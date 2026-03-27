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China y Filipinas reanudarán negociaciones sobre las zonas en disputa del mar Meridional tras nuevos incidentes

Las tensiones en la región persisten por las reclamaciones territoriales y la competencia por recursos energéticos

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China y Filipinas retomarán conversaciones bilaterales sobre las zonas en disputa del mar de China Meridional (Reuters)
China y Filipinas retomarán conversaciones bilaterales sobre las zonas en disputa del mar de China Meridional (Reuters)

Las autoridades de Filipinas anunciaron que reanudarán próximamente las conversaciones bilaterales con China para tratar el futuro de las zonas en disputa en el mar de China Meridional.

El Ministerio de Exteriores filipino comunicó que el diálogo tendrá lugar en la ciudad de Quanzhou, ubicada en la provincia de Fujian, en la costa este de China. Ambos países buscan intercambiar posiciones luego de una escalada de incidentes recientes en la región, que ha sido fuente constante de tensiones entre Manila y Pekín.

En este marco, el régimen chino manifestó que mantiene abierta la posibilidad de realizar exploraciones conjuntas de hidrocarburos con Filipinas.

El régimen chino insiste en que defenderá lo que considera su soberanía sobre el mar de China Meridional (Reuters)
El régimen chino insiste en que defenderá lo que considera su soberanía sobre el mar de China Meridional (Reuters)

El reinicio de negociaciones se produce tras una serie de incidentes en aguas disputadas. Este viernes, la Armada de Filipinas reportó que uno de sus buques militares evitó una colisión con una nave de la Armada china cerca de la isla de Pagasa (denominada Thitu en chino), territorio bajo administración filipina pero reclamado por China.

El Mando Occidental (WESCOM) de las Fuerzas Armadas filipinas detalló que el suceso obedeció a maniobras consideradas temerarias por parte del buque chino.

El portavoz del WESCOM, coronel Nep Padua, afirmó que el “BRP Benguet” logró evadir el choque con una fragata lanzamisiles 532 de la Armada de China durante una operación marítima cerca de la isla Pagasa.

Este nuevo episodio se suma a otro incidente ocurrido tres semanas atrás, cuando una embarcación china apuntó a una fragata filipina que patrullaba cerca del arrecife de Escoda (llamado Xianbin Jiao por China).

El mar de China Meridional es escenario de reivindicaciones superpuestas entre China y varios países del sudeste asiático, incluidos Filipinas, Vietnam, Brunéi, Malasia y Taiwán.

Estas aguas concentran rutas marítimas clave para el comercio internacional y se estima que sus fondos marinos albergan reservas importantes de petróleo y gas.

Puntos críticos del Mar de China Meridional
China respalda sus reclamos en el mar de China Meridional con la “línea de nueve puntos” representada en sus mapas oficiales

En paralelo, el despliegue de cazas chinos en la región se produjo después del ingreso de aeronaves filipinas en un espacio aéreo que Pekín identifica como parte de su territorio sobre el área de Huangyan Dao (también conocido como atolón de Scarborough o bajo de Masinloc).

El atolón de Scarborough, situado en un punto estratégico del mar de China Meridional, representa uno de los focos más sensibles de la disputa.

El atolón de Scarborough es uno de los principales focos de disputa territorial entre China y Filipinas en el mar de China Meridional (AP Foto/Joeal Calupitan, archivo)
El atolón de Scarborough es uno de los principales focos de disputa territorial entre China y Filipinas en el mar de China Meridional (AP Foto/Joeal Calupitan, archivo)

China sostiene que casi toda la extensión marítima bajo la llamada “línea de nueve puntos” le pertenece, una delimitación que aparece en los mapas oficiales chinos y que ha sido reiteradamente cuestionada por otros países ante organismos internacionales.

El portavoz del Ministerio de Defensa de China declaró a la agencia Xinhua que el país “hará lo necesario para salvaguardar sus derechos” y reiteró que la soberanía sobre la zona “no se puede disputar”.

La crisis energética global y las interrupciones en el suministro de petróleo han impulsado a Filipinas y China a explorar fórmulas de cooperación, aun en un entorno de desconfianza mutua.

(Con información de Europa Press)

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