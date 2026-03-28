Mundo

El papa León XIV visitó Mónaco y denunció que la ostentación de la fuerza y la prevaricación amenazan la paz

En su discurso tras haberse reunido con Alberto II, afirmó que este país ubicado “entre los fundadores de la unidad europea, posee en su independencia una vocación de encuentro y cuidado de la amistad social”

Guardar
El príncipe Alberto II de Mónaco, la princesa Charlene, el príncipe Jacques, la princesa Gabriella y el papa León XIV observan desde un balcón del Palacio del Príncipe durante la visita de un día del Papa a Mónaco, el 28 de marzo de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
El príncipe Alberto II de Mónaco, la princesa Charlene, el príncipe Jacques, la princesa Gabriella y el papa León XIV observan desde un balcón del Palacio del Príncipe durante la visita de un día del Papa a Mónaco, el 28 de marzo de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El papa León XIV denunció que en este momento histórico “la ostentación de la fuerza y la lógica de la prevaricación perjudican al mundo y amenazan la paz”, en el discurso a las autoridades durante su breve viaje de este sábado al pequeño principado de Mónaco.

En su primer discurso asomado al balcón del palacio del Príncipe tras haberse reunido con Alberto II, León XIV afirmó que este país ubicado “entre los países fundadores de la unidad europea, posee en su independencia una vocación de encuentro y cuidado de la amistad social” que hoy en día “están amenazados por un ambiente generalizado de cerrazón y autosuficiencia”.

Y en este pequeño Estado, donde pasará apenas 9 horas, afirmó, hablando en francés, que “una herencia espiritual viva” debe comprometer su riqueza al servicio del derecho y de la justicia, “especialmente en un momento histórico en el que la ostentación de la fuerza y la lógica de la prevaricación perjudican al mundo y amenazan la paz”.

El papa León XIV se reúne con el príncipe Alberto II de Mónaco y la princesa Charlene de Mónaco durante un encuentro privado en el Palacio del Príncipe, en el marco de una visita de un día a Mónaco, el 28 de marzo de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/Pool
El papa León XIV se reúne con el príncipe Alberto II de Mónaco y la princesa Charlene de Mónaco durante un encuentro privado en el Palacio del Príncipe, en el marco de una visita de un día a Mónaco, el 28 de marzo de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/Pool

En el balcón, junto con Alberto II y Charlene, vestida de blanco y mantilla por el privilegio dado a las soberanas católicas, León XIV no obvió que en Mónaco viven una mayoría de ciudadanos procedentes de otros países y que muchos de ellos “ocupan cargos de considerable influencia en el ámbito económico y financiero”.

Añadió que habitar en este país “representa para algunos un privilegio y, para todos, una llamada específica a interrogarse sobre su lugar en el mundo”.

El príncipe Alberto II de Mónaco, la princesa Charlene y el papa León XIV se asoman a un balcón del Palacio del Príncipe durante la visita de un día del Papa a Mónaco, el 28 de marzo de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
El príncipe Alberto II de Mónaco, la princesa Charlene y el papa León XIV se asoman a un balcón del Palacio del Príncipe durante la visita de un día del Papa a Mónaco, el 28 de marzo de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Mónaco es el país con mayor concentración de millonarios del mundo; más de un tercio de sus 39.000 habitantes tienen un patrimonio neto superior a 1 millón de dólares. Es considerado paraíso fiscal sin impuesto sobre la renta y con un PIB per cápita medio de 267.522 euros que hacen de sus habitantes los más ricos del planeta.

Y en este país, el papa afirmó que “cada talento, cada oportunidad, cada bien depositado en nuestras manos tiene un destino universal, una exigencia intrínseca de no ser retenido, sino redistribuido, para que la vida de todos sea mejor”.

Y por ello habló de la necesidad de compartir y recordó la necesidad de poner a los pobres en el centro.

El papa León XIV se reúne con el príncipe Alberto II de Mónaco durante un encuentro privado en el Palacio del Príncipe, en el marco de una visita de un día a Mónaco, el 28 de marzo de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/Pool
El papa León XIV se reúne con el príncipe Alberto II de Mónaco durante un encuentro privado en el Palacio del Príncipe, en el marco de una visita de un día a Mónaco, el 28 de marzo de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/Pool

Recordó que Mónaco es uno de los pocos países del mundo que tienen la fe católica como religión de estado y aseguró que esto “no aplasta, sino que libera; que no separa, sino que une”.

También elogió el compromiso del principado y Alberto II por la ecología integral.

Tras este discurso, el papa firmará el Libro de Honor en el Salón de los Espejos y, tras la presentación de la familia en la Sala de la Guardia, el príncipe mostrará los dos frescos de la fachada que representan la visita de Pablo III en 1538 y el paso del féretro del Papa Pío VI en 1802. Finalmente, ambos entrarán en la capilla para un momento de recogimiento.

El papa León XIV y el príncipe Alberto II saludaron a los varios cientos de habitantes del principado desde el balcón del Palacio tras haber mantenido una reunión privada, durante la breve visita que el pontífice estadounidense está realizando este sábado.

El príncipe Alberto II de Mónaco y el papa León XIV asisten a una ceremonia de bienvenida en el Palacio del Príncipe, en el marco de la visita de un día del Papa a Mónaco, el 28 de marzo de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
El príncipe Alberto II de Mónaco y el papa León XIV asisten a una ceremonia de bienvenida en el Palacio del Príncipe, en el marco de la visita de un día del Papa a Mónaco, el 28 de marzo de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

León XIV llegó en helicóptero al pequeño Estado y se trasladó al palacio del Príncipe donde fue recibido con todos los honores por Alberto II y su esposa Charlene, que estaban también acompañados por sus hijos mellizos Jacques y Gabriela, vestida de blanco como su madre.

En el patio del palacio también se encontraban en la tribuna de las autoridades Carolina y Estefanía de Mónaco.

Tras visitar el palacio y reunirse con Alberto II en el Salón de Famille tuvo lugar el encuentro privado, seguido del intercambio de regalos y de las fotos.

Se trata de su segundo viaje apostólico internacional, el primero de un papa en la época moderna ya que sólo se tiene constancia de que en 1538, Pablo III pasó por ese territorio de regreso del Congreso de Niza.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

papa León XIVLeón XIVMónacoÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

A un mes del inicio de la guerra en Medio Oriente, Israel detectó el primer ataque con misiles desde Yemen

Los hutíes, aliados del régimen iraní, amenazaron el viernes con participar directamente del conflicto si se sumaban nuevos actores internacionales o se empleaba el mar Rojo para operaciones hostiles

A un mes del inicio de la guerra en Medio Oriente, Israel detectó el primer ataque con misiles desde Yemen

Cómo sería una eventual operación militar de EEUU para extraer el uranio del régimen iraní

La incautación de material estratégico requeriría la participación de unidades de élite, inteligencia precisa y soporte logístico para el traslado seguro y la protección de los recursos extraídos

Cómo sería una eventual operación militar de EEUU para extraer el uranio del régimen iraní

El Ojo del Sahara: el misterio geológico que solo se comprende desde el espacio y es el orgullo de Mauritania

Esta formación única, visible en su totalidad solo desde la órbita terrestre, guarda secretos de la evolución planetaria y vestigios de antiguas culturas humanas bajo las arenas del desierto

El Ojo del Sahara: el misterio geológico que solo se comprende desde el espacio y es el orgullo de Mauritania

El OIEA instó a la “moderación militar” para evitar cualquier riesgo de accidentes nucleares en plena escalada en Medio Oriente

La agencia internacional confirmó que, luego del impacto en la instalación iraní de Yazd, los sensores no detectaron alteraciones de radiación en los índices habituales mientras se desarrolla una investigación por el incidente

El OIEA instó a la “moderación militar” para evitar cualquier riesgo de accidentes nucleares en plena escalada en Medio Oriente

EN VIVO: Israel abatió a dos altos mandos del grupo terrorista Hezbollah en una nueva ofensiva en Beirut

Las Fuerzas de Defensa informaron sobre el ataque a decenas de infraestructuras estratégicas de la organización en Líbano. Además, eliminaron a Ayoub Hussein Yacoub y Yasser Muhammad Mubarak, vinculados a la unidad de misiles

EN VIVO: Israel abatió a dos altos mandos del grupo terrorista Hezbollah en una nueva ofensiva en Beirut
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallaron el cuerpo sin vida del joven que había desaparecido en Córdoba y hay dos detenidos

Hallaron el cuerpo sin vida del joven que había desaparecido en Córdoba y hay dos detenidos

Un padre pide anular el incremento de una pensión alimentaria y la Justicia le da la razón: la madre genera más ingresos ahora que cuando se estableció la cuantía inicial

Tecnomecánica y RUNT en Colombia: vigencia, costos en 2026 y cómo descargar el certificado

Revise de esta forma si su transferencia fue exitosa, pendiente o fallida y qué hacer en cada caso en Nequi

AvanCiencia responde a reclamo millonario y cuestiona al Ministerio de Ciencia por contrato en disputa

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Alberto II resalta ante el papa León XIV "el anclaje católico" de Mónaco que dura 700 años

Taiwán confirma que polémico buque pesquero taiwanés está atracado en un puerto chino

Antonelli repite pole en Suzuka y Alonso saldrá penúltimo

Alonso: "Las dos primeras carreras fueron complicadas y lo serán las siguientes diez"

Mueren cinco paramédicos en ataque aéreo israelí en el sur del Líbano, según medios

ENTRETENIMIENTO

Antonio Banderas revela sus complicados inicios en Hollywood: “Me dijeron que estaba, como los negros y los hispanos, para dar vida a tipos malos”

Antonio Banderas revela sus complicados inicios en Hollywood: “Me dijeron que estaba, como los negros y los hispanos, para dar vida a tipos malos”

La sorprendente revelación de Steve Carell: “El piloto de The Office fue el episodio peor evaluado de toda la historia de NBC”

‘Love Story’: todo lo que la serie cambió de la relación de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Kristen Bell, la voz de Anna en Frozen, responde a los rumores y comparte su emoción por las próximas películas

Adam Levine y Behati Prinsloo tras más de 10 años juntos: se conoció el significado detrás de su dúo con Stevie Nicks