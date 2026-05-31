El síndrome de ansiedad por separación afecta a uno de cada tres perros: guía rápida para su entrenamiento

La intervención temprana basada en evidencia científica reduce el deterioro del bienestar del animal y el desgaste familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de cada tres perros convive con ansiedad por separación, un trastorno que impacta tanto en la vida de los animales como en la dinámica familiar. El problema, caracterizado por conductas destructivas y vocalizaciones al quedar solos, afecta a perros de todas las edades y razas, según informes de Pursuit de la Universidad de Melbourne, Veterinary Medicine: Research and Reports y la Clínica Veterinaria Bahía.

Especialistas coinciden en la necesidad de intervenir de manera temprana y con herramientas basadas en evidencia científica. De lo contrario, las consecuencias pueden ser graves: desde daños materiales y molestias vecinales hasta un deterioro del vínculo humano-animal y, en algunos casos, abandono.

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La ansiedad que transforma la convivencia

El regreso a casa puede convertirse en motivo de preocupación para muchas familias. Puertas dañadas, objetos rotos y ladridos persistentes son signos frecuentes de este síndrome, cuya incidencia oscila entre el 14% y el 33% de la población canina, según Veterinary Medicine: Research and Reports. La Clínica Veterinaria Bahía advierte que la falta de atención oportuna eleva el riesgo de conflictos y dificulta la integración del animal al hogar.

Entre los síntomas más habituales figuran ladridos y lloriqueos constantes, destrucción de objetos, intentos de fuga, problemas para controlar esfínteres y pérdida de apetito. Algunos perros desarrollan además conductas compulsivas, temblores o salivación excesiva, lo que puede derivar en lesiones físicas y hasta en problemas legales.

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La ansiedad por separación no solo afecta al perro: también genera frustración y desgaste emocional en los cuidadores, debilitando el vínculo y la calidad de vida dentro del hogar.

Factores de riesgo y causas

La desensibilización sistemática incrementa la tolerancia a la soledad con exposiciones breves que aumentan solo si el perro permanece calmado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de este trastorno responde a una combinación de factores genéticos y ambientales. El riesgo se incrementa en perros separados prematuramente de la madre, con escasa socialización temprana, machos, y aquellos provenientes de refugios o tiendas. Cambios bruscos en la rutina familiar —como el regreso al trabajo o la escuela tras largos periodos en casa— suelen actuar como detonantes.

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La Clínica Veterinaria Bahía suma a la lista la ausencia prolongada de los tutores, la falta de estimulación física y mental, y experiencias traumáticas. Aunque no existe consenso sobre la influencia exacta del sexo, edad o tipo de vivienda, la vida en departamentos y la adopción en etapas avanzadas suelen asociarse a mayor vulnerabilidad.

Tres pasos para enfrentar la ansiedad por separación

El contracondicionamiento asocia las ausencias con experiencias positivas mediante juguetes rellenables, premios y rutinas planificadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abordaje del problema requiere una estrategia estructurada, basada en tres acciones principales:

Desensibilización sistemática: consiste en exponer al animal a breves intervalos de soledad, incrementando el tiempo gradualmente según la tolerancia del perro. Si aparecen señales de ansiedad, se retrocede hasta alcanzar una respuesta tranquila. Este método debe complementarse con contracondicionamiento, asociando la ausencia del cuidador a estímulos positivos como juguetes interactivos o premios. Rutina de ejercicio y estimulación mental: mantener un calendario diario de paseos y actividades contribuye a reducir el estrés. Un paseo matutino previo a la salida del hogar y juegos de enriquecimiento ambiental ayudan a mantener al animal relajado. Evitar castigos y soluciones ineficaces: los especialistas desaconsejan el uso de castigos o la incorporación de otro animal como método de solución. En cambio, recomiendan ofrecer juguetes y cambios de ambiente planificados para fomentar la adaptación del perro a la soledad.

La medicación —como fluoxetina o clomipramina— solo se indica bajo prescripción veterinaria y siempre complementada por programas de modificación de conducta. Los efectos adversos suelen ser leves, aunque requieren seguimiento profesional.

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Prevención y monitoreo

El ejercicio diario y la estimulación mental disminuyen estrés, aburrimiento y reactividad durante los periodos en casa sin cuidadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención comienza en la etapa de cachorro, exponiendo al animal a breves momentos de soledad y a diferentes contextos sociales. Grabar en video la conducta del perro permite monitorear los avances y ajustar el tratamiento.

Sin una intervención adecuada, la ansiedad por separación puede persistir a pesar de cambios de hogar, cronificando los problemas de conducta y poniendo en riesgo la estabilidad del vínculo humano-animal.

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