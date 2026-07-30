Hallaron el cuerpo sin vida de excomandante paramilitar dentro de un apartamento en Floridablanca, Santander: se trataría de ‘Gavilán’

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación trasladan el cuerpo de alias Gavilán - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades investigan en Floridablanca, Santander, la presunta muerte de Wilfred Martínez Giraldo, conocido como alias Gavilán, un exjefe paramilitar cuyo cuerpo habría sido hallado dentro de un apartamento.

El cadáver fue trasladado el martes 28 de julio de 2026 después de que vecinos de un conjunto residencial reportaran un fuerte olor proveniente del sexto piso de uno de los edificios de Versalles Real. El cuerpo presentaba una herida de arma blanca en el cuello, según Vanguardia.

Medicina Legal deberá confirmar si el hombre hallado en el apartamento corresponde a alias Gavilán, un antiguo integrante del Ejército Popular de Liberación y después jefe paramilitar del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia.

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Las autoridades investigan en Floridablanca, Santander, la presunta muerte de Wilfred Martínez Giraldo, conocido como alias Gavilán, un exjefe paramilitar cuyo cuerpo habría sido hallado dentro de un apartamento - crédito Pasa La Voz

Los registros judiciales vinculan a ‘Gavilán’ con homicidio, secuestro y narcotráfico

En registros judiciales consultados por Semana, a Martínez Giraldo le figuran varias condenas. Una de las más altas fue de 25 años de cárcel, dictada en septiembre de 2005, por homicidio y concierto para delinquir.

También aparece otra condena por la muerte del dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Helio Rodríguez Ruiz, que fue baleado el 20 de junio de 2002 cuando se dirigía a su trabajo. En esos mismos registros se le vincula además con procesos por secuestro, desaparición forzada y narcotráfico.

La trayectoria armada atribuida a alias Gavilán incluye su paso por la guerrilla del EPL antes de incorporarse a las estructuras paramilitares. Esa doble pertenencia es parte del perfil que ahora vuelve a quedar bajo escrutinio por el hallazgo del cuerpo.

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alias Gavilán, un antiguo integrante del Ejército Popular de Liberación y después jefe paramilitar del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia - crédito Albeiro Lopera/Reuters

Su captura en 2002 y una detención posterior hacen parte del historial del exjefe paramilitar

El 30 de noviembre de 2002, el Ejército capturó a Wilfred Martínez Giraldo “Gavilán”, señalado como presunto jefe paramilitar y requerido por la Fiscalía, según El Tiempo. A Martínez Giraldo lo sindican de haber asesinado al líder sindical de la USO Rafael Jaimes Torra, además de amenazas extorsivas e intento de secuestro contra comerciantes y contratistas.

La publicación indicó que por “Gavilán” se ofrecía una recompensa de 20 millones de pesos y que en el mismo operativo también fue capturado su compañero Luis Laureano Muñoz Porras.

Ese antecedente se suma a una detención más reciente. En mayo de 2018, la Fiscalía lo volvió a poner bajo la lupa después de que había recuperado la libertad tras acogerse a la Ley de Justicia y Paz. Ese año fue procesado por presuntamente integrar una red criminal ligada a exmiembros de las AUC.

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Según el señalamiento del ente acusador, la organización se dedicaba al tráfico trasnacional de drogas y él habría actuado como uno de los financiadores del transporte de estupefacientes.

La investigación actual busca establecer no solo si el cuerpo hallado corresponde al exparamilitar, sino también qué ocurrió dentro del apartamento donde fue encontrado. Por ahora, la verificación forense sigue en manos de Medicina Legal.

En registros judiciales, a Martínez Giraldo le figuran varias condenas. Una de las más altas fue de 25 años de cárcel, dictada en septiembre de 2005, por homicidio y concierto para delinquir - crédito Colprensa

El proceso investigativo permanece abierto y las autoridades concentran sus esfuerzos en esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte ocurrida en Floridablanca, y todos los sucesos que ateceden al momento del crimen.

Mientras tanto, la comunidad permanece expectante por los resultados de los análisis forenses que permitirán confirmar la identidad del cuerpo hallado y determinar si corresponde efectivamente a Wilfred Martínez Giraldo, alias Gavilán.

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La resolución de este caso podría aportar nuevos elementos sobre el pasado reciente del conflicto armado en la región, además de arrojar luz sobre las actividades criminales atribuidas a exintegrantes de grupos armados ilegales y los posibles vínculos y/o rencillas pendientes que la víctima podría haber tenido, llegando a esclarecer los motivos de este deceso, que vuelve a poner en el ojo público lo que fue el paramilitarismo en Colombia.