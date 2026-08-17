Estadounidense armado amenaza a comerciante del Centro Histórico para venderle droga: llevaba 20 dosis y 16 cartuchos

El ciudadano estadounidense, de 22 años, fue detenido en calles de República de Chile, en el Centro Histórico, luego de que un comerciante denunciara que lo amenazó con una pistola. (Crédito: SSC CDMX)

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Un hombre de 22 años que dijo ser ciudadano estadounidense fue detenido en el Centro Histórico de la Ciudad de México después de que presuntamente amenazó con una pistola al encargado de una tienda de ropa que rechazó comprarle unos envoltorios con posible droga. El sospechoso fue localizado metros adelante del establecimiento con 20 bolsitas de una hierba verde similar a la marihuana, un arma de fuego corta y 16 cartuchos útiles.

El hecho ocurrió la tarde de este domingo en la calle República de Chile, en la colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban recorridos de prevención y vigilancia.

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De acuerdo con la dependencia, el encargado del establecimiento pidió apoyo a los agentes y relató que momentos antes un hombre había ingresado al negocio para ofrecerle envoltorios con droga.

El comerciante rechazó la compra y, según su denuncia, el sujeto sacó de entre sus ropas una pistola con la que lo amenazó. Antes de abandonar el establecimiento, dijo, también le dirigió palabras altisonantes.

Los policías recibieron la alerta a través del número telefónico del cuadrante y comenzaron la búsqueda del sospechoso. Lo localizaron metros adelante del establecimiento, donde le realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial.

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Durante la inspección encontraron 20 bolsitas de plástico que contenían una hierba verde con características similares a la marihuana. También localizaron un arma de fuego corta de color verde, abastecida con 16 cartuchos útiles.

El hombre, quien dijo ser ciudadano estadounidense, fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente. Los policías le informaron sus derechos constitucionales antes de ponerlo a disposición de la autoridad ministerial.

La SSC señaló que será el Ministerio Público el encargado de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del detenido.

Durante la detención, policías de la SSC aseguraron al hombre 20 bolsitas con una hierba verde similar a la marihuana, un arma de fuego corta y 16 cartuchos útiles. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

Otros extranjeros detenidos en la alcaldía Cuauhtémoc en 2026

El caso del estadounidense se suma a otros registrados por la SSC durante 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc, donde también han sido detenidos ciudadanos extranjeros en posesión de drogas y, en uno de los casos, cartuchos de arma de fuego y con un posible vínculo con otro delito.

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Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió el 21 de mayo, cuando policías detuvieron a un hombre de 34 años que dijo ser ciudadano colombiano. De acuerdo con la SSC, el sospechoso llevaba 85 bolsitas con aparente marihuana, dos envoltorios con aproximadamente un kilogramo de marihuana a granel cada uno, 19 bolsitas con probable cocaína en piedra y tres bolsitas con una sustancia con características similares al cristal.

En ese mismo operativo fueron asegurados cinco cartuchos útiles, dinero en efectivo y un teléfono celular. La SSC señaló además que el hombre posiblemente estaba dedicado al narcomenudeo y que tanto él como la camioneta en la que viajaba podrían estar relacionados con un robo a casa habitación ocurrido el 7 de marzo en la alcaldía Benito Juárez.

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Otro expediente ocurrió el 30 de abril, cuando la SSC informó sobre la detención de un ciudadano extranjero en Cuauhtémoc que llevaba 300 dosis de aparente droga.

La dependencia también documentó el 9 de mayo la detención de un ciudadano extranjero en la misma alcaldía en posesión de aparente droga.

A estos casos se suma otro registrado el 19 de marzo, cuando policías capitalinos también detuvieron a un ciudadano extranjero en Cuauhtémoc por la posesión de aparente droga.

Los expedientes muestran que durante 2026 la SSC ha reportado en Cuauhtémoc distintos casos que involucran a ciudadanos extranjeros y delitos relacionados principalmente con la posesión o probable comercialización de drogas.

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Sin embargo, los comunicados oficiales no establecen que los detenidos formen parte de una misma organización criminal ni que exista una relación entre los diferentes casos.

En el expediente más reciente, la investigación se concentrará en determinar la responsabilidad del ciudadano estadounidense por la amenaza denunciada por el comerciante, así como la situación legal del arma y los cartuchos que le fueron asegurados. También deberá establecerse mediante los peritajes correspondientes la naturaleza de la sustancia encontrada entre sus pertenencias.