Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron una posición de defensa aérea iraní cerca del Mar Caspio

Militares y carros de combate israelíes en Líbano (FDI)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron haber atacado una posición de defensa aérea iraní situada cerca del Mar Caspio, a más de 1.600 kilómetros del territorio israelí. Según el comunicado emitido en X, esta acción forma parte de la estrategia para expandir la superioridad aérea en áreas adicionales de Irán. El emplazamiento, camuflado en una zona boscosa del norte iraní, albergaba sistemas de defensa aérea considerados una amenaza para los aviones de la Fuerza Aérea israelí.

El operativo, dirigido por la Fuerza Aérea bajo la coordinación de la Inteligencia Militar y la Agencia de Inteligencia de la Defensa, estuvo enfocado en neutralizar esos sistemas para preservar y ampliar la libertad de acción en el espacio aéreo iraní. Las FDI sostienen que atacar estos sistemas contribuye a mantener su superioridad aérea sobre Irán.

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron una posición de defensa aérea de Irán cerca del Mar Caspio (FOTO: @idfonline)

En otro operativo, durante una oleada de ataques aéreos en Teherán, aviones de combate israelíes atacaron alrededor de 40 instalaciones e industrias relacionadas con la producción, investigación y desarrollo de armamento, según los reportes oficiales. En estos vuelos, la Fuerza Aérea lanzó más de 80 municiones a lo largo de varias horas, alcanzando objetivos seleccionados por su relevancia estratégica.

Entre los blancos atacados se encuentran un emplazamiento dedicado al ensamblaje de misiles antiaéreos de largo alcance, un complejo de producción de componentes para misiles antitanque y misiles antiaéreos pequeños, así como un centro de investigación y desarrollo de motores para misiles balísticos. Según el comunicado, estos sistemas representaban una amenaza directa para la libertad de operación de la Fuerza Aérea israelí.

En los últimos dos días, Israel ha intensificado sus ataques aéreos contra la infraestructura militar de Irán, especialmente en Teherán, con el objetivo declarado de dificultar el desarrollo y acumulación de capacidades armamentísticas avanzadas por parte del régimen iraní. Las FDI subrayan que estas operaciones buscan impedir que Irán consolide su producción de armas y altere el equilibrio estratégico en la región.

El ejército israelí confirma ataques aéreos contra instalaciones de producción de armas en Teherán, afectando 40 objetivos estratégicos iraníes.

Las acciones recientes forman parte de una serie de ataques coordinados y precisos, orientados a debilitar la infraestructura militar iraní y garantizar la seguridad del espacio aéreo israelí.

Operaciones en Líbano

El ejército israelí atacó una célula del grupo terrorista Hezbollah vestida de paramédicos en el sur del Líbano, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). De acuerdo con el comunicado militar, los miembros de Hezbollah operaban junto a una ambulancia y utilizaban vehículos sanitarios para trasladar armas desde el norte al sur del país, con el objetivo de emplearlas en acciones contra tropas israelíes y el Estado de Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel aseguran que Hezbollah traslada armas en vehículos sanitarios para planear ataques contra Israel. (REUTERS/Adnan Abidi)

Las FDI han reiterado que los terroristas de Hezbollah recurren al uso de ambulancias y de instalaciones médicas en el Líbano para actividades militares. Según el ejército israelí, solo en el último mes se han lanzado decenas de cohetes contra Israel y sus soldados desde áreas donde operaban estos integrantes del grupo libanes financiado por el régimen de Irán, empleando ambulancias e infraestructura médica para fines militares.