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Soldado Neiver Madera fue asesinado y cinco militares resultaron heridos en ataque atribuido al ELN en Ábrego, Norte de Santander

El hecho ocurrió mientras tropas del Ejército adelantaban labores de seguridad en un eje vial del municipio; la institución informó que fueron atacadas con aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos

El soldado profesional Neiver Madera Ricardo fue asesinado en el ataque registrado en Ábrego, Norte de Santander. - crédito @Ejercito_Div2/X
El soldado profesional Neiver Madera Ricardo fue asesinado en el ataque registrado en Ábrego, Norte de Santander. - crédito @Ejercito_Div2/X
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De acuerdo con Ejército Nacional, el soldado profesional Neiver Madera Ricardo fue asesinado y cinco militares resultaron heridos durante un ataque ocurrido en la noche de este sábado 15 de agosto de 2026 en el municipio de Ábrego, Norte de Santander. Según informó la institución, los uniformados fueron atacados con aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos mientras desarrollaban labores de seguridad en un eje vial de la zona.

La información fue confirmada por el Comando de la Trigésima Brigada, unidad militar orgánica de la Segunda División del Ejército Nacional, que indicó que los hechos se registraron cuando tropas del Grupo de Caballería Liviano N.° 7, agregado operacionalmente a esa brigada, adelantaban tareas de seguridad en el corredor vial.

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De acuerdo con la institución, el ataque fue presuntamente perpetrado por integrantes del GAO ELN, Frente Carlos Armando Cacua Guerrero, área de Provincia. Durante la acción fueron lanzados más de nueve artefactos explosivos contra la unidad militar.

Como consecuencia de las explosiones, el soldado profesional Neiver Madera Ricardo murió, mientras que otros cinco militares resultaron heridos. El Ejército informó que los uniformados afectados recibían atención médica tras el ataque.

La institución también señaló que durante la acción resultó afectado un vehículo blindado utilizado por las tropas que se encontraban adelantando labores de seguridad y protección de la población civil que transita por este corredor vial.

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Así se vio el ataque contra el Ejército en el departamento - crédito @jhonjacome/X

Ejército había informado inicialmente sobre el ataque

Antes de confirmar la muerte del soldado, el Ejército Nacional había reportado el ataque a través de sus canales oficiales. Hacia las 8:20 p. m. del sábado 15 de agosto, la institución informó que un pelotón del Grupo de Caballería Liviana N.° 7 había sido atacado con aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos.

En ese primer reporte, el Ejército indicó que como consecuencia de las explosiones había resultado afectado un vehículo blindado y que varios soldados habían quedado lesionados. Para ese momento, los militares recibían atención médica en el casco urbano de Ábrego.

Esta es la información oficial del Ejército Nacional sobre el atentado con drones contra tropas militares - crédito @EjercitoDiv_2/X
El Ejército informó inicialmente sobre el ataque con aeronaves no tripuladas y artefactos explosivos contra las tropas en Ábrego. - crédito @EjercitoDiv_2/X

La institución también señaló entonces que las tropas desplegaban un dispositivo de seguridad para asegurar la zona y prevenir nuevas acciones que pudieran afectar a la población civil.

Posteriormente, el Ejército actualizó la información y confirmó que uno de los militares afectados por el ataque era el soldado profesional Neiver Madera Ricardo, quien falleció como consecuencia de la acción.

Reforzaron la seguridad en el sector

Tras el ataque, el Ejército informó que reforzó de manera inmediata el dispositivo de seguridad en el sector de Ábrego, con el apoyo de capacidades de la Aviación del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Según la institución, este despliegue tiene como propósito asegurar el área, proteger a la población civil y prevenir nuevas acciones terroristas que puedan poner en riesgo la vida y la integridad de los habitantes y de las personas que transitan por el sector.

El Ejército Nacional indicó además que pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones y las acciones judiciales correspondientes.

La institución expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros y seres queridos de Neiver Madera Ricardo. Asimismo, informó que desde el primer momento dispuso de un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento integral a la familia del uniformado.

El Ejército también hizo un llamado a la comunidad para entregar información que contribuya a prevenir y contrarrestar acciones criminales. Para ello, habilitó la Línea Gratuita Nacional 107, mediante la cual, según indicó la institución, se garantiza absoluta reserva.

El Ejército confirmó posteriormente la muerte de Neiver Madera Ricardo y cinco militares heridos tras el ataque. - crédito @Ejercito_Div2/X
El Ejército confirmó posteriormente la muerte de Neiver Madera Ricardo y cinco militares heridos tras el ataque. - crédito @Ejercito_Div2/X

La situación en el sector continúa bajo vigilancia de las autoridades, mientras se adelantan las acciones correspondientes tras el ataque registrado contra las tropas en Ábrego.

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