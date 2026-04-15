La revista Time presentó su lista de las 100 personas más influyentes del mundo en 2026

La lista TIME100 2026 de Time reúne a líderes, artistas, innovadores y figuras emergentes que reflejan el impacto global en política, cultura, ciencia y tecnología

Time publicó su lista anual de las personas más influyentes del mundo en 2026, el TIME100, presentando perfiles de alto impacto global en seis categorías. Entre los seleccionados se destacan figuras como el Papa León XIV, los hermanos Dario y Daniela Amodei de Anthropic, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, según informó TIME.

El TIME100 de 2026 recorre a 100 personalidades agrupadas en las categorías de artistas, titanes, innovadores, íconos, líderes y pioneros. La publicación abarca tanto a celebridades internacionales como a nombres relevantes solo en sus ámbitos, y detalla el creciente peso de la inteligencia artificial y del sector tecnológico, junto con la presencia latinoamericana y el surgimiento de líderes jóvenes, según TIME.

Desde 1999, el TIME100 se publica como una fotografía anual de la influencia global y no como un premio, explicó la revista. El proceso de selección involucra a editores y reporteros que analizan el impacto de cada candidato, remarcando que “no existe una única métrica para definir la influencia”.

Este año, la edición también suma la primera lista TIME100 Sports y mantiene sus eventos centrales, como la gala y la cumbre, realizadas en Nueva York. Estos rinden homenaje a una comunidad diversa que va desde dirigentes mundiales hasta activistas, científicos, deportistas y creadores culturales, añadió TIME.

Artistas de la lista TIME100 2026

La sección de artistas incluye figuras de la cultura contemporánea presentadas por referentes de sus ámbitos. Luke Combs, cantante de country, es descrito como un fenómeno global, y Jennie consolida su carrera en solitario tras BLACKPINK.

El cantante country Luke Combs fue incluido en la lista TIME100 de Time por su impacto en la industria musical, con récords de audiencia y éxitos masivos en plataformas digitales (Portada Time)

Dakota Johnson aparece apadrinada por Taylor Swift, mientras el cineasta iraní Jafar Panahi es incluido con fuerte carga simbólica, según TIME. También figuran Keke Palmer, Noah Wyle, Claire Danes, Benicio Del Toro, y Ranbir Kapoor.

Entre escritores y músicos se destacan Tayari Jones, Noah Kahan, Anderson .Paak y Freida McFadden, reconocida por su influencia editorial. La lista subraya la vigencia de artistas de diferentes generaciones y orígenes, según la publicación.

Titanes destacados en la lista TIME100

La categoría de titanes reunió a personalidades que dominan la economía, el deporte y la cultura mundial. Sobresale Zoe Saldaña, considerada la actriz más taquillera de Hollywood, junto a Ben Stiller y Aliko Dangote, destacado empresario africano.

La actriz Zoe Saldaña fue incluida en la lista TIME100 de Time por su impacto global en el cine y por su impulso a nuevas narrativas centradas en mujeres dentro de la industria audiovisual (Portada Time)

En el ámbito deportivo figura Scottie Scheffler, golfista número uno del mundo. La moda y la cultura están representadas por Anok Yai, mientras veteranos como Ralph Lauren y la fotógrafa Lynsey Addario confirman la diversidad generacional.

Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet, comparte espacio con David Ellison y Lip-Bu Tan, presidente de Intel. El bloque se completa con líderes en salud global como Precious Matsoso y Anne-Claire Amprou, arquitectas del tratado mundial de pandemias.

Innovadores líderes en 2026 según TIME

La sección de innovadores destaca el dinamismo de la ciencia y la tecnología en 2026. Los hermanos Dario Amodei y Daniela Amodei, cofundadores de Anthropic, adquieren protagonismo por el desarrollo y regulación de la inteligencia artificial, según TIME.

La comediante Nikki Glaser fue incluida en la TIME100 de Time por su humor agudo y su creciente influencia en la comedia actual (Portada Time)

Entre los elegidos se encuentran Nikki Glaser, comediante destacada, Hilary Knight, icono del hockey sobre hielo, y Vikas Khanna, chef y cineasta indio. Se suman Lando Norris, Mashama Bailey y Matthieu Blazy, reconocido en la moda de lujo.

También integran la lista Noah Lyles, Yiyun Li y Tony Tyson, junto a Jeremy Allaire, director ejecutivo de Circle, por el avance del dólar digital USDC. La presencia latinoamericana queda marcada por Mari Luz Canaquiri Murayari, activista peruana en defensa del Amazonas.

Íconos que marcan tendencia en la lista TIME100

En la categoría de íconos, el listado resalta a personalidades que trascienden disciplinas. Aparecen Wagner Moura, actor brasileño; Kate Hudson, Alysa Liu y Hilary Duff, identificadas con la nostalgia de los 2000.

El actor brasileño Wagner Moura fue incluido en la TIME100 de Time por su proyección internacional y su trabajo en cine con fuerte contenido político, que ha conectado con audiencias globales (Portada Time)

El listado abarca a Alan Cumming, Sterling K. Brown y Ethan Hawke, así como a la doble campeona olímpica Chloe Kim. En el plano social, figuran Shirin Ebadi y Kica Matos, defensora de derechos de inmigrantes.

Desde la música, Victoria Beckham y Rauw Alejandro simbolizan la expansión global de la cultura pop, conforme indicó TIME.

Líderes mundiales que definen la agenda global

La sección de líderes refleja la actualidad política internacional. Sobresale León XIV, nuevo papa latinoamericano cuya elección representa un hito para la Iglesia católica, destacó TIME.

Entre los líderes en la lista figuran Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos; y Donald Trump, en su regreso a la presidencia estadounidense. Completan la nómina Mark Carney, primer ministro de Canadá, y Xi Jinping, presidente de China.

Papa León XIV fue incluido en el listado de Time por representar una nueva etapa de liderazgo en la Iglesia Católica, con impulso reformista y alcance global (AP)

El grupo incorpora a Benjamin Netanyahu, Sanae Takaichi, Netumbo Nandi-Ndaitwah, Steve Witkoff, así como a figuras de distintos niveles de gobierno como Gwynne Shotwell y Rafael Mariano Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica. La selección abarca generaciones y trayectorias políticas diversas.

Pioneros que abren nuevos caminos

La categoría de pioneros distingue a quienes, según TIME, “abren caminos que otros aún no ven”. Destaca Dolores Huerta, activista chicana de 94 años, cuyo regreso a la lista subraya la continuidad intergeneracional de la influencia.

En el ámbito digital, el creador MrBeast fue destacado por transformar la economía de la atención en un motor de innovación e impacto: con la mayor base de suscriptores en YouTube, combina liderazgo creativo, apertura a nuevas ideas y una estrategia de reinversión constante que amplifica tanto el alcance de sus contenidos como su capacidad de generar iniciativas ambiciosas y filantrópicas a escala global.

El creador MrBeast fue incluido en la TIME100 de Time por revolucionar la creación de contenido digital, combinando innovación, audiencias masivas y un modelo de impacto basado en la reinversión y la filantropía (EFE)

Entre los pioneros de 2026 figuran Reid Wiseman, comandante de la misión Artemis de la NASA, y Josh D’Amaro, presidente de los parques Disney. En ciencia, Kiran Musunuru y Rebecca Ahrens-Nicklas desarrollaron el primer tratamiento CRISPR personalizado para niños.

Se suman figuras emergentes como Mariangela Hungria, microbióloga brasileña clave en la reducción de fertilizantes, y Mamadou Amadou Ly, médico senegalés. El ámbito tecnológico incluye a C.C. Wei, presidente de TSMC, y Sarah Friar, directora ejecutiva de Next Door.

La edición 2026 reafirma la visión de TIME sobre la influencia como fenómeno diverso y cambiante. El equipo encabezado por Dan Macsai y la redacción de la revista celebran la pluralidad de voces y dejan abierto el futuro de quienes hoy marcan el pulso del mundo.