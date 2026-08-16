Ataque de un pitbull en CDMX deja muerto a un hombre en situación de calle en Indios Verdes

Un cuerpo cubierto con plástico negro y manchas de sangre en el asfalto ilustra el ataque fatal de un pitbull a un hombre en situación de calle en Indios Verdes, CDMX. (X: @Anxiousvids / López Dóriga)

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Un hombre en situación vulnerable murió tras ser atacado por un perro de raza pitbull en el Centro de Transferencia Modal del metro Indios Verdes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el incidente ocurrió la mañana del sábado a la salida del metro, sobre avenida Insurgentes Norte, en la colonia Residencial Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Al arribar al sitio, elementos de la SSC encontraron a un hombre de aproximadamente 30 años de edad tendido sobre el asfalto con múltiples mordidas en el cuerpo y desangrado, mientras el perro permanecía amarrado a un poste.

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Versiones sobre el fatal incidente

Reportes difundidos en X —antes Twitter— indicaron que testigos declararon a las autoridades que el hombre, identificado como “El Flaco” y dedicado al comercio ambulante, fue atacado después de molestar al animal.

Carlos “C4” Jiménez, reportero especializado en temas de seguridad, informó que el incidente se originó debido a la irresponsabilidad de la víctima. “Así acabó este hombre en el paradero del Indios Verdes. Una mujer dejó a un pitbull atado a un poste, mientras ella estaba dormida en una camioneta. El tipo se le acercó, lo molestó…y el perro lo atacó. Lo mordió en distintas partes, pero una herida en el cuello lo desangró (sic)“, escribió.

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Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana comunicó que personal de la Brigada de Vigilancia Animal realizó el resguardo del perro, lo colocó en una transportadora y lo trasladó a sus instalaciones para su evaluación y tratamiento médico.

La dependencia no informó si la propietaria del perro fue localizada para asumir las responsabilidades legales.

Efectivos policiales y forenses acordonan la zona donde un hombre en situación de calle fue hallado sin vida tras ser atacado por un pitbull en Ciudad de México. (X: @Hidrocalido)

Segundo ataque en menos de una semana

El caso atrajo la atención pública debido a que ocurrió días después de un ataque similar. Un niño de 11 años de edad fue mordido por un perro de raza bull terrier mientras jugaba en calles de la colonia San Miguel de la alcaldía Iztapalapa.

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El hecho fue registrado por una cámara de videovigilancia. La víctima se encontraba jugando en la calle junto a dos menores cuando fue atacada por el animal.

A pesar de los intentos por librarse del ataque, el menor es mordido y sacudido por el perro. Tres hombres y una mujer que estaban en el sitio lograron separar al animal; sin embargo, según reportes no confirmados, uno de ellos también fue mordido.

El menor sufrió múltiples lesiones y requirió traslado de urgencia a un hospital cercano para recibir suturas y profilaxis médica. Horas más tarde se confirmó que la madre de la víctima acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) para presentar una denuncia por los hechos.

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Ambos hechos han centrado la atención pública en la necesidad de endurecer penas para dueños de perros catalogados como potencialmente peligrosos.

(Impresión de pantalla video)

Normas y sanciones vigentes

En la Ciudad de México, pasear a un perro sin correa o descuidar las medidas de seguridad de un animal que pueda representar un riesgo se castiga con multas económicas de entre 11 y 40 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), arresto administrativo de hasta 36 horas o trabajo comunitario, dependiendo de si la falta causa daños o lesiones.

Ley de Cultura Cívica: Considera una infracción contra la seguridad ciudadana permitir que un animal transite libremente o pasearlo sin las precauciones necesarias para prevenir ataques.

Multas económicas: Van desde las 11 hasta las 30 o 40 UMAS (aproximadamente entre $1,200 y $4,500 pesos mexicanos según el valor vigente).

Arresto y labor social: Si el dueño se niega a pagar, incurre en reincidencia o el animal genera un incidente grave, se aplican arrestos inconmutables de 24 a 36 horas o jornadas de trabajo comunitario.

Responsabilidad penal por lesiones: Si el perro ataca y lesiona a una persona u otro animal por negligencia del propietario, este puede enfrentar procesos ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por lesiones culposas o daños a la propiedad, además de la reparación de los gastos médicos.