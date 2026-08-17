Guillermo Almada revela las posibilidades que hay para que lleguen refuerzos al América este Apertura 2026

Guillermo Almada admitió que América busca refuerzos para el Apertura 2026, aunque aseguró estar conforme con su plantel (REUTERS)

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Guillermo Almada admitió que América busca refuerzos para el Apertura 2026, aunque también aseguró estar conforme con su plantel, que marcha como líder del torneo con 10 puntos tras cuatro jornadas disputadas. En conferencia de prensa con los medios de comunicación, el técnico uruguayo señaló que el club pretende fortalecer posiciones específicas y aumentar la competencia interna, después de la victoria 3 a 0 ante Atlético San Luis el domingo pasado en el Estadio Banorte.

“Estamos muy conformes con el plantel que tenemos. Precisamos completarlo en algunas posiciones. A Alan no lo pudimos rotar, este, porque sus características, eh, más allá del buen momento que está viviendo él, se hacen difíciles de suplantarlas en el plantel y así hay alguna otra característica que nos falta. Entonces, queremos completar, por más que estamos muy conformes y como le decimos a ellos, después va a jugar el que esté mejor. Eso no, no implica absolutamente nada. Mejorar la competencia interna, este, y por ende, elevar el, el nivel”

Almada aseveró que su equipo atraviesa un buen momento, destacado por la respuesta de los jugadores jóvenes, quienes han aprovechado las oportunidades y permitido al cuerpo técnico contar con más opciones para tomar decisiones. El entrenador se sinceró en conferencia de prensa e identificó la necesidad de sumar futbolistas con características difíciles de reemplazar, como las de Alan, quien no pudo ser rotado por su aporte específico en el campo.

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Soccer Football - Liga MX - America v Atletico San Luis - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 16, 2026 America coach Guillermo Almada and America's Henry Martin during the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Guillermo Almada también recalcó que el objetivo de sumar refuerzos está orientado a elevar el nivel general del plantel y fomentar una mayor competencia interna, sin que esto afecte la confianza en el grupo actual.

“Pero vuelvo a insistir, estamos muy satisfechos con los jugadores que tenemos. Los juveniles o los jóvenes han dado un paso al frente y han aprovechado sus oportunidades, eh, todos. Y eso, este, nos brinda soluciones a la hora de tomar decisiones”

América mantiene el liderato del Apertura 2026

El América consolida su posición como líder absoluto del torneo Apertura 2026, luego de registrar el mayor número de goles en las primeras jornadas y mantener su invicto. Este desempeño no solo sostiene la moral de los jugadores, sino que también refuerza la confianza del cuerpo técnico en el proyecto actual.

El equipo azulcrema ha logrado sumar 10 puntos gracias a victorias sobre Querétaro, Santos y Atlético de San Luis, a lo que se añade un empate frente al Atlante. El club ostenta una diferencia de goles de +7, lo que le permite mantenerse en la cima de la tabla.

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Con 19 años, Alejandro “Coco” Cárdenas anotó su primer gol en primera división (Cortesía Club América)

El arranque del torneo ha mostrado una versión sólida de las Águilas, que combinan regularidad en el rendimiento con una ofensiva efectiva. La directiva y el cuerpo técnico han destacado la fortaleza colectiva como pilar para afrontar tanto la competencia local como los compromisos internacionales.

Siguiente partido del América

El calendario le depara a las Águilas un encuentro relevante este viernes 21 de agosto, cuando visiten a los Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El partido corresponde a la quinta jornada y representa una nueva oportunidad para consolidar la ventaja en la liga.

Soccer Football - Liga MX - America v Atletico San Luis - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 16, 2026 America's Diego Arriaga celebrates scoring their third goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Después de este compromiso, el conjunto dirigido por Almada hará una pausa en el torneo local para disputar los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 ante el Columbus Crew. Esta doble competencia exige máxima concentración y gestión del plantel, aspectos que el club considera prioritarios para sostener el rendimiento en ambas competencias.

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