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Qué regiones alcanza y qué restricciones impone el bloqueo de Estados Unidos a los buques que proceden de Irán o van a sus puertos

No solamente se enfoca en el estrecho de Ormuz: parte de las costas del Golfo Pérsico, el de Omán y el mar Arábigo están vedadas a barcos de cualquier bandera por una flota que enfrenta un gran desafío logístico

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El Reino Unido advirtió sobre restricciones marítimas para buques en puertos e instalaciones costeras de Irán (REUTERS/ARCHIVO)
El Reino Unido advirtió sobre restricciones marítimas para buques en puertos e instalaciones costeras de Irán (REUTERS/ARCHIVO)

El organismo británico de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) emitió una alerta este 13 de abril de 2026 informando la entrada en vigor de restricciones de acceso marítimo que afectan a puertos iraníes y áreas costeras estratégicas en Medio Oriente, después de que entrara en vigor el bloqueo de todos los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, decretado por Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte, las limitaciones informadas al UKMTO comenzaron a aplicarse a partir de las 14:00 UTC del mismo día y abarcan no solo los puertos de Irán, sino también zonas del Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el Mar Arábigo al este del estrecho de Ormuz. La información fue catalogada como “verificada”, aunque las autoridades indicaron que aún se esperan detalles formales sobre la implementación de estas medidas.

Esto implica que buques comerciales de terceros países también podrían verse alcanzados si mantienen vínculos operativos con infraestructura marítima de Irán.

infografia

Según la información disponible hasta el momento, las medidas abarcan toda la línea costera iraní, incluyendo instalaciones energéticas clave. Sin embargo, el organismo aclaró que el tránsito por el estrecho de Ormuz —una arteria crítica para el comercio mundial de petróleo— no ha sido bloqueado. Aun así, advirtió que las embarcaciones podrían encontrarse con presencia militar, comunicaciones dirigidas o procedimientos de inspección durante su paso por la zona.

Reino Unido confirma que tres buques mercantes han sido atacados en el estrecho de Ormuz y EEUU no puede protegerlos (UKMTO)
El tránsito por el estrecho de Ormuz sigue permitido, aunque el UKMTO advierte la presencia de fuerzas militares y posibles inspecciones durante el paso. (UKMTO/ARCHIVO)

En cuanto a los buques neutrales que actualmente se encuentran en puertos iraníes, se les ha concedido un período limitado de gracia para abandonar dichas instalaciones, aunque los plazos específicos serán definidos en un próximo Aviso a los Navegantes (NTM).

El informe también subraya que las evaluaciones de riesgo relacionadas con amenazas marítimas, seguridad y navegación se mantienen vigentes conforme a advertencias previas emitidas por el Centro de Información Marítima Conjunta (JMIC).

El UKMTO recomendó a las embarcaciones aumentar la alerta situacional y extremar la preparación en comunicaciones VHF cerca del estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán. (REUTERS)
El UKMTO recomendó a las embarcaciones aumentar la alerta situacional y extremar la preparación en comunicaciones VHF cerca del estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán. (REUTERS)

Las orientaciones serán difundidas a medida que se disponga de más información.

Finalmente, el UKMTO instó a las embarcaciones que operan en las proximidades del estrecho de Ormuz, el Golfo de Omán y aguas adyacentes a mantener un alto nivel de alerta situacional, reforzar la preparación en el puente de mando y extremar precauciones en las comunicaciones por radio VHF entre buques.

El ejército de Estados Unidos inició este lunes un bloqueo de todos los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, después del fracaso de las conversaciones en Pakistán sobre el programa nuclear iraní. La medida había sido anunciada previamente por el presidente norteamericano, Donald Trump, y establecida para este 13 de abril a las 10:00, 14:00 GMT (5:30 p. m. en Irán), a través de la plataforma Truth Social. El comando central estadounidense para Oriente Medio precisó que solo podrán circular buques que no tengan como destino ni origen Irán.

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