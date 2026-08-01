Dos policías asesinados por ataque armado en municipio de Ataco, Tolima: disidencias de las Farc serían responsables

Así fue como trasladaron los cuerpos de los dos miembros de la Policía asesinados en un ataque armado en Tolima - crédito @Puntodequiebr15/X

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En los últimos días del Gobierno de Gustavo Petro, los ataques de grupos armados al margen de la ley siguen azotando a las regiones y los departamentos toman medidas para reforzar la seguridad, a la espera de que la nueva administración de Abelardo de la Espriella mejore la situación.

En esta ocasión, se presentó un ataque armado en el municipio de Ataco, Tolima, donde unos hombres acabaron con la vida de dos miembros de la Policía Nacional, a quienes dejaron en plena vía y emprendieron la huida, en hechos que son materia de investigación por las autoridades.

Por el momento, la Gobernación de Tolima lanzó su voz de rechazo por este hecho que enluta al país, además de la advertencia de que se vendrían más acciones violentas e invitó a las Fuerzas Militares y de Policía a reforzar la seguridad para evitar nuevos hechos.

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Ataque armado en Tolima

Dos uniformados de la Policía Nacional fueron asesinados en el corregimiento de Santiago Pérez, en el municipio de Ataco, Tolima, en un ataque que las autoridades atribuyeron a integrantes de las disidencias de las Farc, a la espera de que avancen las investigaciones.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, condenó el crimen y apuntó contra los responsables, a través de su cuenta de X: “Estos terroristas no representan ninguna causa ni ningún ideal. Son simples asesinos que han convertido el crimen, el miedo y la sangre en su forma de actuar”.

La gobernadora del Tolima advirtió que las acciones violentas en Ataco no serán las únicas por parte de los grupos armados en las próximas semanas - crédito @AdrianaMatizTol/X

La mandataria departamental también alertó que podrían presentarse nuevas acciones violentas en el sur del departamento: “Hago un llamado urgente al Ejército Nacional, a la Policía Nacional y a los organismos de inteligencia para reforzar de inmediato las operaciones, los controles, los patrullajes y los dispositivos de seguridad en toda la región. Es indispensable anticiparse a cualquier acción terrorista y evitar que los violentos vuelvan a golpear.”

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El ataque se suma a una serie de hechos violentos registrados en distintas regiones del país en las últimas semanas, mientras autoridades departamentales y nacionales refuerzan medidas de seguridad ante el riesgo de nuevas agresiones contra la Fuerza Pública.

Estos fueron los dos miembros de la Policía Nacional que fueron asesinados en zona rural de Ataco, Tolima - crédito @DirectorPolicia/X

“En el Tolima no podemos permitir que estos criminales pretendan sembrar el terror y desafiar la autoridad del Estado.Toda mi solidaridad con las familias de nuestros héroes caídos y con cada hombre y mujer de la Policía Nacional. Su dolor es el dolor de todo el Tolima”, dijo la gobernadora.

Medidas del nuevo Gobierno nacional

La gobernadora del Tolima afirmó tras el empalme regional en Ibagué que el gobierno entrante asumió compromisos en seguridad e infraestructura que, a su juicio, cambian la relación entre el poder central y las regiones, con decisiones inmediatas para el sur del departamento y para la contingencia vial en el Alto de La Línea.

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Uno de los ejes del encuentro fue la situación de orden público en el sur del departamento, una zona afectada por la presencia de disidencias de las Farc y por la minería ilegal. Adriana Matiz resumió la prioridad oficial con una fórmula: sin seguridad no es posible avanzar en los demás frentes.

Abelardo de la Espriella se reunió con la gobernadora Adriana Matiz Vargas en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

La gobernadora anunció el inicio de la Operación Renacer y confirmó el regreso de unidades militares que habían salido de esa región. Según explicó, la decisión busca frenar el avance de grupos criminales que llegan desde Cauca y Valle.

“Nos habían sacado la Fudra, pero ya por orden del señor presidente vamos a volver a contar, obviamente, con esos batallones allí para proteger el sur del departamento”, dijo Matiz. También señaló que el presidente identificó como objetivos de alto valor a los alias que, según su declaración, la han amenazado de manera permanente.

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Ese refuerzo militar se traducirá, de acuerdo con lo informado por la mandataria, en la presencia de un batallón de alta montaña y de un batallón de reacción rápida. La medida apunta a recuperar control territorial en una zona donde el deterioro del orden público se combinó con economías ilegales.