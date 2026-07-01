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Francia anunció las fechas de las elecciones presidenciales de 2027, que pondrán fin al segundo mandato de Emmanuel Macron

El jefe de Estado no podrá presentarse a un tercer período tras completar dos quinquenios, mientras los comicios ya tiene fecha para el 18 de abril y prevé una segunda ronda el 2 de mayo

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El presidente francés, Emmanuel Macron, visita el Museo Picasso en el marco de una cumbre franco-italiana celebrada en Antibes, al sur de Francia, el 25 de junio de 2026 (REUTERS/Manon Cruz)
El presidente francés, Emmanuel Macron, visita el Museo Picasso en el marco de una cumbre franco-italiana celebrada en Antibes, al sur de Francia, el 25 de junio de 2026 (REUTERS/Manon Cruz)

Las elecciones presidenciales en Francia se celebrarán el 18 de abril de 2027, con una eventual segunda vuelta prevista para el 2 de mayo, según informaron este martes medios locales. Los comicios pondrán fin a la presidencia de Emmanuel Macron, quien, tras cumplir diez años al frente del Palacio del Elíseo, no podrá optar a la reelección

El diario regional Ouest-France adelantó la información, que luego fue confirmada por fuentes del Ejecutivo a otros medios, y se espera que el Consejo de ministros presente el decreto con las fechas oficiales este miércoles.

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Diversos candidatos ya manifestaron su intención de competir por la Presidencia, entre ellos el ex primer ministro Édouard Philippe, de tendencia centro-derecha; el líder de Los Republicanos, Bruno Retailleau, desde el sector conservador; y el fundador de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, por la izquierda radical.

La principal incógnita es la posible candidatura de Marine Le Pen, líder de la Agrupación Nacional (RN) y rival de Macron en la última segunda vuelta presidencial. Actualmente, Le Pen permanece inhabilitada debido a una sentencia por el uso fraudulento de fondos del Europarlamento por parte de su partido, aunque recurrió la decisión y la segunda instancia judicial debe resolver su situación el 7 de julio.

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Marine Le Pen, líder de la Agrupación Nacional (RN) y rival de Macron en la última segunda vuelta presidencial (REUTERS/Abdul Saboor/Archivo)
Marine Le Pen, líder de la Agrupación Nacional (RN) y rival de Macron en la última segunda vuelta presidencial (REUTERS/Abdul Saboor/Archivo)

En cuanto al último debate político en el país galo, Macron advirtió el martes que la abolición de la pena de muerte sigue siendo “una batalla contemporánea” ante el resurgimiento de la discusión en sociedades actuales, y subrayó que restablecerla supone un riesgo “existencial” para la democracia. Así lo expresó durante la apertura de la novena edición del Congreso por la Abolición de la Pena de Muerte, que se celebra esta semana en París.

Macron insistió en que eliminar la pena máxima constituye una lucha que “nunca está ganada, nunca”.

“La batalla por la abolición, que es una batalla por la dignidad humana, es eminentemente una batalla contemporánea porque este debate vuelve a nuestra sociedad, ya que en nuestras sociedades muchos piensan que la pena de muerte sería una respuesta”, afirmó el mandatario francés.

El jefe de Estado consideró que la pena capital nunca ha hecho una sociedad más segura y desmintió su supuesto efecto disuasorio. “La pena de muerte nunca ha hecho una sociedad más segura porque no disuade, es falso. Eso se ha demostrado, se ha evaluado”, sostuvo Macron, quien justificó su abolición en nombre de “la dignidad humana”. “Incluso al peor de los hombres o a la peor de las mujeres no le podemos negar su parte de humanidad”, destacó.

El presidente francés, Emmanuel Macron, gesticula mientras pronuncia un discurso durante el IX Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, celebrado en París (Francia), el 30 de junio de 2026. (Christophe Petit Tesson/REUTERS)
El presidente francés, Emmanuel Macron, gesticula mientras pronuncia un discurso durante el IX Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, celebrado en París (Francia), el 30 de junio de 2026. (Christophe Petit Tesson/REUTERS)

Macron señaló que quienes delinquen deben ser castigados y reparar el daño, pero sin perder su pertenencia a la humanidad. “La pena de muerte no es eficaz, al contrario de lo que se dice, y es una negación de la humanidad”, agregó el presidente francés.

Durante su intervención, Macron recordó que en el último año se registró en el mundo el mayor número de ejecuciones desde 1981, con 2.707 personas ejecutadas en solo 17 países, y que 25.000 personas permanecen en los corredores de la muerte. Francia abolió la pena de muerte en 1981, bajo el gobierno del presidente socialista François Mitterrand.

(Con información de EFE)

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