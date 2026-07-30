Examen de ingreso UNAM 2026: Comisión Técnica dará a conocer su recomendación esta semana

El órgano de revisión anuncia que fijará criterios para alinear la admisión a inclusión, equidad y ética, tras la espera de miles de aspirantes por certidumbre sobre sus resultados del concurso en línea

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La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 de la UNAM anunció que esta misma semana emitirá una recomendación oficial para que el proceso de admisión se ajuste a los principios de inclusión, equidad y ética que rigen a la institución. El anuncio busca dar respuesta a miles de aspirantes que, desde hace días, esperan certeza sobre el futuro de sus resultados.

Un proceso bajo sospecha

El Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, el primero aplicado de manera completamente en línea por la UNAM, quedó envuelto en polémica luego de que especialistas y aspirantes detectaran comportamientos atípicos en los puntajes, especialmente en carreras de alta demanda. Más de 158 mil aspirantes presentaron el examen, y la Universidad ya presentó una denuncia penal para investigar posibles conductas delictivas durante su aplicación.

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Como medida precautoria, la institución suspendió de manera indefinida las inscripciones y la entrega de documentos mientras avanza la revisión.

Un candado dorado con el escudo de la UNAM se quiebra sobre un escritorio digital, dejando caer papeles, un teléfono roto y una cámara web, lo que sugiere una crisis institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La instalación de la Comisión

El rector Leonardo Lomelí Vanegas instaló formalmente el órgano el lunes 27 de julio, entregando a sus integrantes el informe elaborado por las áreas responsables del proceso. Les otorgó plena autonomía para:

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Solicitar información adicional a cualquier instancia universitaria.

Convocar a funcionarios involucrados en el proceso.

Revisar a fondo los procedimientos aplicados durante el examen.

Lomelí fue enfático al señalar que la situación “no sólo afecta a la Universidad, afecta al conjunto de la sociedad”, y que “no podemos normalizar este tipo de situaciones”. Añadió que todas las opciones siguen sobre la mesa, sin descartar ninguna, mientras se esclarece qué ocurrió y por qué.

La empresa aplicadora pide ser escuchada

En medio de la investigación, Territorium Life, la empresa encargada de la plataforma tecnológica con la que se aplicó el examen, solicitó formalmente una audiencia ante la Comisión para presentar evidencia técnica, académica y operativa. La compañía argumentó que, incluso cuando una plataforma funciona correctamente, la repetición de reactivos puede representar un riesgo si no existe una estrategia académica que lo acompañe.

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¿Quién integra la Comisión?

El órgano, presidido por Eduardo Bárzana García, reúne a 15 especialistas de distintas disciplinas —biología, física, matemáticas, derecho, sociología e historia, entre otras— provenientes de institutos y facultades de la propia UNAM, además de un secretario técnico.

Lo que sigue

Lomelí pidió resultados “en los próximos días” para ofrecer una ruta clara a los aspirantes, aunque aclaró que las investigaciones y el deslinde de responsabilidades continuarán de forma independiente, “hasta sus últimas consecuencias”. Según fechas previas de la propia Universidad, las inscripciones estaban programadas del 3 al 7 de agosto, con inicio de clases el 10 de agosto, calendario que ahora depende de la recomendación que emita la Comisión esta semana.

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