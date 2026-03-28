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Rusia continúa la evacuación de su personal de la central nuclear iraní de Bushehr

La embajada rusa en Armenia indicó que “otros 164 empleados de la corporación Rosatom volvieron a su patria”

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Rusia continúa la evacuación de su personal de la central nuclear iraní de Bushehr (Europa Press)
Rusia continúa la evacuación de su personal de la central nuclear iraní de Bushehr (Europa Press)

Rusia continúa la evacuación de los operarios rusos de la central nuclear iraní de Bushehr, que fue atacada este viernes por tercera vez por Estados Unidos e Israel, según informó la embajada rusa en Armenia, país fronterizo con Irán.

“El 27 de marzo, gracias al trabajo coordinado de los diplomáticos rusos y representantes armenios, otros 164 empleados de la corporación Rosatom (…) volvieron a su patria”, indica un comunicado de la misión diplomática, citado por agencias rusas.

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, más de 320 ciudadanos rusos regresaron a su país a través de Armenia.

Moscú manifestó esta semana su “profunda indignación” ante el segundo ataque, registrado el martes en una zona cercana a la unidad de potencia número uno de la central, pese a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una pausa en los bombardeos contra la infraestructura energética iraní.

Según Rusia, tanto Estados Unidos como Israel deben entender que si uno de los misiles impacta en la unidad uno de Bushehr, las consecuencias “humanitarias y ecológicas serán irreversibles”.

La vida del personal de la central, incluidos los especialistas rusos, permanece bajo amenaza constante, afirmó el Ministerio de Exteriores ruso, que consideró esta situación como “inaceptable”.

La corporación Rosatom ya había comunicado que el miércoles evacuó a 163 operarios de Bushehr.

La situación en la central nuclear de Bushehr sigue deteriorándose”, señalaron desde Rosatom.

El OIEA informó este viernes a través de su cuenta de X que recibió notificación de Irán sobre un nuevo ataque en Bushehr, el tercero de este tipo en diez días.

Una imagen satelital muestra un avión destruido en la base aérea de Bushehr, Irán (Reuters)
Una imagen satelital muestra un avión destruido en la base aérea de Bushehr, Irán (Reuters)

Israel detectó el primer ataque con misiles desde Yemen

En otro orden, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a primera hora de la mañana la detección de un misil lanzado hacia su territorio desde Yemen, en el primer ataque de este tipo en el contexto de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, la cual cumple un mes este sábado.

Los sistemas de defensa aérea están operativos para interceptar la amenaza”, señaló el mensaje publicado en el canal de Telegram de las FDI, que pidió a la población seguir las directrices oficiales. Unos quince minutos después, las autoridades actualizaron que, tras su evaluación, se permitió salir de las zonas protegidas en todo el país.

Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, declararon el viernes por la noche estar listos para involucrarse en el conflicto con una intervención militar directa si nuevos actores se suman a Estados Unidos e Israel en la ofensiva contra Irán, o si el mar Rojo es utilizado para ataques contra Teherán.

En un pronunciamiento televisado, el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, afirmó que las fuerzas del grupo tienen “las manos en el gatillo” y están preparadas para intervenir bajo esas condiciones específicas, lo que ampliaría la guerra en la región. Sarea indicó que estas condiciones incluyen “la llegada de cualquier nueva alianza con Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán” y “el uso del mar Rojo para operaciones hostiles” contra el régimen iraní o cualquier país musulmán.

Estas declaraciones se producen a un mes de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, bastión del llamado “Eje de la resistencia”, que incluye a los hutíes y otros grupos armados de Medio Oriente.

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