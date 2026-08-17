El motivo por el que Andy López Beltrán se adelantó a revelar la cancelación de su visa, según expertos

Andy López Beltrán. (Redes sociales)

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Andrés Manuel López Beltrán decidió adelantarse a Estados Unidos: el pasado jueves por la noche hizo pública la cancelación de su visa antes de que Washington o alguna autoridad mexicana confirmara la medida y convirtió una decisión migratoria en un asunto político de alcance bilateral, pero para tres analistas que han seguido de cerca el caso, el movimiento también pudo tener otro objetivo: controlar el relato antes de que saliera a la luz información más comprometedora sobre él y su familia.

La periodista Anabel Hernández, la analista internacional Ana María Salazar y la especialista en seguridad María Idalia Gómez llegaron, desde distintos ángulos, a una conclusión similar: Andy no habría publicado la carta a Donald Trump únicamente para denunciar la cancelación de su visa, sino para adelantarse a las posibles consecuencias de una investigación estadounidense que podría ir mucho más allá de esa medida.

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El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador informó el 13 de agosto que Estados Unidos había cancelado su visa por instrucción de Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia. En una carta dirigida a Trump, calificó la decisión de “politiquera y propagandística” y negó cualquier vínculo con actividades ilícitas.

Andrés Manuel López Beltrán sonríe con una visa de Estados Unidos y la bandera del país en el fondo de la imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ese momento, ningún otro medio ni autoridad había revelado públicamente la cancelación. Fue Andy quien puso el tema sobre la mesa.

Andy sabe que está siendo investigado

La periodista Anabel Hernández, en entrevista con Carmen Aristegui, fue la más directa al explicar por qué López Beltrán eligió a Rubio como blanco de su carta. “Cuando se trata de personajes políticos de alto nivel y alta sensibilidad, el permiso para hacer esas investigaciones viene no solo del jefe del Departamento de Justicia, sino también del jefe del Departamento de Estado, que es Marco Rubio”, sostuvo.

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Para Hernández, ese detalle es la clave: si López Beltrán está siendo investigado, Rubio tuvo que haber autorizado esa investigación. Atacarlo en la carta es la confirmación de que Andy lo sabe.

Morena cierra filas con Andy López Beltrán mientras la oposición lo llama “narcojunior” y “huachicolero” por retiro de visa. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

Anabel Hernández también vinculó el caso de la cancelación de la visa con su nuevo libro Narcocracia, que sale a la venta este 24 de agosto. En él, dijo, documenta una “larguísima confesión” de Sergio Villarreal, alias el Grande, miembro del Cártel de Sinaloa, quien declaró ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra más de 30 funcionarios públicos mexicanos. Uno de los personajes contra los que declaró, afirmó Hernández, es el expresidente López Obrador.

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La escritora sostuvo: “En uno de los pasajes más importantes del libro La historia secreta, hablo de cómo Andy López Beltrán tuvo contacto directo con Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán. Es decir, tenía relación directa con los Chapitos”. Agregó que cuenta con testimonios de personas que trabajaron directamente en la oficina del expresidente y que fueron testigos de esas reuniones.

Hernández señaló además que así como Ismael “El Mayo” Zambada habló ante las autoridades estadounidenses, “lo mismo han hecho copiosamente Joaquín y Ovidio Guzmán López”. Para la periodista, esas declaraciones forman parte de la arquitectura de casos que Estados Unidos está construyendo contra la clase política mexicana.

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El mayor enemigo en EEUU no es El Mayo Zambada

FOTO DE ARCHIVO: El presidente venezolano Nicolás Maduro abraza a Alex Saab, quien enfrentaba cargos de soborno en Estados Unidos, tras su liberación por parte del gobierno estadounidense, en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el 20 de diciembre de 2023. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo

En la misma mesa de conversación, María Idalia Gómez reveló que desde la presidencia y desde Morena se solicitó a la cancillería monitorear lo que ocurriera en Estados Unidos sobre los hijos de López Obrador, porque ya existía información de que había expedientes de investigación en su contra, aunque no investigaciones formales como tal.

Entre los delitos o vínculos que se les atribuyen mencionó el huachicol fiscal, el control en el SAT y facilitación en aduanas. “Esos expedientes de investigación existen”, afirmó.

Asimismo, María Idalia Gómez advirtió que el mayor problema para el régimen no es Ismael El Mayo Zambada sino Alex Saab, vinculado a negociaciones con Venezuela y Cuba. “Las declaraciones que pueden hundir no solo se tratan de un asunto ideológico, se tratan de un asunto comercial y lleno de corrupción”, sostuvo.

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Mencionó reuniones en Cancún con el hijo de Nicolás Maduro e integrantes de mafias rumana, rusa y cubana como parte del expediente que Estados Unidos estaría construyendo.

De decisión migratoria a un acto político

FILE PHOTO: Andres Manuel Lopez Beltran, son of former Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador, attends Mexican President Claudia Sheinbaum's first State of the Union address at National Palace, in Mexico City, Mexico, September 1, 2025. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Por otro lado, la analista internacional y exfuncionaria de la Casa Blanca y el Pentágono, Ana María Salazar, en entrevista con Radio Fórmula, coincidió en el diagnóstico pero lo leyó desde el ángulo diplomático.

Para ella, si López Beltrán no hubiera anunciado públicamente la cancelación, el asunto habría pasado sin mayor consecuencia. “La única razón que se está comportando así es que él inherentemente sabe perfectamente qué fue lo que hizo”, sostuvo.

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Salazar advirtió que la carta colocó a la presidenta Claudia Sheinbaum en una posición sin salida: “Si no apoya a Andy López Beltrán, la van a acusar de ser traidora al movimiento. Al mismo tiempo, habría que ver las razones por qué le quitaron la visa”. La analista señaló que fueron López Beltrán y el propio gobierno mexicano quienes convirtieron una decisión migratoria en un acto político con dimensión bilateral.

La exfuncionaria también planteó una hipótesis sobre el momento elegido para hacer pública la cancelación: a lo mejor el gobierno de Estados Unidos pidió al sistema bancario mexicano que le congelara las cuentas, o que las cerrara, manifestó.

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“Si no hace eso el banco mexicano, podría enfrentar sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos”, explicó. Esa presión, dijo, podría alcanzar no solo a Andy sino también a su padre y a sus hermanos.

Víctor Hernández: signaling, Venezuela y el peor enemigo electoral de Morena

(IG: andresmanuellopezbeltran_)

Por otro lado, el especialista en seguridad nacional Víctor Hernández, en entrevista con La Saga, aportó otra lectura: la cancelación de la visa es una forma de signaling, es decir, un mensaje tácito.

“Creo que los Estados Unidos le están diciendo a Andy López Beltrán y a su papá que son narcoterroristas”, afirmó.

Hernández trazó un paralelo con Venezuela: las primeras acusaciones de narcotráfico contra Nicolás Maduro no fueron contra él sino contra sus hijos, y los montos de recompensa ofrecidos por el hijastro del Mencho en estos momentos son idénticos a los que se ofrecían por Maduro.

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“Hay muchas similaridades entre la antesala de la invasión de Venezuela y lo que ahora está ocurriendo en México”, sostuvo en La Saga.

Gómez enmarcó todo en el contexto electoral de 2027. Señaló que Estados Unidos ha estado emitiendo publicaciones sobre candidatos y sus vínculos en los 17 estados que renovarán gubernaturas el año próximo, lo que convierte al gobierno de Trump en “el peor enemigo electoral de Morena”. “Ya llevamos Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, ahora Tabasco. Van a seguir apareciendo”, advirtió.

Sheinbaum respalda a Andy y la embajada de EEUU responde

Tras la publicación de la carta, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en respaldo de López Beltrán en dos ocasiones. El viernes 14 de agosto, en su conferencia matutina, sostuvo que “una visa no define a una persona” y calificó la cancelación de visas a “personas políticamente expuestas” como un acto con “sentido político esencialmente”.

El sábado 16, durante la inauguración de un hospital del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas, reiteró: “Una visa es para entrar a un país. Nada más. En México la convicción nos dice que el pueblo manda”.

La mandataria descartó además que la FGR investigue a López Beltrán. “No hay nada contra el hijo del presidente”, dijo en respuesta a las exigencias del PAN, que pidió abrirle una investigación por presunto huachicol fiscal. Sheinbaum aclaró que tampoco abrirán una investigación “porque Estados Unidos le quite la visa”.

La Embajada de Estados Unidos en México respondió el 15 de agosto con una publicación en X que incluyó un video de Marco Rubio grabado en Budapest, Hungría, durante una conferencia con el ministro húngaro Viktor Orbán. En el fragmento, el secretario de Estado es contundente: “No sé por qué es tan difícil para algunos comprenderlo, así que déjenme repetirlo de nuevo. Una visa, nadie tiene derecho a una visa. No existe un derecho constitucional a una visa”. Agregó que ante cualquier actividad que vaya “contra el interés o la seguridad nacional de los Estados Unidos, te quitaremos la visa”.

Por su parte, Andy López Beltrán publicó un video en redes sociales en el que llamó a organizarse ante lo que describió como “la inminente embestida a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos”. Informó que retomó sus recorridos por los distritos de Tabasco y agradeció las muestras de apoyo recibidas.