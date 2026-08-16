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La Alcaldía de Manizales activó un subsidio temporal de arrendamiento tras el sismo del 10 de agosto: estas serán las personas beneficiadas

El plan contempla seguimiento al uso de los recursos y exige destinarlos solo al alquiler, con remisión a las autoridades competentes si se hallan anomalías, para evitar dobles asignaciones e irregularidades

Las familias damnificadas por el sismo reciben el subsidio por un mes si son arrendatarias y por tres meses si son propietarias, con posibilidad de prórroga - crédito Alcaldía de Manizales
Las familias damnificadas por el sismo reciben el subsidio por un mes si son arrendatarias y por tres meses si son propietarias, con posibilidad de prórroga - crédito Alcaldía de Manizales
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La Alcaldía de Manizales activó un programa de subsidio temporal de arrendamiento para familias y comerciantes damnificados por el terremoto del 10 de agosto, con el fin de facilitar la reubicación inmediata de quienes perdieron sus viviendas o locales y garantizar condiciones mínimas de seguridad en medio de la emergencia.

El beneficio, regulado por el Decreto Ordinario Nro. 0276 del 14 de agosto de 2026, asigna un apoyo mensual de 357.000 pesos y se entrega bajo estrictos criterios de identificación y verificación técnica. El auxilio está dirigido tanto a hogares como a comerciantes afectados.

Tras el sismo, las autoridades municipales priorizaron la atención a propietarios, arrendatarios y ocupantes que debieron ser evacuados por riesgo estructural o afectaciones severas en sus inmuebles, reconociendo la urgencia de garantizar techo y medios de subsistencia mientras se avanza en la recuperación de la infraestructura urbana y comercial.

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El subsidio de arrendamiento en Manizales asigna 357.000 pesos mensuales y está regulado por el Decreto Ordinario Nro. 0276 del 14 de agosto de 2026 - crédito Alcaldía de Manizales
El subsidio de arrendamiento en Manizales asigna 357.000 pesos mensuales y está regulado por el Decreto Ordinario Nro. 0276 del 14 de agosto de 2026 - crédito Alcaldía de Manizales

¿Quiénes pueden acceder al subsidio y por cuánto tiempo?

Para las familias, el subsidio se otorga por un mes a arrendatarios y por tres meses a propietarios que habitaban sus viviendas al momento del evento y han sido evacuados tras la revisión técnica. Los periodos pueden ser prorrogados según la evolución de la emergencia y las necesidades de cada núcleo familiar, pero el auxilio no es acumulable ni retroactivo y no representa un derecho adquirido a pagos futuros.

El apoyo para comerciantes sigue los mismos parámetros: arrendatarios reciben el subsidio por un mes y propietarios por tres meses, con posibilidad de prórroga conforme a las condiciones del sector y lo estipulado en el protocolo de atención. El auxilio cubre el costo de arrendamiento, pero no incluye daños estructurales de los locales, responsabilidad que recae en los propietarios.

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Proceso y requisitos para acceder al auxilio

La Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas es responsable de la recepción, verificación, priorización y entrega de los subsidios. Los interesados deben agendar previamente su atención, ya sea mediante el código QR habilitado o a través del enlace oficial (https://apig.hiu.org.co:5390/turnos-crc-caldas/public). Una vez programado el turno, el solicitante debe acudir en la fecha y hora asignadas a la sede administrativa de la Cruz Roja, ubicada en la avenida Kevin Ángel, carrera 21

El auxilio en Manizales está dirigido a propietarios, arrendatarios y ocupantes evacuados por riesgo estructural o afectaciones severas en viviendas y locales - crédito Alcaldía de Manizales
El auxilio en Manizales está dirigido a propietarios, arrendatarios y ocupantes evacuados por riesgo estructural o afectaciones severas en viviendas y locales - crédito Alcaldía de Manizales

Para la entrega del subsidio es indispensable presentar:

  • Formato de revisión a predio (formulario azul, original y copia)
  • Cédula de ciudadanía (original y copia)

La asignación solo se realiza a quienes hayan sido evacuados y cuenten con la revisión técnica debidamente firmada y registrada. El proceso garantiza que la ayuda llegue a quienes realmente lo requieren y previene la doble asignación o irregularidades.

Seguimiento, uso responsable y sanciones

La Alcaldía de Manizales enfatiza la necesidad de utilizar los recursos de manera adecuada y bajo principios de buena fe. Los subsidios están sujetos a seguimiento: si se detectan anomalías, documentación falsa o fraude, el beneficio será suspendido de inmediato y el caso remitido a las autoridades competentes.

El subsidio de arrendamiento se suma a otras acciones de la alcaldía, como la gestión de alojamientos temporales, la atención psicosocial y la articulación para la recuperación progresiva de la infraestructura urbana y comercial. Con este mecanismo, la administración busca mitigar el impacto inmediato en la vida de los damnificados y facilitar el inicio de la reconstrucción física y social de la ciudad.

La Alcaldía de Manizales advirtió que el subsidio será suspendido ante fraude o documentación falsa y que el auxilio solo puede usarse para el pago de arrendamiento - crédito Alcaldía de Manizales
La Alcaldía de Manizales advirtió que el subsidio será suspendido ante fraude o documentación falsa y que el auxilio solo puede usarse para el pago de arrendamiento - crédito Alcaldía de Manizales

Recomendaciones clave para los beneficiarios

La Alcaldía recuerda a los beneficiarios que el subsidio debe ser destinado exclusivamente al pago de arrendamiento y que cualquier irregularidad en la documentación o el uso de los recursos puede derivar en la suspensión del beneficio. Se recomienda a quienes requieran el apoyo cumplir estrictamente con el procedimiento, mantener actualizada la información y participar en los procesos de seguimiento y verificación.

Para el distrito, el auxilio temporal de arrendamiento para familias y comerciantes afectados por el sismo es parte esencial de la respuesta institucional ante la emergencia, asegurando condiciones mínimas de protección y dignidad para quienes resultaron damnificados mientras se restablecen las condiciones de habitabilidad y actividad económica en Manizales.

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