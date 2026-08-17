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Alcalde de Pereira desmintió a Petro y aseguró que no se suspenderá la búsqueda de sobrevivientes: “Se necesita ayuda, no desinformación”

Mauricio Salazar Peláez negó públicamente las declaraciones del expresidente sobre el presunto retiro de rescatistas durante las labores de búsqueda tras el terremoto, y reclamó que la ciudad requiere solidaridad y precisión

La crisis por el terremoto en Colombia escaló en Pereira después de que Gustavo Petro acusara a la alcaldía de retirar equipos de búsqueda - crédito Composición fotografía
La crisis por el terremoto en Colombia escaló en Pereira después de que Gustavo Petro acusara a la alcaldía de retirar equipos de búsqueda - crédito Composición fotografía
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La crisis generada por el terremoto en Colombia escaló en el terreno político después de que el expresidente Gustavo Petro acusara a la administración de Pereira de retirar a los equipos de búsqueda mientras aún existía la posibilidad de encontrar sobrevivientes bajo los escombros.

Mauricio Salazar Peláez respondió de manera inmediata y calificó de falsa la información difundida por Petro en sus redes sociales. De acuerdo con lo comunicado por el alcalde, no se ha impartido ninguna orden para suspender las labores de rescate o retirar a los socorristas del lugar.

En palabras de Salazar: “NO SE HA ORDENADO NI SE ORDENARÁ suspender o retirar las labores de búsqueda y rescate mientras los equipos especializados determinen que existe posibilidad de encontrar vida (sic)”. El mandatario local subrayó que la prioridad de su administración es proteger y salvar vidas, y que cualquier decisión operativa depende exclusivamente del criterio técnico de los equipos en campo, no de intereses políticos.

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El alcalde Mauricio Salazar Peláez negó que Pereira haya ordenado suspender las labores de rescate o retirar socorristas - crédito mauriciosalazarpelaez / Instagram
El alcalde Mauricio Salazar Peláez negó que Pereira haya ordenado suspender las labores de rescate o retirar socorristas - crédito mauriciosalazarpelaez / Instagram

El origen de la polémica: versiones y reacciones

La controversia comenzó cuando Petro reaccionó a un balance oficial presentado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, que reportó cerca de 260 personas desaparecidas en Pereira y advirtió que seguía habiendo desaparecidos bajo los restos de las edificaciones colapsadas. Petro cuestionó directamente al alcalde en la red social X, señalando que “no puede desalojar a los rescatistas colombianos porque creen que son de la primera línea”.

El expresidente fue más allá al afirmar que los rescatistas estarían siendo reemplazados por “retroexcavadoras de los israelíes”, y asoció el uso de esa maquinaria pesada con la remoción de escombros en la Franja de Gaza. En su mensaje, Petro agregó: “No sea bruto, primero es la vida que los negocios inmobiliarios”.

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Estas declaraciones provocaron respuestas inmediatas tanto del alcalde como del ministro del Interior. Lara calificó de “vulgaridad” y “vileza” la comparación hecha por Petro y rechazó la insinuación de que las autoridades estuvieran poniendo en riesgo vidas humanas.

El expresidente vinculó el uso de retroexcavadoras en Pereira con la remoción de escombros y cuestionó que se priorizaran intereses inmobiliarios - crédito @petrogustavo / X
El expresidente vinculó el uso de retroexcavadoras en Pereira con la remoción de escombros y cuestionó que se priorizaran intereses inmobiliarios - crédito @petrogustavo / X

Las decisiones técnicas en el terreno del rescate

Salazar enfatizó que la continuidad de las operaciones de búsqueda está en manos de los equipos técnicos especializados, como el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que actúan bajo protocolos nacionales e internacionales.

“Son los equipos técnicos de rescate, con su conocimiento, experiencia y aplicación de protocolos nacionales e internacionales, quienes determinan cómo y hasta cuándo se desarrollan estas labores (sic)”, afirmó el alcalde en un comunicado público.

El alcalde pidió responsabilidad y prudencia en la difusión de información durante una emergencia de tal magnitud, advirtiendo que la propagación de rumores puede entorpecer el trabajo de quienes se encuentran salvando vidas y aumentar la confusión entre la población afectada.

Petro insiste en sus señalamientos

Tras la aclaración pública de Salazar, Petro volvió a pronunciarse. El exmandatario compartió un video en el que una rescatista voluntaria asegura que el Puesto de Mando Unificado (PMU) habría autorizado el uso de maquinaria para remover escombros en zonas donde, presuntamente, había evidencia de personas vivas bajo los mismos.

Petro afirmó en X que no se podía desalojar a los rescatistas colombianos mientras seguían desaparecidos bajo los escombros en Pereira - crédito @petrogustavo / X
Petro afirmó en X que no se podía desalojar a los rescatistas colombianos mientras seguían desaparecidos bajo los escombros en Pereira - crédito @petrogustavo / X

“Evidencias en Pereira de uso de maquinaria no apropiada en lugares donde se tienen evidencias de vida humana bajo los escombros”, sostuvo Petro en su publicación.

A pesar de las nuevas afirmaciones, la administración local y el Gobierno nacional reiteraron que ninguna instrucción oficial ha ordenado la suspensión de las labores de rescate ni el retiro de rescatistas en Pereira. Insistieron en que toda decisión se basa en criterios técnicos y protocolos de seguridad.

El llamado desde la Alcaldía de Pereira y el Ministerio del Interior es a mantener la unidad, la responsabilidad y el rigor informativo, priorizando en todo momento la protección de la vida. “Pereira necesita ayuda, no desinformación”, concluyó Mauricio Salazar en su pronunciamiento.

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