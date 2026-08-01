A nueve meses del asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz promete continuar su lucha y cuestiona el presunto motivo del crimen

A nueve meses del crimen, la alcaldesa de Uruapan y viuda de Manzo publicó mensajes en su memoria mediante redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A nueve meses del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, su esposa y sucesora en el municipio cuestionó este 1 de agosto el presunto motivo del crimen y prometió continuar la lucha que él inició. En dos mensajes publicados en sus redes sociales, Grecia Quiroz interrogó públicamente por qué el narco esperó a que Manzo dejara su vínculo partidista con Morena para actuar y advirtió que hay preguntas incómodas que al sistema no le gustarían.

El supuesto detonante, señalado por sujetos detenidos en el marco de las investigaciones, lo dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch el 31 de julio, un día después de la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”.

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Álvarez es señalado como el principal autor intelectual del homicidio perpetrado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en la Plaza Morelos. Con ese arresto, las autoridades sumaron 31 personas aprehendidas.

El gobierno federal reveló que el CJNG mató a Manzo por sentir una “provocación”

Tras la captura del “R1”, Harfuch explicó en la conferencia mañanera que el crimen organizado habría matado a Manzo porque interpretó sus acciones como una “provocación”; debido a los operativos, las detenciones y la presencia del alcalde en acciones contra los grupos delincuenciales. Quiroz tomó esa versión y la cuestionó públicamente.

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La alcaldesa preguntó por qué, si tanto incomodaba al crimen organizado, lo dejaron avanzar. Señaló que Manzo incomodó desde antes, cuando era diputado federal por Morena, y preguntó por qué en ese momento no actuaron. “¿Será porque en ese momento pertenecía a un partido?”, escribió.

Carlos Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en Uruapan. Crédito: Grecia Quiroz

También cuestionó el método. Si el crimen lo vigilaba y conocía sus rutinas, ¿por qué ejecutarlo ante miles de personas durante el Festival de las Velas y no en sus recorridos diarios por el cerro, o cualquier día que caminaba solo por el centro de la ciudad?

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Quiroz advirtió que hay “muchas preguntas incómodas que quizá al sistema no le gustarían” y que seguiría levantando la voz.

“Por Carlos Manzo, por las madres buscadoras, por todos los homicidios inexplicables, por todas las familias que han sido golpeadas por gobernantes corruptos”, escribió.

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La alcaldesa prometió continuar su lucha y mencionar su nombre cada mes

En un segundo mensaje, Quiroz recordó a Manzo como “ese gran hombre y luchador social”, siempre entregado a su gente. “Hoy como cada mes seguiré recordándote”, escribió, y señaló que lo único que Carlos quería era un mejor futuro para sus hijos, su familia y su gente.

Altar en memoria de Carlos Manzo en Uruapan el viernes 21 de noviembre de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

La alcaldesa prometió que su nombre no dejaría de mencionarse, “aunque a varios les moleste”, y que la lucha que él inició continuaría. “Cuando una luz brilla demasiado, lamentablemente a muchos encandilaste y los incomodaste demasiado”, le dijo.

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“Descansa en paz mi Carlos, cuídanos a todos como lo hacías en este mundo”, se lee al final del escrito en su cuenta oficial de Facebook.

Tafolla reivindicó la política independiente en memoria de Manzo

El diputado Carlos Alejandro Tafolla, también del Movimiento del Sombrero, compartió un mensaje con una fotografía de la tumba de Manzo. Recordó que el exalcalde le preguntó alguna vez en el Congreso de Michoacán en cuántos legisladores podía confiar, y usó esa anécdota para defender la política independiente frente a los partidos.

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Fotografía de la tumba del exalcalde de Uruapan. Crédito: Facebook - Carlos Alejandro Bautista Tafolla

Tafolla sostuvo que el mayor problema de México radica en que las decisiones de los representantes dependen de intereses de partido y no de la voluntad ciudadana. “México necesita representantes que aprendan a obedecer únicamente a su conciencia y al pueblo que les dio su confianza”, escribió. Cerró con la frase que el movimiento adoptó como consigna: “Carlos Manzo despertó al tigre de México”.

Los señalamientos del 30 de julio apuntaron a políticos de Morena

El día que arrestaron al “R1″, Quiroz había pedido que ninguna línea de investigación se descartara, “empezando por políticos que pudieron estar detrás del cobarde asesinato”. Publicó un collage en el que el diputado federal de Morena Leonel Godoy aparece junto a Roldán Álvarez Ayala, identificado como hermano del “R1”. En meses anteriores también señaló al senador Raúl Morón y al exedil Ignacio Campos Equihua como posibles vinculados al crimen.

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Collage compartido por Grecia Quiroz; arriba Carlos Manzo, a la izquierda Leonel Godoy con Roldán Álvarez y a la derecha el "R1" en una detención previa. Crédito: Facebook - Grecia Quiroz

Godoy compareció el 16 de mayo ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán como testigo en la causa penal y rechazó los señalamientos. Los calificó de “totalmente infundados y además selectivos” y advirtió que quienes lo acusaran sin pruebas enfrentarían consecuencias jurídicas. Argumentó que los denunciantes lo señalaron a él y a otros políticos de Morena, pero omitieron al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, a quien el propio Manzo acusó públicamente antes de su muerte.

Roldán Álvarez Ayala construyó durante décadas una carrera política en Michoacán en gobiernos estatales y se afilió a Morena en marzo de 2023. Mientras transitó por la política institucional, su hermano Ramón, “R1″ consolidó el brazo criminal del clan como líder del CJNG en la región.

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Este 1 de agosto Morena confirmó que Roldán Álvarez fue expulsado del partido desde noviembre de 2025, desvinculándose así del escandalo.