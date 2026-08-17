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Andrea Petro habría señalado que personas del gobierno se estarían llevando las donaciones de los centros de acopio: “Yo no me quedo quieta”

En una publicación que realizó en su cuenta de Instagram y que posteriormente eliminó, la hija mayor del presidente Gustavo Petro habría lanzado esta alerta en la que decía que personas con gorras de la campaña del actual presidente estarían involucrados

- crédito @andreapetro91/Instagram
Andrea Petro indignada con situación que se presenta con las ayudas a los damnificados por el terremoto - crédito @andreapetro91/Instagram
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Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, continúa siendo el rostro visible de las donaciones que la izquierda estaría haciendo llegar a las zonas más vulnerables que quedaron afectadas por el terremoto que azotó buena parte del centro del país.

En un video publicado en sus InstaStories y que posteriormente eliminó, que contaba con textos en los que aseguraba tener pruebas, Andrea afirmaba que personas pertenecientes o afines al gobierno de Abelardo de la Espriella con gorras de “Firmes por la Patria” se estarían llevando las donaciones de los centros de acopio más grandes.

De acuerdo con otras publicaciones, afirmó tener pruebas —“fotos, videos y toda la información”— sobre el presunto desvío de ayudas humanitarias en los centros de apoyo por parte de personas cercanas al gobierno de Abelardo de la Espriella, y advirtió que las presentará “en su debido momento”, según una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram.

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Andrea Petro aseguró que ha sido víctima de críticas por su participación en la recolección de ayudas - crédito @andreapetro91/IG

La hija mayor del expresidente Gustavo Petro había lanzado primero un video –que luego eliminó– en el que formulaba esa denuncia pública. Lo que quedó visible en sus historias fue la respuesta a la ola de críticas que recibió tras ese pronunciamiento.

Ante los ataques en redes sociales, la empresaria e influenciadora no cedió. “Para quienes solo están perdiendo el tiempo insultando: ¡YA BASTA!”, escribió en una de sus historias, en la que señaló que Colombia atraviesa “momentos críticos y dolorosos” con familias que “lo perdieron todo”.

En ese mismo mensaje, la hija del exmandatario contrastó su postura con la de sus críticos: “Mientras ustedes insultan, nosotros estamos buscando vidas, conectando ayudas y tratando de hacer algo”. Cerró con una declaración de intención: “Yo elegí ayudar y no voy a parar porque a alguien le moleste”.

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Las pruebas, para después

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De acuerdo con la hija mayor del expresidente Petro, tiene pruebas de sus declaraciones y saldrán a la luz - crédito @andreapetro91/IG

En una segunda historia, la mayor de las hijas de Petro reiteró que cuenta con material que respalda su denuncia, pero anunció que pospondrá su divulgación. Su argumento fue directo: “Hay gente esperando y ellos son la prioridad”.

La también activista anunció que duplicará la vigilancia sobre los centros de apoyo y pidió a sus seguidores que estén “mucho más atentos”. Aclaró que su foco inmediato serán las donaciones, y advirtió a quienes esperan su siguiente movimiento: “Yo no me quedo quieta. Todo tendrá su momento”.

La última historia del conjunto fue escueta. Solo dos líneas —“¡Pero hp!!! ¡Sigo indignada!“— seguidas de la frase “Fin de la comunicación”. El tono confirma que la denunciante no da por cerrado el episodio, y la promesa de presentar las pruebas deja abierta la posibilidad de una nueva denuncia formal.

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Andrea Petro se siente indignada por lo que estaba presenciando con las ayudas humanitarias - crédito @andreapetro91/IG

Así avanza su gestión de ayudas desde Europa

En medio de la emergencia, Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, publicó un video en redes sociales donde expresó el impacto emocional de la tragedia y pidió colaboración para actualizar las listas de personas desaparecidas y canalizar la ayuda hacia los municipios menos visibilizados.

Petro destacó que muchos reportes con información sobre desaparecidos ya tienen más de 48 horas, lo que dificulta la búsqueda y la asignación eficiente de recursos, y subrayó la urgencia de asistir a comunidades rurales que siguen aisladas y sin atención.

La activista, que se encuentra en Europa, señaló que trabaja de forma remota y espera viajar pronto a Colombia para colaborar en terreno.

Además, Andrea Petro cuestionó las medidas oficiales como el toque de queda y la militarización en Cali, argumentando que priorizar el control sobre las personas es un error cuando lo esencial es salvar vidas. Según la activista, la gestión del gobierno ha dejado expuestas las carencias en la atención a regiones históricamente marginadas, como el departamento del Chocó, donde persisten cortes de energía y comunicaciones.

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