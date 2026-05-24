Trump dijo que EEUU no se precipitará a cerrar un acuerdo con Irán: “Las negociaciones avanzan de manera ordenada”

Donald Trump publicó el domingo un mensaje en Truth Social en el que relativizó las expectativas de un acuerdo inminente con Irán. (Archivo)

El presidente estadounidense Donald Trump publicó el domingo un mensaje en Truth Social en el que relativizó las expectativas de un acuerdo inminente con Irán, horas después de que su propio secretario de Estado, Marco Rubio, anticipara “buenas noticias en las próximas horas”.

“He informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un trato, porque el tiempo está de nuestro lado”, escribió Trump.

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El mandatario confirmó que el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes permanecerá “en plena vigencia” hasta que se alcance un acuerdo que sea “certificado y firmado”, en aparente tensión con las versiones que circularon durante el día sobre un pacto en etapa de finalización.

Trump también aprovechó el mensaje para atacar el acuerdo nuclear alcanzado en 2015 bajo la administración de Barack Obama, al que calificó como “uno de los peores acuerdos de la historia” y “un camino directo” hacia el desarrollo de un arma nuclear iraní.

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El mensaje de Trump en Truth Social: frenó las expectativas de un acuerdo inminente con Irán, confirmó que el bloqueo naval continuará y sugirió que Teherán podría sumarse a los Acuerdos de Abraham. (Captura de pantalla/Truth Social)

Trump afirmó que la relación con Teherán se está volviendo “más profesional y productiva” y dejó abierta una puerta inédita: sugirió que Irán podría eventualmente sumarse a los Acuerdos de Abraham, el marco de normalización diplomática entre Israel y países árabes impulsado durante su primer mandato.

La condición innegociable, reiteró, es que Irán no desarrolle ni adquiera “un arma o bomba nuclear”. “Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores!”, remató.

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Coordinación con Israel

Poco antes de la publicación de Trump, un alto funcionario israelí informó a la AFP que el presidente estadounidense le aseguró al primer ministro Benjamin Netanyahu, en una conversación telefónica del sábado por la noche, que mantendrá su exigencia del desmantelamiento completo del programa nuclear iraní como condición para cualquier acuerdo final.

El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago en diciembre de 2025, en una imagen de archivo. El sábado, Trump aseguró a Netanyahu que no firmará ningún acuerdo con Irán sin el desmantelamiento completo de su programa nuclear. (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

“El presidente Trump dejó en claro que permanecerá firme en su demanda del desmantelamiento del programa nuclear de Irán y la remoción de todo el uranio enriquecido del territorio iraní, y que no firmará un acuerdo final sin estas condiciones”, dijo el funcionario bajo condición de anonimato.

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El funcionario agregó que Washington mantiene a Israel informado sobre las negociaciones en torno al memorando de entendimiento para la reapertura del Estrecho de Ormuz y el inicio de conversaciones hacia un acuerdo final. Durante la llamada, Netanyahu también subrayó que Israel “preservará su libertad de acción contra amenazas en todos los frentes, incluido el Líbano”, principio que Trump respaldó, según la misma fuente.

El estado de las negociaciones

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio ofrece una conferencia de prensa en Nueva Delhi tras reunirse con el canciller indio S. Jaishankar, desde donde anticipó "avances significativos" en las negociaciones entre Washington y Teherán. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Pool)

Las declaraciones de Trump llegaron en medio de señales contradictorias sobre el avance de las conversaciones. Rubio, desde India, había dicho que se registraron “avances significativos, aunque no definitivos”, mientras que funcionarios regionales consultados por The Associated Press bajo condición de anonimato señalaron que el acuerdo en negociación incluiría la entrega del uranio altamente enriquecido iraní en un plazo de 60 días. Parte del material sería diluido y el resto transferido a un tercer país, posiblemente Rusia.

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Irán, sin embargo, rechazó públicamente cualquier limitación a su programa nuclear. La embajada iraní en India respondió a Rubio afirmando que Teherán tiene un derecho “inalienable” a la tecnología nuclear. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, advirtió por su parte que cualquier decisión deberá contar con el aval del líder supremo, Mojtaba Khamenei, quien no ha aparecido en público desde que asumió el cargo tras la muerte de su padre en el ataque del 28 de febrero.

El acuerdo también contempla la reapertura gradual del Estrecho de Ormuz, cuyo cierre desde el inicio del conflicto disparó los precios del petróleo y generó una crisis energética global. En tiempos de paz, el estrecho canaliza un quinto de las exportaciones mundiales de crudo. Líderes europeos, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Keir Starmer, celebraron los avances y pidieron aprovechar el momento diplomático.

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Un alto el fuego entre Washington y Teherán rige desde el 7 de abril, aunque ambas partes han intercambiado fuego en ocasiones desde entonces.