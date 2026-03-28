El papa León XIV visitó Mónaco y denunció que la ostentación de la fuerza y la prevaricación amenazan la paz

El príncipe Alberto II de Mónaco, la princesa Charlene, el príncipe Jacques, la princesa Gabriella y el papa León XIV observan desde un balcón del Palacio del Príncipe durante la visita de un día del Papa a Mónaco, el 28 de marzo de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El papa León XIV denunció que en este momento histórico “la ostentación de la fuerza y la lógica de la prevaricación perjudican al mundo y amenazan la paz”, en el discurso a las autoridades durante su breve viaje de este sábado al pequeño principado de Mónaco.

En su primer discurso asomado al balcón del palacio del Príncipe tras haberse reunido con Alberto II, León XIV afirmó que este país ubicado “entre los países fundadores de la unidad europea, posee en su independencia una vocación de encuentro y cuidado de la amistad social” que hoy en día “están amenazados por un ambiente generalizado de cerrazón y autosuficiencia”.

Y en este pequeño Estado, donde pasará apenas 9 horas, afirmó, hablando en francés, que “una herencia espiritual viva” debe comprometer su riqueza al servicio del derecho y de la justicia, “especialmente en un momento histórico en el que la ostentación de la fuerza y la lógica de la prevaricación perjudican al mundo y amenazan la paz”.

El papa León XIV se reúne con el príncipe Alberto II de Mónaco y la princesa Charlene de Mónaco durante un encuentro privado en el Palacio del Príncipe, en el marco de una visita de un día a Mónaco, el 28 de marzo de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/Pool

En el balcón, junto con Alberto II y Charlene, vestida de blanco y mantilla por el privilegio dado a las soberanas católicas, León XIV no obvió que en Mónaco viven una mayoría de ciudadanos procedentes de otros países y que muchos de ellos “ocupan cargos de considerable influencia en el ámbito económico y financiero”.

Añadió que habitar en este país “representa para algunos un privilegio y, para todos, una llamada específica a interrogarse sobre su lugar en el mundo”.

El príncipe Alberto II de Mónaco, la princesa Charlene y el papa León XIV se asoman a un balcón del Palacio del Príncipe durante la visita de un día del Papa a Mónaco, el 28 de marzo de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Mónaco es el país con mayor concentración de millonarios del mundo; más de un tercio de sus 39.000 habitantes tienen un patrimonio neto superior a 1 millón de dólares. Es considerado paraíso fiscal sin impuesto sobre la renta y con un PIB per cápita medio de 267.522 euros que hacen de sus habitantes los más ricos del planeta.

Y en este país, el papa afirmó que “cada talento, cada oportunidad, cada bien depositado en nuestras manos tiene un destino universal, una exigencia intrínseca de no ser retenido, sino redistribuido, para que la vida de todos sea mejor”.

Y por ello habló de la necesidad de compartir y recordó la necesidad de poner a los pobres en el centro.

El papa León XIV se reúne con el príncipe Alberto II de Mónaco durante un encuentro privado en el Palacio del Príncipe, en el marco de una visita de un día a Mónaco, el 28 de marzo de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/Pool

Recordó que Mónaco es uno de los pocos países del mundo que tienen la fe católica como religión de estado y aseguró que esto “no aplasta, sino que libera; que no separa, sino que une”.

También elogió el compromiso del principado y Alberto II por la ecología integral.

Tras este discurso, el papa firmará el Libro de Honor en el Salón de los Espejos y, tras la presentación de la familia en la Sala de la Guardia, el príncipe mostrará los dos frescos de la fachada que representan la visita de Pablo III en 1538 y el paso del féretro del Papa Pío VI en 1802. Finalmente, ambos entrarán en la capilla para un momento de recogimiento.

El papa León XIV y el príncipe Alberto II saludaron a los varios cientos de habitantes del principado desde el balcón del Palacio tras haber mantenido una reunión privada, durante la breve visita que el pontífice estadounidense está realizando este sábado.

El príncipe Alberto II de Mónaco y el papa León XIV asisten a una ceremonia de bienvenida en el Palacio del Príncipe, en el marco de la visita de un día del Papa a Mónaco, el 28 de marzo de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

León XIV llegó en helicóptero al pequeño Estado y se trasladó al palacio del Príncipe donde fue recibido con todos los honores por Alberto II y su esposa Charlene, que estaban también acompañados por sus hijos mellizos Jacques y Gabriela, vestida de blanco como su madre.

En el patio del palacio también se encontraban en la tribuna de las autoridades Carolina y Estefanía de Mónaco.

Tras visitar el palacio y reunirse con Alberto II en el Salón de Famille tuvo lugar el encuentro privado, seguido del intercambio de regalos y de las fotos.

Se trata de su segundo viaje apostólico internacional, el primero de un papa en la época moderna ya que sólo se tiene constancia de que en 1538, Pablo III pasó por ese territorio de regreso del Congreso de Niza.

(Con información de EFE)