Juego Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos HOY 1 de agosto

14:05 hsHoy
Aram Peñaflor conquistó el Triatlón Individual Masculino de Santo Domingo 2026 con un tiempo de 1:45:28, se convierte en Bicampeón Centroamericano al refrendar su título obtenido en San Salvador 2023.
13:58 hsHoy
La Selección Nacional Femenil sub 23 se metió a la cancha del estadio MOCA 85 para enfrentar a su homóloga Colombia por la segunda fecha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
14:02 hsHoy
La delegación mexicana sigue en la parte alta del medallero centroamericano al día de hoy, reafirmando su dominio en estos juegos en Santo Domingo 2026.