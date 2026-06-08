Honduras

Lluvias y tormentas eléctricas marcarán la jornada de este lunes en gran parte de Honduras

El fenómeno que provocará un incremento de la nubosidad y la ocurrencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional.

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Occidente y sur de Honduras figuran entre las regiones con mayores probabilidades de lluvia.
Occidente y sur de Honduras figuran entre las regiones con mayores probabilidades de lluvia.

Las lluvias regresarán este lunes y no se descatan para esta semana a gran parte de Honduras por la influencia de una vaguada en superficie asociada a un disturbio tropical en el océano Pacífico. Según Copeco, el fenómeno dejará precipitaciones con actividad eléctrica en varias regiones y acumulados de hasta 50 milímetros en Valle.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que el aumento de la nubosidad comenzará desde las primeras horas del día y dará paso a lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, sobre todo en el sur, suroccidente, centro, oriente y norte del país.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, los mayores acumulados se esperan en Valle, donde podrían registrarse hasta 50 milímetros de lluvia. En Choluteca, Lempira, Ocotepeque y Olancho, los acumulados podrían acercarse a 40 milímetros.

Impacto por la sequía

Las precipitaciones favorecerán a sectores productivos, en particular a agricultores y ganaderos que en las últimas semanas enfrentaron dificultades por la escasez de lluvias y las altas temperaturas.

Las lluvias previstas contribuirán a mejorar la humedad de los suelos, favorecerán el desarrollo de cultivos de granos básicos y reducirán de forma parcial los efectos de la sequía en varias regiones del corredor seco hondureño.

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El Gobierno de Honduras coordina con organismos internacionales mecanismos de apoyo económico y la creación de reservas estratégicas locales para familias vulnerables afectadas por el clima.
Las precipitaciones en Honduras aliviarán de forma parcial la sequía y mejorarán la humedad de los suelos en zonas del corredor seco.

Durante las últimas semanas, productores agrícolas habían expresado preocupación por la disminución de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas, factores que amenazaban la siembra de maíz, frijol y otros cultivos esenciales para la seguridad alimentaria de miles de familias.

Las nuevas condiciones climáticas permitirán la recarga gradual de fuentes de agua, quebradas, ríos y reservorios usados tanto para consumo humano como para actividades agropecuarias. Especialistas advirtieron que se necesitan lluvias constantes y distribuidas durante varias semanas para revertir por completo los déficits acumulados por la falta de agua en algunas zonas del país.

Riesgos asociados a las precipitaciones

Copeco recordó que, aunque las lluvias favorecen al sector agrícola, también existe la posibilidad de crecidas repentinas de quebradas, inundaciones urbanas temporales y deslizamientos en áreas vulnerables, sobre todo en comunidades ubicadas en laderas o cerca de cauces naturales.

La entidad reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a atender cualquier recomendación emitida por los organismos de protección civil.

Temperaturas previstas para la jornada

Pese al ingreso de humedad y la presencia de lluvias, el calor continuará en varias regiones del país.

Cortés registrará la temperatura máxima más alta, con 35°C. Le seguirán Colón con 34°C, mientras que Choluteca, Olancho, Santa Bárbara y Valle alcanzarán máximas de hasta 33°C.

Intibucá mantendrá las condiciones más frescas del país, con una temperatura máxima de 24°C.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 16°C y 27°C. Intibucá registrará de nuevo el valor más bajo, con 16°C, mientras que Islas de la Bahía tendrá la mínima más alta, con 27°C.

Las autoridades monitorean de manera continua las condiciones meteorológicas.
Las autoridades monitorean de manera continua las condiciones meteorológicas.

Condiciones marítimas en ambas costas

En las condiciones marítimas, Copeco informó que el oleaje en el litoral Caribe permanecerá relativamente estable, con alturas de entre un pie y tres pies.

En el Golfo de Fonseca, en cambio, se prevé oleaje de entre tres pies y ocho pies. Ante ese escenario, las autoridades recomendaron a pescadores artesanales, operadores turísticos y propietarios de embarcaciones pequeñas mantenerse atentos a los boletines meteorológicos y adoptar medidas preventivas para evitar incidentes.

Según el análisis meteorológico, la interacción entre la vaguada en superficie y el disturbio tropical ubicado en el Pacífico seguirá aportando humedad al territorio nacional y favorecerá el desarrollo de nubosidad, lluvias dispersas y tormentas eléctricas durante gran parte de la jornada.

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