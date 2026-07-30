México
Agregar Infobae enGoogle

Inician acciones legales por maltrato animal durante fiesta patronal en Guerrero: jinetes compiten por degollar a una gallina

Ciudadanos y activistas exigieron que se tomen medidas legales para evitar que estas prácticas continúen realizándose

(Imágenes tomadas de un video publicado en el grupo de Facebook Noticias de Chilpancingo y mejoradas con IA)
(Imágenes tomadas de un video publicado en el grupo de Facebook Noticias de Chilpancingo y mejoradas con IA)
Guardar

La Procuraduría de Protección Ambiental del estado de Guerrero (Propaeg) inició acciones legales tras la denuncia de maltrato animal ocurrido durante la fiesta patronal de Santiago Apóstol en la localidad de Apango, municipio de Mártir de Cuilapan. A través de redes sociales se difundieron videos donde se observa cómo jinetes participaron en una competencia que consistía en colgar una gallina por las patas y degollarla con las manos, quien lo lograba era el ganador.

Las imágenes ocasionaron rápidamente indignación entre usuarios y activistas, quienes exigieron a las autoridades que tomen acciones en contra de quienes participaron en estos actos de violencia animal.

PUBLICIDAD

En su comunicado, la Propaeg advirtió que todo acto de crueldad y maltrato hacia animales domésticos o de granja está prohibido conforme al artículo 11 de la Ley 491 de Bienestar Animal. La dependencia informó que se dará inicio al procedimiento legal administrativo correspondiente y que los responsables serán sancionados. Además, el caso será turnado a la Fiscalía General del Estado (FGE).

(Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de Guerrero)
(Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de Guerrero)

Maltrato animal en fiesta patronal: entre costumbres y violencia

Fueron dos los actos de maltrato que se registraron durante las festividades religiosas de la comunidad gerrerense, que se celebran cada 25 de julio, ambos bajo la justificación de ser tradiciones.

PUBLICIDAD

En las imágenes difundidas se observa la participación de jinetes en una competencia que involucra el uso de aves vivas durante las festividades patronales, dinámica que forma parte de las celebraciones y ha sido objeto de cuestionamientos públicos.

Las críticas de ciudadanos y activistas que expresaron su rechazo a este tipo de prácticas, se centraron en la petición de eliminar estas actividades de los festejos, argumentando la necesidad de respetar los derechos de los animales y modificar las tradiciones que impliquen sufrimiento.

La otra denuncia corresponde a un bovino que fue atado por las extremidades, de modo que varios jinetes lo jalaban simultáneamente. Esta dinámica tenía como objetivo someter al animal mediante la fuerza, para que después uno de los participantes pudiera montarlo. El procedimiento implicó que el animal permaneciera inmovilizado y expuesto a estrés y dolor, lo que fue considerado como un acto de maltrato animal que será castigado por las autoridades.

Por su parte, la autoridad estatal exhortó a la ciudadanía a mantener una tenencia responsable de sus mascotas y promover la denuncia ante cualquier acto de maltrato animal. La Procuraduría reiteró que su actuación se basa en las facultades que otorga la ley para garantizar la protección y bienestar de los animales y que toda denuncia recibida se canalizará conforme lo establece la normativa vigente.

Temas Relacionados

Guerreromaltrato animalSemarnatfiesta patronalAcapulcomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bonilla acusa a Marina del Pilar de “victimizarse” para tapar sus reuniones con agencias de EEUU

Jaime Bonilla exige a Marina del Pilar aclarar sus reuniones con agencias de EU y advierte que debe revisarse su permanencia en el cargo

Bonilla acusa a Marina del Pilar de “victimizarse” para tapar sus reuniones con agencias de EEUU

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 30 de julio: pese al sargazo en Quintana Roo, la mandataria invita a seguir visitando las playas

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a0 preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 30 de julio: pese al sargazo en Quintana Roo, la mandataria invita a seguir visitando las playas

Hallan asesinado a policía municipal desaparecido en Michoacán: investigan crimen con presunto narcomensaje

Abisaid Alejandro Martínez Arias, policía municipal de San Juan Nuevo Parangaricutiro, fue localizado sin vida horas después de su desaparición. La Fiscalía de Michoacán investiga el homicidio y analiza videos de vigilancia para identificar a los responsables

Hallan asesinado a policía municipal desaparecido en Michoacán: investigan crimen con presunto narcomensaje

Temblor hoy 30 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 30 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

La Casa de los Famosos México hoy 30 de julio: quiénes son los 7 nominados y por qué Yanet García encabeza la placa

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México hoy 30 de julio: quiénes son los 7 nominados y por qué Yanet García encabeza la placa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan asesinado a policía municipal desaparecido en Michoacán: investigan crimen con presunto narcomensaje

Hallan asesinado a policía municipal desaparecido en Michoacán: investigan crimen con presunto narcomensaje

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: detienen a Virginia “N” y Diana “N” por su presunta participación en el despojo de una vivienda en la colonia Del Valle

Reconoce Fiscalía aumento de homicidios en la zona occidente de Chihuahua

El relato inédito del amigo colombiano de “El Mencho” en prisión: chistes, peleas y su gusto por ver la maldad de los otros

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México hoy 30 de julio: quiénes son los 7 nominados y por qué Yanet García encabeza la placa

La Casa de los Famosos México hoy 30 de julio: quiénes son los 7 nominados y por qué Yanet García encabeza la placa

Temblor hoy 30 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

Lady Gaga sorprende al seguir a uno de los participantes de LCDLFM 2026

Cynthia Klitbo y su atrevida declaración de amor a Alberto Estrella… que terminó mal

Los famosos que se suman al rescate de Aldo Rendón: El Malilla y Ana de la Reguera entre los más destacados

DEPORTES

Presidenta del Comité Olímpico celebra el dominio de México en Santo Domingo 2026

Presidenta del Comité Olímpico celebra el dominio de México en Santo Domingo 2026

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 30 de julio

Problemas en la transmisión del México vs Puerto Rico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 causa molestia entre la afición

Óscar Perea revela cuál es su objetivo tras ser anunciado con el América: “Vámonos para allá”

México vs Guatemala, EN VIVO: dónde ver, horario y transmisión del Premundial Sub-20 2026