cierra con una grabación previa del propio Yahir asegurando que nunca deja de luchar. IG:yahirmusic (Imagen Ilustrativa Infobae)

La discusión se produjo después de que los habitantes no lograran superar el presupuesto semanal destinado a la comida. Por ello, comenzaron a pensar en productos que pudieran rendir para todos y en la manera de organizar las próximas comidas.

Durante la charla apareció una propuesta sencilla: “Arroz y pollo”. También se mencionó el huevo como otra alternativa para completar la alimentación de los habitantes, mientras la conversación avanzaba entre cálculos y sugerencias.

En medio de las opciones, también surgió una referencia a las ollas Royal Prestige. Uno de los habitantes destacó que “no necesitan tanto aceite”, una observación que abrió otra posibilidad para resolver el problema sin tener que comprar grandes cantidades del producto.

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La convivencia pone a prueba a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026

Los nominados de la tercera semana de La Casa de los Famosos México aparecen en un retrato grupal previo a la gala de eliminación. (Facebook)

Más allá del aceite, la conversación mostró una de las situaciones que pueden generar diferencias durante la convivencia: la necesidad de administrar recursos limitados para cubrir las necesidades de todos. Cada integrante tiene sus propias preferencias, pero deben encontrar acuerdos para organizar la alimentación.

La charla también dejó ver cómo una decisión aparentemente sencilla puede provocar opiniones encontradas. Mientras Yahir cuestionó con fuerza el aceite disponible, Yanet García planteó una postura más práctica al considerar que los habitantes debían “adaptarnos a lo que haya”.

Por ahora, el episodio dejó una de esas escenas cotidianas que terminan llamando la atención dentro del reality. Entre aceite, arroz, pollo y huevo, la conversación terminó con una frase que resumió la postura de Yahir y que seguramente será una de las expresiones más comentadas del momento: “Es aceite de carro”.

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