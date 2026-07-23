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Ronald Johnson afirma que las medidas de la OFAC envían un “mensaje inequívoco” al CJNG

El diplomático indica que el bloqueo y las sanciones alcanzan a más de 50 individuos y organizaciones en México

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Las sanciones de la OFAC contra el CJNG apuntan a más de 50 personas y entidades mexicanas. Crédito: X/@USAmbMex
Las sanciones de la OFAC contra el CJNG apuntan a más de 50 personas y entidades mexicanas. Crédito: X/@USAmbMex

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó este 23 de julio que el bloqueo de cuentas y sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra el CJNG es “la mayor designaciónde esa oficina contra ese cártel “hasta la fecha”.

Dicha sanción está dirigida a más de 50 personas y entidades mexicanas presuntamente relacionadas con el CJNG, incluido “su nuevo líderJuan Carlos González (“Pelón”), tras la muerte de El Mencho.

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En un comunicado difundido en su cuenta de X, el embajador Ronald Johnson sostuvo que las medidas “envían un mensaje inequívoco: Donald Trump está comprometido con desarticular a los cárteles narcoterroristas y a todas las redes que los hacen posibles”.

“Sin importar quiénes sean, dónde operen o el papel que desempeñen, deberán rendir cuentas. Cuando Estados Unidos y México trabajan juntos, nuestras naciones están más seguras. La justicia prevalecerá, agregó Johnson.

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México bloquea cuentas de 55 personas y empresas por presuntos nexos con el CJNG

Silueta oscura de hombre con barba y bigote, logo rojo CJNG, mapa de México, rifle, hospital, dos mantas enrolladas, billetes de dólares y saco de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) agrega a los señalados a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de México bloqueó cuentas de 55 personas y empresas que Estados Unidos sancionó por presuntos vínculos con una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) difundido este 23 de julio.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la FGR y agregó a los señalados por Washington a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). La medida también incluye a ocho personas adicionales acusadas de integrar la misma red del CJNG, de acuerdo con EFE.

Detalló la UIF que, tras las sanciones de OFAC contra 39 personas y 16 entidades, la dependencia analizó indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Entre dichos indicadores mencionó operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, además de posibles inconsistencias entre ingresos reportados ante la autoridad fiscal y recursos observados en el sistema financiero.

Hacienda sostiene que varias entidades señaladas operan como empresas fachada

(Foto: Especial)
La SHCP refirió operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles como señales revisadas en el análisis financiero de la UIF. (Foto: Especial)

La SHCP sostuvo que las entidades señaladas realizan actividades ilícitas o “presentan características de empresas fachada o con estructuras corporativas de limitada o nula actividad económica aparente”, y afirmó que la coordinación con autoridades estadounidenses busca prevenir el uso indebido del sistema financiero y combatir el lavado de dinero.

Según EFE, Washington sancionó a personas que presuntamente trabajan para el CJNG y a empresas vinculadas con Audias Flores Silva, alias “el Jardinero”, a quien identifica como un supuesto nuevo líder del grupo criminal detenido en abril.

Entre las compañías acusadas se mencionan negocios de venta de bebidas alcohólicas y empresas gasísticas dirigidas por personas cercanas a “el Jardinero.

Ronald Johnson afirma que México sigue como prioridad para la inversión de Estados Unidos

El reciente contacto oficial impulsó avances conjuntos en temas como la frontera, la seguridad y el tráfico de drogas sintéticas
Ronald Johnson afirmó que México sigue como prioridad para la inversión estadounidense en medio de negociaciones del T-MEC. Crédito: EFE/ José Méndez

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó este 23 de julio que México sigue como prioridad para la inversión estadounidense tras reunirse con Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas de la U.S. Chamber of Commerce, y con directivos de empresas de ese país con operaciones en territorio mexicano, en un momento en que ambos gobiernos atraviesan una nueva ronda de negociaciones del T-MEC.

De acuerdo con una publicación del propio embajador en su cuenta de X, la reunión buscó “reafirmar una prioridad simple: que, bajo la administración del presidente Donald Trump, el sector privado impulsa el crecimiento, la inversión y las oportunidades económicas entre México y Estados Unidos.

Johnson añadió que las empresas estadounidenses generan empleos, fortalecen ambas economías y amplían la prosperidad a ambos lados de la frontera.

El representante diplomático también sostuvo que la embajada mantendrá su respaldo a las compañías de su país que operan en México.

Dicho encuentro se dio en una semana marcada por el arranque de la tercera ronda de negociaciones bilaterales sobre el T-MEC. El pasado 1 de julio, Washington rechazó extender el acuerdo por otros 16 años y activó en su lugar un esquema de revisiones anuales hasta 2036.

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