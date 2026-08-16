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El cáncer colorrectal aumenta entre los jóvenes y los científicos no logran encontrar la explicación

Aunque vivimos en una época donde hay mayor esperanza de vida, menos enfermedades infecciosas y mejores previsiones para las enfermedades crónicas, hay afecciones que parecen ir en contra de esta tendencia

Ilustración tridimensional del colon humano en color rojo, con un tumor visible en el intestino grueso y un pólipo ampliado en el lumen intestinal.
Esta ilustración médica digital muestra un colon humano con un tumor de gran tamaño y un pólipo, indicando posibles condiciones patológicas gastrointestinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada vez más jóvenes reciben un diagnóstico de cáncer colorrectal, una enfermedad que hace años era casi exclusiva de personas mayores. Médicos y científicos de distintos países observan que en las últimas décadas el número de casos entre menores de 50 años no ha parado de crecer, mientras que en los adultos mayores la tendencia es la opuesta. El motivo de este cambio desconcierta a los expertos y ha abierto un debate en la comunidad médica.

El fenómeno se nota sobre todo en países como Estados Unidos y Reino Unido. En estas regiones, los casos de cáncer colorrectal en adultos jóvenes han aumentado desde los años 90, según han confirmado varias investigaciones. Hasta ahora, nadie puede dar una respuesta clara sobre por qué ocurre esto. Los factores de riesgo clásicos, como la exposición a ciertos productos químicos o el simple paso del tiempo, no logran explicar por qué los jóvenes sufren más esta enfermedad que sus padres o abuelos.

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Las cifras muestran la magnitud del problema. Según datos de la ‘American Cancer Society’, actualmente uno de cada cinco casos nuevos de cáncer colorrectal afecta a personas menores de 54 años. Hace treinta años, la proporción era sólo uno de cada diez. Los investigadores reconocen que siguen buscando respuestas, sin éxito.

Algunas teorías sobre el aumento del cáncer colorrectal

Algunas explicaciones apuntan a la exposición a pesticidas y herbicidas. En el pasado, estos productos se usaban mucho más, pero hoy su uso está mucho más controlado. El mismo problema general se aplica a muchas exposiciones ambientales, como a las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, a menudo llamadas “sustancias químicas eternas”). Sin embargo, quienes tuvieron más contacto con esas sustancias fueron, en general, las generaciones mayores, que ahora registran menos casos de la enfermedad. Así que la hipótesis no termina de tener validez.

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Vista detallada del interior de un intestino con múltiples protuberancias rosadas y rojizas de diversos tamaños, incluyendo un gran tumor irregular.
Representación 3D del interior de un intestino, mostrando múltiples pólipos y un tumor colorrectal avanzado que ilustra el progreso de la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra posible teoría es el aumento de la obesidad entre los jóvenes. Está demostrado que el exceso de peso eleva el riesgo de padecer cáncer colorrectal. El problema es que, según los cálculos de los investigadores, el sobrepeso sólo explicaría una pequeña parte del aumento: alrededor del 15%. Además, la obesidad también ha crecido entre los mayores, y en ese grupo los casos de cáncer han bajado.

El patrón tampoco es igual en todos los países. En casi la mitad de las naciones donde se estudió el tema en 2019, la cantidad de jóvenes con cáncer colorrectal se mantiene estable o incluso ha bajado. Mientras que, según un estudio de ‘The Lancet Oncology’ en 2025, en Estados Unidos y Reino Unido los casos subieron, en países como Italia y Lituania la tendencia va en descenso. Esto complica aún más la búsqueda de un motivo común.

La única evidencia es que no existe una sola causa

Si bien sabemos que es poco probable que las recomendaciones de detección sean la razón principal del aumento, estos no son los únicos cambios en el sistema de atención médica en las últimas décadas. Quizá podría ser que los jóvenes sean simplemente más propensos a hacerse una prueba de detección de cáncer colorrectal por diversos motivos, y que esto haya influido en el número de personas diagnosticadas.

También es posible que esta tendencia esté relacionada con la forma en que los países informan los datos, porque los registros de cáncer han mejorado considerablemente desde hace tiempo. Sin embargo, ni siquiera estas explicaciones resultan del todo convincentes.

Modelo anatómico de colon con pólipo. Monitor exhibe endoscopia de colon con pólipos, tumor y mano enguantada apuntando. Flecha roja del modelo a la pantalla.
Un modelo anatómico del colon con un pólipo y una imagen endoscópica en pantalla que muestra pólipos y un tumor ejemplifican la conexión con el cáncer colorrectal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ahora, la mayoría de los investigadores piensa que no existe una sola causa. El aumento del cáncer colorrectal en jóvenes podría deberse a una mezcla de cosas: cambios en la alimentación, el estado de la flora intestinal, el contacto con ciertas sustancias, el uso de medicamentos, el estilo de vida y hasta la forma en que la gente busca atención médica. Sin embargo, la incógnita sigue abierta.

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