Donald Trump reiteró que Irán busca un acuerdo para terminar la guerra: “Están siendo diezmados”

Donald Trump. REUTERS/Elizabeth Frantz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes en Miami que Irán está “diezmado” y que desea alcanzar un “acuerdo” para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Trump declaró que “nuestro Ejército es el más grande, de lejos, e Irán está siendo diezmado”, al llegar a Florida para pasar el fin de semana. Según el mandatario, Teherán busca cerrar un acuerdo, y las conversaciones indirectas se realizan con la mediación de Pakistán.

“Durante 47 años, Irán ha sido conocido como el matón de Oriente Medio, pero ya no lo es; está en retirada. Esta noche, estamos más cerca que nunca del resurgimiento de Oriente Medio, finalmente libre del terror, la agresión y el chantaje nuclear iraníes”, aseguró en un evento.

En esa línea, dijo: “Hemos tenido otro gran día. Están siendo diezmados. Estamos negociando; quieren llegar a un acuerdo”.

Este sábado se cumple un mes desde el ataque a gran escala realizado por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, que resultó en la muerte del líder supremo iraní, el ayatollah Alí Khamenei, y desencadenó el conflicto actual. Desde entonces, Washington y Teherán han iniciado contactos indirectos que podrían llevar a un encuentro presencial en los próximos días.

En relación con el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en respuesta a la ofensiva militar, Trump anunció que para favorecer las negociaciones ha decidido posponer hasta el 6 de abril el ultimátum a Teherán para desbloquear la vía marítima, bajo la amenaza de destruir las centrales eléctricas iraníes si no se cumple este plazo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en la cumbre del Instituto de la Iniciativa de Inversión Futura (FII, por sus siglas en inglés) en el Foro Faena en Miami Beach, Florida, EE. UU., el 27 de marzo de 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz

La guerra, que ha dejado al menos trece soldados estadounidenses fallecidos y ha elevado el precio de la gasolina, suscita rechazo en la sociedad estadounidense. Trump había hecho campaña prometiendo mantener a Estados Unidos alejado de conflictos externos, y la situación ha incrementado la tensión entre Washington y sus aliados de la OTAN.

Por su parte, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, expresó este viernes su confianza en que representantes estadounidenses e iraníes se reúnan “esta semana” para negociar el fin de la guerra, según sus declaraciones en un foro de inversiones celebrado en Miami. Witkoff destacó como una señal positiva que “los barcos están cruzando” el estrecho de Ormuz, aunque la organización Marine Traffic reportó que algunos cargueros chinos dieron media vuelta por falta de garantías de paso de Irán.

“Pensamos que habrá reuniones esta semana. Ciertamente lo esperamos. Algunos barcos están pasando. Esa es una muy buena señal. Y pienso que el presidente (estadounidense, Donald Trump) quiere un acuerdo de paz”, declaró Witkoff.

Donald Trump. REUTERS/Elizabeth Frantz

Witkoff recalcó la existencia de un acuerdo de 15 puntos propuesto por Washington, sobre el cual esperan una respuesta de Irán. Entre los temas centrales del acuerdo figuran el cese del enriquecimiento de uranio y la eliminación de cerca de “10.000 kilos de material enriquecido almacenado”, así como la supervisión internacional. El enviado aseguró que “resolvería la cuestión del enriquecimiento, que hoy en día no podemos permitir que haya enriquecimiento allí”, y recalcó que Estados Unidos no persigue “la desaparición del pueblo iraní”.

Las autoridades iraníes han confirmado más de 1.500 muertos desde el inicio de la ofensiva, incluyendo figuras clave como el líder supremo Alí Khamenei , el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, además de altos cargos militares y de inteligencia.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este viernes en París que la operación militar en Irán concluirá “en cuestión de semanas” y exhortó a la comunidad internacional a esforzarse para que la navegación en el estrecho de Ormuz “sea segura”. Mientras tanto, el precio del barril de petróleo Brent para entrega en mayo cerró la semana a 112,57 dólares, el nivel más alto desde julio de 2022, reflejando la persistente tensión en el golfo Pérsico y la falta de avances palpables hacia una distensión.

El enviado estadounidense subrayó que la postergación del ultimátum hasta el 6 de abril constituye una señal de que continúan los esfuerzos diplomáticos. “Tenemos un presidente que cree en soluciones elegantes, y las soluciones elegantes son soluciones diplomáticas. Tenemos un acuerdo de 15 puntos en la mesa que los iraníes ya han tenido tiempo de analizar. Esperamos una respuesta suya, y eso lo resolvería todo”, concluyó Witkoff. (Con información de EFE y Europa Press)