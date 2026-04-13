Estados Unidos

Comenzó el bloqueo total de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz por parte de los Estados Unidos

La operación ordenada por el presidente, Donald Trump, restringe el tráfico de embarcaciones desde Irán o con rumbo hacia sus puertos tras el colapso del diálogo nuclear en Pakistán

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Comenzó el bloqueo total de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz (REUTERS)
Comenzó el bloqueo total de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz (REUTERS)

El ejército de Estados Unidos inició un bloqueo de todos los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, después del fracaso de las conversaciones en Pakistán sobre el programa nuclear iraní. La medida había sido anunciada previamente por el presidente norteamericano, Donald Trump, y establecida para este 13 de abril a las 10:00, 14:00 GMT (5:30 p. m. en Irán), a través de la plataforma Truth Social. El comando central estadounidense para Oriente Medio precisó que solo podrán circular buques que no tengan como destino ni origen Irán.

Trump indicó en Fox News que el Reino Unido y “algunos otros países” enviarían dragaminas a la zona. El ejército iraní calificó el bloqueo como “ilegal” y un acto de “piratería”, y advirtió que, si se lleva a cabo, ningún puerto del Golfo “estará a salvo” de represalias. Sin embargo, el primer ministro británico, Keir Starmer, confirmó este lunes que su país no se unirá al bloqueo naval anunciado por Trump, y subrayó que todos los esfuerzos de Londres están orientados a lograr la reapertura total de esa vía estratégica.

Donald Trump anuncia que solo buques no relacionados con Irán podrán cruzar el estratégico estrecho de Ormuz a partir del 13 de abril. (REUTERS/Kevin Lamarque)
Donald Trump anuncia que solo buques no relacionados con Irán podrán cruzar el estratégico estrecho de Ormuz a partir del 13 de abril. (REUTERS/Kevin Lamarque)

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, expresó que la medida es “sin sentido, sin razón”. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, pidió restablecer la navegación “sin obstáculos” en el estrecho de Ormuz y resolver las disputas por medios políticos y diplomáticos. Francia anunció la organización de una conferencia con el Reino Unido para reunir a países “dispuestos a contribuir” a una misión “pacífica destinada a restaurar la libertad de navegación” en el estrecho, una vez que la situación lo permita.

Ante la escalada de tensiones, el precio del barril de petróleo superó los 100 dólares al inicio de la semana, con un aumento de más del 7% para el Brent del Mar del Norte y de más del 8% para el West Texas Intermediate (WTI). El Soufan Center señaló que la intención de Trump es intentar privar a Irán de ingresos por exportación y presionar a sus principales importadores, especialmente China, para que levanten el bloqueo del estrecho de Ormuz. Desde el inicio de la guerra, Irán mantiene el bloqueo y ha instaurado derechos de paso para cruzar el estrecho.

El ejército iraní advierte represalias regionales y califica el bloqueo como ilegal y acto de piratería ante la escalada militar en Ormuz. (EFE/ARCHIVO)
El ejército iraní advierte represalias regionales y califica el bloqueo como ilegal y acto de piratería ante la escalada militar en Ormuz. (EFE/ARCHIVO)

La guerra comenzó el 28 de febrero con una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y se ha extendido a la región por represalias iraníes. Más de 6.000 personas han muerto, principalmente en Irán y Líbano. El alto el fuego de dos semanas, que expira el 22 de abril, sigue siendo incierto. Pakistán, mediador de las negociaciones, ha pedido su respeto, pero Estados Unidos e Irán no se han pronunciado.

Estados Unidos e Irán se culpan mutuamente del fracaso de las negociaciones, pero no las dan por rotas. Trump afirmó que el diálogo se frustró porque Irán se niega a renunciar a dotarse de armas nucleares, acusación desmentida por Teherán. Rusia reiteró su disposición a acoger en su territorio el uranio altamente enriquecido (60%) de Irán, que posee más de 400 kg, en el marco de un eventual acuerdo de paz. Trump declaró que “le da igual” si Irán vuelve o no a la mesa de negociaciones. El ministro iraní Abás Araqchi aseguró que se estuvo “muy cerca” de un acuerdo y atribuyó el fracaso al “maximalismo estadounidense”. El portavoz de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, mencionó “un ambiente de sospecha y desconfianza” y consideró “evidente” que no se haya podido alcanzar un acuerdo en una sola sesión.

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