Informes de inteligencia de EEUU advierten que China podría haber enviado misiles al régimen de Irán

La inteligencia norteamericana advierte que China podría estar enviando material militar a Irán (Iran's Presidential website/WANA via REUTERS)

En medio de la expectativa global por las conversaciones de paz que sostienen este fin de semana Estados Unidos e Irán en Pakistán, el rol del régimen chino en el conflicto en Medio Oriente vuelve estar en el centro de la escena.

Según reportes de The New York Times y CNN, la inteligencia estadounidense obtuvo información que indica que China habría enviado misiles portátiles y suministros de doble uso a Irán, incrementando su participación en el conflicto. Fuentes consultadas por ambos medios afirman que este posible apoyo militar chino representa un giro en la postura de neutralidad que Beijing había expresado.

De acuerdo con la información obtenida, el gigante asiático habría enviado recientemente a Teherán un lote de misiles antiaéreos portátiles, conocidos como MANPADS. Estos sistemas, capaces de derribar aeronaves a baja altura, podrían alterar el equilibrio militar en el conflicto. Aunque los funcionarios estadounidenses reconocen que la evidencia sobre la llegada efectiva de estos misiles no es concluyente, admiten que la sola discusión interna en Beijing sobre su envío revela el interés chino en influir directamente en el desarrollo de la guerra. Según CNN, tres fuentes familiarizadas con los informes de inteligencia señalaron: “China está preparando la transferencia de sistemas antiaéreos portátiles a Irán en las próximas semanas”.

La respuesta oficial de China no tardó en llegar. El portavoz de la embajada en Estados Unidos, Liu Pengyu, negó rotundamente la acusación: “China nunca ha proporcionado armas a ninguna de las partes en el conflicto; la información es falsa. Como país responsable, cumplimos sistemáticamente nuestras obligaciones internacionales. Exhortamos a la parte estadounidense a evitar acusaciones infundadas y a contribuir a la desescalada”, según declaraciones recogidas por CNN.

China podría enviar un cargamento de misiles portátiles a Irán en las próximas semanas, según la inteligencia de EEUU (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Pese a las negaciones, la inteligencia estadounidense sostiene que empresas chinas han facilitado la exportación a Irán de químicos, combustible y componentes susceptibles de ser empleados en la fabricación de armas. The New York Times detalló que la asistencia china se extiende a la venta de piezas y tecnología de doble uso, incluyendo sensores, convertidores de voltaje y semiconductores, hallados en drones y misiles iraníes. Un reporte de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre EEUU y China subraya: “China permite que compañías exporten componentes clave para la producción militar iraní, y facilita redes de evasión de controles internacionales”.

La cooperación militar de China con Irán se desarrolla en un contexto diplomático delicado. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se prepara para viajar a Pekín en las próximas semanas para reunirse con el presidente chino Xi Jinping, en una cumbre enfocada en temas comerciales, tecnológicos y de seguridad. La visita, originalmente prevista para marzo, fue aplazada por el recrudecimiento de la guerra en Irán.

La implicación de China en el conflicto coincide con reportes que indican que Rusia ha proporcionado inteligencia satelital y asistencia logística a las fuerzas iraníes, aunque Moscú habría evitado enviar equipamiento militar ofensivo para no provocar a Washington. The New York Times señaló que “Rusia ha facilitado ayuda alimentaria, suministros militares no letales e imágenes satelitales a Irán”, mientras que Beijing prefiere mantener su asistencia en un plano más discreto, privilegiando el suministro de tecnología y componentes de uso dual.

A nivel económico, la relación entre China e Irán es esencial para la supervivencia del régimen iraní. El informe de la Comisión destaca que “China es el principal socio comercial de Irán y el mayor comprador de su petróleo, adquiriendo cerca del 90% de las exportaciones iraníes y aportando decenas de miles de millones de dólares anuales a las arcas gubernamentales y militares de Teherán”.

Rusia y China son los principales aliados del régimen iraní, aunque públicamente se muestran cautos en medio del conflicto en Medio Oriente (Pool vía REUTERS)

A pesar de la creciente evidencia de cooperación, expertos citados por The New York Times y CNN matizan que la retórica pública de Beijing se mantiene cauta. Henrietta Levin, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, afirmó: “La relación económica y tecnológica de China con los países del Golfo es más significativa, estratégicamente, que la que mantiene con Irán. Por ello, Pekín cuida su discurso y evita alinearse abiertamente con Teherán”.

De esta manera, el conflicto ha puesto de relieve el interés de China por salvaguardar su acceso al petróleo del Golfo Pérsico, ya que gran parte de su suministro energético depende de la estabilidad en la región y del paso seguro de embarcaciones por el Estrecho de Ormuz. Según funcionarios estadounidenses, hay sectores dentro del gobierno chino que ven en el apoyo a Irán una oportunidad para debilitar la posición global de Estados Unidos, mientras otros temen las repercusiones de una escalada militar prolongada.

El debate sobre la transferencia de misiles MANPADS y otros materiales bélicos subraya el papel de China como actor cada vez más influyente en la dinámica de seguridad de Medio Oriente. Fuentes de CNN puntualizan: “La entrega de sistemas antiaéreos representaría un nuevo nivel de asistencia directa, superando el tradicional flujo de tecnología de doble uso y piezas para drones”.

Hasta el momento, no existe evidencia pública de que los misiles de origen chino hayan sido utilizados contra fuerzas estadounidenses o israelíes. Sin embargo, la comunidad de inteligencia advierte que la mera posibilidad de su despliegue podría elevar el costo y la complejidad de una intervención militar liderada por Washington en la región.

La atención internacional permanece centrada en el desarrollo de los próximos pasos diplomáticos, mientras representantes de Estados Unidos e Irán sostienen conversaciones en Islamabad para buscar una salida negociada al conflicto. El desenlace de estas negociaciones podría definir el alcance de la participación china y las futuras relaciones de poder en Medio Oriente.