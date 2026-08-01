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Juego Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos HOY 1 de agosto

Continua la actividad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo. Sigue en Infobae todas las competencias

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14:05 hsHoy
(Especial)
(Especial)

Aram Peñaflor conquistó el Triatlón Individual Masculino de Santo Domingo 2026 con un tiempo de 1:45:28, se convierte en Bicampeón Centroamericano al refrendar su título obtenido en San Salvador 2023.

13:58 hsHoy

México vs Colombia sub 23: ¿cómo quedó el juego de los Centroamericanos?

La Selección Mexicana femenil derrotó a las sudamericanas con anotación de Paola García: cerrará la fase de grupos vs Jamaica

La delantera de la selección mexicana de fútbol celebra el gol del triunfo vs Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)
La delantera de la selección mexicana de fútbol celebra el gol del triunfo vs Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Nacional Femenil sub 23 se metió a la cancha del estadio MOCA 85 para enfrentar a su homóloga Colombia por la segunda fecha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

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14:02 hsHoy

La delegación mexicana sigue en la parte alta del medallero centroamericano al día de hoy, reafirmando su dominio en estos juegos en Santo Domingo 2026.

Infografía del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Muestra países con medallas de oro, plata, bronce y totales
México continúa en primer lugar con 201 medallas al día viernes 31 de julio. (X / CONADE )

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