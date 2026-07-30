El Día Mundial del Labial: cómo elegir el tono ideal para ti de acuerdo a las tendencias, colores y texturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Día Mundial del Labial se celebra cada 29 de julio y pone en el centro la pregunta de cómo elegir el tono ideal según las tendencias, los colores y las texturas disponibles en el mercado.

La respuesta depende de identificar el subtono de piel, de conocer la paleta cromática personal y de adaptar las combinaciones a la temporada. El auge de los lip combos confirma que la creatividad y la personalización marcan la pauta en el maquillaje actual.

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Subtono y colorimetría: guía para identificar tu base natural

Saber si el subtono de piel es cálido, frío o neutro facilita la elección de un labial que armoniza con las características individuales. El subtono cálido se identifica por venas verdosas y matices dorados o amarillos; en estos casos, favorecen los tonos tierra, dorados y corales. El subtono frío se asocia a venas azuladas y piel con matices rosados; aquí funcionan los azules, grises, violetas y rosas. El subtono neutro implica una mezcla: existe mayor flexibilidad con la gama cromática y la posibilidad de experimentar con casi cualquier color.

La prueba de luz es clave para comprobar si una tonalidad ilumina la piel o enfatiza las ojeras. Acercar prendas o muestras de color al rostro con luz natural ayuda a identificar qué tonos aportan frescura y cuáles apagan el rostro.

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Tendencias: lip combos y libertad creativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tendencias: lip combos y libertad creativa

Hoy la tendencia más visible en redes sociales es la combinación de dos o más productos para labios. El clásico delineador café, lipstick rojo y gloss transparente, antes percibido como exceso, ahora es uno de los looks más buscados. La técnica de los lip combos permite personalizar el color, dar mayor volumen y lograr un acabado de larga duración.

El estudio Sácateladuda: Maquillaje y Autoestima, reporta que 84% de las mexicanas utiliza el maquillaje para destacar los rasgos que más les gustan, no para ocultar. El 80% afirma que maquillarse ayuda a expresar personalidad. Esto explica por qué cada vez más personas dejan atrás tonos tradicionales para probar combinaciones nuevas de color y textura.

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La creatividad pesa más que las reglas. El maquillaje, especialmente el labial, se convierte en un espacio para experimentar y reflejar la identidad propia. La tendencia de los lip combos responde a la necesidad de personalizar el resultado y salir de la rutina.

Texturas y jerarquía visual: cómo equilibrar acabados

La mezcla de texturas es fundamental para dar dimensión y profundidad. El equilibrio visual se logra combinando superficies lisas con texturas naturales como lana, lino o maderas en la indumentaria, pero también mezclando acabados cremosos, mates o brillantes en los labios. La jerarquía debe estar clara: un color o una textura debe destacar como protagonista y las demás actúan como soporte.

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Sobre una base neutra, los expertos recomiendan integrar acentos vibrantes de temporada —como azules minerales o verdes bosque— para sumar actualidad sin saturar el look. El resultado son labios con dimensión y textura, lejos del efecto plano que produce un solo producto.

Más allá de la estética: el efecto energético

El mismo estudio revela que 69% de las mexicanas considera que el maquillaje es energético: aplicar color en los labios ayuda a proyectar una imagen más despierta y activa, incluso cuando el resto del rostro no lleva maquillaje. El maquillaje deja de ser solo una herramienta estética y se convierte en un recurso para transmitir seguridad y vitalidad.

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Una serie de imágenes ilustra el proceso de selección de labiales según el subtono de piel y la aplicación de tendencias de maquillaje como los lip combos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones personalizadas: ojos, cabello y propósito

La elección del labial ideal puede afinarse aún más si se consideran el color de los ojos, del cabello y el propósito principal: ropa, maquillaje o decoración de interiores. Un tono puede funcionar distinto según estos factores. Probar siempre los colores cerca del rostro y combinar acabados ayuda a dar profundidad y encontrar la armonía exacta.