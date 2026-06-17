Mundo

Los cinco momentos más memorables de la cumbre del G7 en Francia: “Soy el jefe”

Desde una broma de Trump sobre quién manda en Evian hasta el cigarrillo que Meloni asegura haber dejado, las escenas más curiosas de los tres días de reunión a los pies de los Alpes

Guardar
Google icon
Trump bromea con los líderes del G7

La cumbre del G7 en Francia ofreció una inusual oportunidad de ver cómo se comportan los jefes de Estado y de gobierno entre ellos, con el “jefe” Donald Trump como protagonista.

A continuación, cinco momentos memorables seleccionados por AFP de esta reunión de tres días en Evian, a los pies de los Alpes franceses:

Dejar de fumar, a la italiana

“Tengo que tomar un café”, dice la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, captada por los micrófonos abiertos al entrar en una sesión matutina de la cumbre del G7.

PUBLICIDAD

“¿Y un cigarrillo...?“, le pregunta su par alemán, Friedrich Merz, al parecer muy al tanto de los hábitos de la jefa de gobierno italiana.

“No, lo dejé”, le responde Meloni, lo que llevó a la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, médico de formación, a exclamar: “Bravo”. “Hace un mes”, aclara.

PUBLICIDAD

El jefe del Consejo Europeo, António Costa, preguntado por el primer ministro británico, Keir Starmer, explica que él lo dejó en 2005: “Hace 21 años... nunca he vuelto” a fumar.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, asiste a una sesión de trabajo con los líderes del G7 y sus socios estratégicos para promover el crecimiento económico durante la Cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 17 de junio de 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, asiste a una sesión de trabajo con los líderes del G7 y sus socios estratégicos para promover el crecimiento económico durante la Cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 17 de junio de 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

Lealtades contrapuestas

Las repercusiones de la victoria en la Liga de Campeones del Paris Saint-Germain, un equipo de fútbol propiedad de un fondo de inversión estatal catarí, se hicieron sentir en la mesa de discusiones.

El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, que asistía a la cumbre como invitado, no puede resistirse a provocar a Macron, aficionado declarado del archirrival francés del PSG, el Olympique de Marsella.

“No está contento. Finge estar contento, pero por dentro...”, dice el catarí.

“No, sí estoy contento. Es un equipo francés”, replica rápidamente Macron, que destaca el triunfo del PSG de Luis Enrique por segundo año consecutivo en el campeonato europeo.

El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversan durante un almuerzo de trabajo con líderes del G7 y de Oriente Medio en el marco de la cumbre del G7, celebrada en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026. REUTERS/Christian Hartmann/Pool
El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversan durante un almuerzo de trabajo con líderes del G7 y de Oriente Medio en el marco de la cumbre del G7, celebrada en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026. REUTERS/Christian Hartmann/Pool

El “guapo” y el “rico”

Los comentarios de Trump en una reunión con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conocido como MBZ y un actor clave en la región, no se limitaron a la geopolítica.

El inquilino de la Casa Blanca elogia a un periodista emiratí que hace una pregunta, describiéndolo como un “tipo guapo” al que “podría poner (...) ahora mismo en una película”.

“Tiene una forma de ser tan agradable. Mi gente es tan mala”, reflexiona Trump, refiriéndose a los medios estadounidenses.

Después que MBZ hablara sin levantar la voz en ningún momento, Trump bromea: “Cuando eres tan rico, puedes hablar así de bajo. ¡Me preguntaba si alguien puede oírlo!”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión bilateral con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en el marco de la cumbre del G7, en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión bilateral con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en el marco de la cumbre del G7, en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

“No tiene que forzar la voz en absoluto. Es fantástico”, agrega.

Trump 47

El jefe del gobierno alemán Friedrich Merz ofreció el martes a Donald Trump una camiseta de la selección alemana de fútbol con su apellido y el número 47, en pleno Mundial de fútbol que se disputa en Canadá, Estados Unidos y México.

Donald Trump, que acaba de cumplir 80 años y cuyo abuelo paterno nació en Alemania, acepta la camiseta de la Mannschaft con una sonrisa satisfecha y posa para la foto sosteniéndola, ante la mirada risueña de Starmer.

En la red social X, el canciller le desea un “feliz cumpleaños atrasado” al 47º presidente estadounidense, y agrega: “Al fin y al cabo, estamos en el mismo equipo”.

El canciller alemán Friedrich Merz entrega al presidente estadounidense Donald Trump una camiseta con el número 47, mientras el primer ministro británico Keir Starmer observa, durante una sesión de trabajo en la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026. Thibault Camus/Pool vía REUTERS
El canciller alemán Friedrich Merz entrega al presidente estadounidense Donald Trump una camiseta con el número 47, mientras el primer ministro británico Keir Starmer observa, durante una sesión de trabajo en la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026. Thibault Camus/Pool vía REUTERS

El “jefe”

Como anfitrión, Macron preside oficialmente la cumbre, pero Trump pretendió aclarar quién manda -según él.

“Soy el jefe“, asegura Trump al entrar en la sesión matutina del último día, con los demás líderes ya sentados en sus asientos.

Entre risas, el presidente francés parece tomarse el comentario con buen humor. “¿Cómo está?”, le pregunta.

“Bien, gracias”, responde Trump, que se hizo famoso como presentador del programa de televisión “The Apprentice”, con su frase emblemática “¡Estás despedido!”, mientras por fin toma asiento.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

G7EEUUFranciaDonald TrumpEmmanuel MacronGiogia MeloniÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El papa León XIV elogió el acuerdo entre EEUU e Irán y reclamó “caminos de diálogo” para Ucrania

El pontífice agradeció a Pakistán su mediación en el memorando entre Washington y Teherán y, durante su audiencia semanal en el Vaticano, pidió una “paz justa y duradera” tras un ataque ruso que incendió una catedral ortodoxa en Kiev

El papa León XIV elogió el acuerdo entre EEUU e Irán y reclamó “caminos de diálogo” para Ucrania

El G7 cerró su cumbre con un plan para reducir la dependencia de China en minerales críticos

Los líderes del bloque se propusieron bajar esa dependencia al 50% “lo antes posible” y crear un mecanismo de vigilancia con la AIE para prevenir crisis energéticas. También encomendaron a sus ministros de Finanzas evaluar los riesgos de la inteligencia artificial para el empleo y el sistema financiero global

El G7 cerró su cumbre con un plan para reducir la dependencia de China en minerales críticos

Acuerdo entre Irán y Estados Unidos: por qué el estrecho de Ormuz se convirtió en la principal herramienta de presión geopolítica

El entendimiento entre los países reactivó el tránsito petrolero por el estrecho de Ormuz, alivió la presión sobre los mercados energéticos y fortaleció la posición estratégica de Teherán

Acuerdo entre Irán y Estados Unidos: por qué el estrecho de Ormuz se convirtió en la principal herramienta de presión geopolítica

La musa de Botticelli no murió de tuberculosis: lo que revelan sus pinturas cinco siglos después

Fue reina de la belleza en los torneos florentinos, modelo del pintor más célebre del Quattrocento y figura central de la corte de los Medici. Murió a los 23 años sin que nadie pudiera explicar por qué

La musa de Botticelli no murió de tuberculosis: lo que revelan sus pinturas cinco siglos después

Brasil y Japón anunciaron negociaciones para un acuerdo comercial Mercosur-Japón

La negociación comenzará en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur a realizarse en Paraguay a fines de junio

Brasil y Japón anunciaron negociaciones para un acuerdo comercial Mercosur-Japón
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Gobierno volvió a tener superávit financiero en mayo y acumula un 0,2% del PBI

El Gobierno volvió a tener superávit financiero en mayo y acumula un 0,2% del PBI

Tragedia en Huánuco: al menos siete fallecidos y más de 15 heridos tras despiste de bus interprovincial

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Gustavo Bolívar dijo que lo sacaron de contexto cuando dijo que ‘se incendiaba’ el país con una victoria de De la Espriella

El Ministerio de Salud respondió a las denuncias de millonaria nómina en la nueva entidad del Hospital San Juan de Dios: “Información falsa”

Se registra sismo de 4.6 de magnitud

INFOBAE AMÉRICA

El campesino condenado a la hoguera por comparar el origen del mundo con un queso: así trabaja la microhistoria de Carlo Ginzburg

El campesino condenado a la hoguera por comparar el origen del mundo con un queso: así trabaja la microhistoria de Carlo Ginzburg

El Supremo de Brasil le pidió a Jair Bolsonaro explicaciones por un arma en su prisión domiciliaria

Costa Rica enfrentará impactos multisectoriales ocasionados por el fenómeno de El Niño

Persisten fallas en protección a integrantes del COPINH denuncian derechos humanos en Honduras

El octavo Festival del Melocotón en Río Chiquito endulzará los paladares de los salvadoreños

ENTRETENIMIENTO

Productor de Oliver Tree revela cómo se salvó del accidente aéreo en Brasil: “Ahora te debo la vida, hermano”

Productor de Oliver Tree revela cómo se salvó del accidente aéreo en Brasil: “Ahora te debo la vida, hermano”

“Michael” ya hizo historia: el biopic del Rey del Pop superó a “Bohemian Rhapsody” en la taquilla mundial

La esposa de Bruce Willis reveló cómo habla con las hijas adultas del actor sobre su diagnóstico

Olivia Wilde recuerda su historia con Harry Styles: “Tuvimos la relación más encantadora”

Cómo Steve Jobs convirtió el desacuerdo en una ventaja para Pixar y por qué rechazaba rodearse de personas que pensaban igual que él