Inician acciones legales por maltrato animal durante fiesta patronal en Guerrero: jinetes compiten por degollar a una gallina

(Imágenes tomadas de un video publicado en el grupo de Facebook Noticias de Chilpancingo y mejoradas con IA)

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La Procuraduría de Protección Ambiental del estado de Guerrero (Propaeg) inició acciones legales tras la denuncia de maltrato animal ocurrido durante la fiesta patronal de Santiago Apóstol en la localidad de Apango, municipio de Mártir de Cuilapan. A través de redes sociales se difundieron videos donde se observa cómo jinetes participaron en una competencia que consistía en colgar una gallina por las patas y degollarla con las manos, quien lo lograba era el ganador.

Las imágenes ocasionaron rápidamente indignación entre usuarios y activistas, quienes exigieron a las autoridades que tomen acciones en contra de quienes participaron en estos actos de violencia animal.

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En su comunicado, la Propaeg advirtió que todo acto de crueldad y maltrato hacia animales domésticos o de granja está prohibido conforme al artículo 11 de la Ley 491 de Bienestar Animal. La dependencia informó que se dará inicio al procedimiento legal administrativo correspondiente y que los responsables serán sancionados. Además, el caso será turnado a la Fiscalía General del Estado (FGE).

(Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de Guerrero)

Maltrato animal en fiesta patronal: entre costumbres y violencia

Fueron dos los actos de maltrato que se registraron durante las festividades religiosas de la comunidad gerrerense, que se celebran cada 25 de julio, ambos bajo la justificación de ser tradiciones.

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En las imágenes difundidas se observa la participación de jinetes en una competencia que involucra el uso de aves vivas durante las festividades patronales, dinámica que forma parte de las celebraciones y ha sido objeto de cuestionamientos públicos.

Las críticas de ciudadanos y activistas que expresaron su rechazo a este tipo de prácticas, se centraron en la petición de eliminar estas actividades de los festejos, argumentando la necesidad de respetar los derechos de los animales y modificar las tradiciones que impliquen sufrimiento.

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La otra denuncia corresponde a un bovino que fue atado por las extremidades, de modo que varios jinetes lo jalaban simultáneamente. Esta dinámica tenía como objetivo someter al animal mediante la fuerza, para que después uno de los participantes pudiera montarlo. El procedimiento implicó que el animal permaneciera inmovilizado y expuesto a estrés y dolor, lo que fue considerado como un acto de maltrato animal que será castigado por las autoridades.

Por su parte, la autoridad estatal exhortó a la ciudadanía a mantener una tenencia responsable de sus mascotas y promover la denuncia ante cualquier acto de maltrato animal. La Procuraduría reiteró que su actuación se basa en las facultades que otorga la ley para garantizar la protección y bienestar de los animales y que toda denuncia recibida se canalizará conforme lo establece la normativa vigente.

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