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India sumó su tercer submarino y alcanzó la triada nuclear en un escenario de tensiones con China y Pakistán

El analista Andrei Serbin Pont explicó en Infobae al Mediodía cómo la incorporación del tercer submarino nuclear consolida la capacidad de disuasión de India frente a sus históricos rivales regionales

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En su columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont explicó cómo India consolida su poderío militar incorporando su tercer submarino nuclear y diversificando alianzas tecnológicas, en un escenario de tensiones con China y Pakistán.

Durante la charla con el staff de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, el analista subrayó: “India viene preparándose, pisando fuerte en cuanto a su renovación de capacidades militares, entre ellas lo que fue novedad en estos días, que es que han lanzado al mar e iniciado patrullas con su tercer submarino nuclear”.

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Remarcó que el avance implica mucho más que una cuestión nuclear y detalló los desafíos fronterizos: “La India, que tiene hasta el día de hoy dos frentes en disputa con competencia fuerte con China y con Pakistán”.

Las fronteras entre India, China y Pakistán son consideradas los puntos geopolíticos y militares más calientes del continente asiático (Foto AP)
Las fronteras entre India, China y Pakistán son consideradas los puntos geopolíticos y militares más calientes del continente asiático (Foto AP)

India consolida su fuerza nuclear para disuadir a rivales en Asia

Serbin Pont precisó que India cuenta con “1,2 millones de efectivos en servicio solo en el ejército”, así como “3.700 tanques” y una extensa flota de artillería y vehículos blindados. Destacó que la estrategia india no solo se apoya en el número, sino en la capacidad de movilización y en la modernización de su aparato militar, que combina una industria nacional con la importación de tecnología rusa y francesa.

El especialista hizo foco en el salto tecnológico de la triada nuclear: “La disuasión que está detrás del armamento nuclear es la destrucción mutua asegurada. Eso era una lógica muy de la Guerra Fría y que no se aleja mucho de lo que pasa entre la India y Pakistán”. Explicó que la triada se compone de “misiles balísticos que se lanzan desde tierra”, el “componente naval, que son estos submarinos” y la “pierna aérea”, con aviones de combate capaces de lanzar bombas nucleares.

“Lo más importante y lo que se viene destacando es esta capacidad de la India de construir estos submarinos nucleares, que es toda una tecnología muy avanzada”, sostuvo.

India consolida su triada nuclear con la incorporación de su tercer submarino en medio de tensiones con China y Pakistán (REUTERS/Niharika Kulkarni)
India consolida su triada nuclear con la incorporación de su tercer submarino en medio de tensiones con China y Pakistán (REUTERS/Niharika Kulkarni)

Rivalidad con China y Pakistán: la frontera más caliente de Asia

Serbin Pont remarcó que la rivalidad estratégica entre la India y China “explica los vínculos entre China y Pakistán” y que las tensiones no solo son nucleares, sino también convencionales y geográficas. “En la frontera entre la India y China existe una zona desmilitarizada donde los soldados no pueden portar armas de fuego, pero el acuerdo bilateral no prohíbe las armas blancas. Por eso, los enfrentamientos se dan con lanzas, escudos y a golpes”.

Contrastó ese escenario con el de la frontera entre la India y Pakistán: “Entre la India y Pakistán se agarran con artillería directamente. Esa sí es una frontera caliente”. En cuanto a la comparación con China, el analista sostuvo: “Capaz no en los mismos términos convencionales, pero el hecho de disponer de una capacidad de disuasión nuclear como la que viene desarrollando significa que tiene una capacidad disuasoria como para que China no quiera entrar en un conflicto armado con la India”.

El poderío militar indio se apoya en su ejército de 1,2 millones de efectivos y una extensa flota de tanques y artillería (Europa Press)
El poderío militar indio se apoya en su ejército de 1,2 millones de efectivos y una extensa flota de tanques y artillería (Europa Press)

Alianzas tecnológicas y equilibrio geopolítico: el rol de Estados Unidos y Rusia

Serbin Pont repasó la compleja red de alianzas de la India: “La India tiene un vínculo de cooperación militar muy profundo con Rusia. La espina dorsal de la fuerza aérea de la India hoy son cazas rusos. Buena parte de los submarinos convencionales que operan son rusos. El primer portaaviones de la India era ruso. Ha habido una dependencia”. Agregó que “Francia ha tomado un rol más importante. Hoy, por ejemplo, Alemania está coproduciendo submarinos con la India.”

Respecto al interés de Estados Unidos, el experto afirmó: “Estados Unidos ha tratado en el pasado de establecer vínculos más fuertes de cooperación con la India. Obviamente, eso incomoda bastante a China”. Subrayó que Washington ve a la India como un contrapeso estratégico: “Siempre le va a interesar que una potencia nuclear, pero no solo nuclear, sino económica y demográfica y geográfica como la India, pueda ser un contrapeso a la influencia de China en la región.”

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