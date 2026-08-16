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Choque entre autobús de Rápidos del Sur y Guardia Nacional deja una menor muerta en Jiquipilas, Chiapas

Al menos 22 personas resultaron lesionadas; tres heridos fueron trasladados en helicóptero a Tuxtla Gutiérrez

choque Jiquipilas Chiapas GN adolescente muerto 22 heridos
choque de camion de pasajeros y unidad de la GN en Jiquipilas, Chiapas (especial)
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Un fuerte accidente ocurrido este sábado en el municipio de Jiquipilas, Chiapas, dejó como saldo una menor de edad fallecida y al menos 22 personas lesionadas, luego de que un autobús de pasajeros de la empresa Rápidos del Sur y un vehículo de la Guardia Nacional chocaran prácticamente de frente sobre la carretera federal 190.

El percance se registró alrededor del mediodía en el kilómetro 90 de la carretera federal libre 190, específicamente en el tramo comprendido entre Las Jotas y Puente Las Flores, una zona donde la circulación quedó completamente interrumpida debido a la magnitud del impacto.

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Choque frontal moviliza a cuerpos de emergencia

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas que transitaban por la zona fueron quienes alertaron a los servicios de emergencia al observar el fuerte accidente y la cantidad de personas que resultaron heridas.

Tras recibir el llamado de auxilio, elementos de Protección Civil de Jiquipilas y Cintalapa acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los pasajeros y demás personas involucradas en el choque.

Los equipos de emergencia realizaron labores de valoración y traslado de los lesionados a diferentes centros médicos. Algunos fueron llevados al Hospital Básico Comunitario de Cintalapa, mientras que otros fueron canalizados a hospitales de Tuxtla Gutiérrez para recibir atención especializada.

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Tres personas se encuentran graves

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Choque deja un fallecido y 22 heridos (especial)

El número de personas lesionadas aumentó conforme avanzaron las labores de atención. Inicialmente se reportaban 16 heridos; posteriormente, el Sistema Estatal de Protección Civil confirmó que la cifra ascendía a 22 personas lesionadas.

Entre los heridos, tres fueron reportados en estado grave, por lo que tuvieron que ser trasladados vía aérea desde Cintalapa hasta Tuxtla Gutiérrez.

Los tres pacientes fueron llevados al Hospital Gilberto Gómez Maza, en la capital chiapaneca, donde recibirían atención médica especializada.

Además, al menos ocho personas presentaban lesiones de consideración moderada, mientras que el resto sufrió golpes y heridas derivadas del fuerte impacto, aunque hasta el momento no se reportaba que su vida estuviera en riesgo.

Menor de edad muere tras el accidente

Entre las consecuencias más lamentables del choque se confirmó la muerte de una menor de edad, cuyo cuerpo quedó en el lugar del accidente.

Personal de Servicios Periciales acudió posteriormente para realizar el levantamiento del cuerpo y llevar a cabo los procedimientos correspondientes, incluida la necropsia de ley, antes de entregar los restos a sus familiares.

Fiscalía investigará las causas del choque

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tres heridos fueron trasladados en helicóptero a Tuxtla Gutiérrez (redes)

Luego del accidente, las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar qué provocó el choque frontal entre el autobús de Rápidos del Sur y el vehículo de la Guardia Nacional.

La investigación buscará establecer cómo ocurrió el percance y deslindar las responsabilidades correspondientes conforme avance la recopilación de testimonios, evidencias y peritajes.

El accidente generó una importante movilización de cuerpos de emergencia y provocó afectaciones a la circulación en este tramo de la carretera federal 190, mientras se realizaban las labores de rescate, atención médica y retiro de las unidades involucradas.

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