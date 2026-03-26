Zelenski plantea que países del Golfo ayuden a Ucrania con misiles a cambio de asistencia con drones

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró que la financiación insuficiente limita a la industria militar ucraniana, la cual solo opera a la mitad de su capacidad y enfrenta dificultades para mantener el ritmo en la producción de sistemas antidrones propios. Zelenski también destacó que Ucrania está dispuesta a negociar la venta de material "excedente" fabricado localmente, con el objetivo de obtener los fondos necesarios para fortalecer su propia defensa. El mandatario ucraniano señaló estos desafíos y propuestas en una entrevista con el diario francés 'Le Monde', según publicó el medio.

De acuerdo con 'Le Monde', Zelenski propuso un intercambio estratégico dirigido a los países del golfo Pérsico. La propuesta consiste en que Ucrania transfiera tecnología y brinde apoyo técnico en materia de defensa antidrones, a cambio de que naciones de Oriente Próximo suministren misiles antiaéreos al ejército ucraniano. Zelenski explicó que Kiev ya está asistiendo a estos países en la protección frente a ataques de drones, particularmente en respuesta a amenazas provenientes de Irán.

Durante la conversación con el diario francés, el presidente ucraniano detalló que existe un debate en curso sobre futuras entregas de equipamiento que Ucrania posee. Manifestó el interés de su gobierno en llegar a acuerdos que permitan a Ucrania obtener misiles de defensa aérea, equipos que se encuentran en poder de naciones del golfo Pérsico pero que el ejército ucraniano no tiene en su arsenal. "Ellos tienen algunos misiles de defensa aérea de los que nosotros carecemos. Nos gustaría alcanzar acuerdos al respecto", afirmó Zelenski, según las declaraciones consignadas por 'Le Monde'.

Zelenski precisó que Estados Unidos mantiene comunicación con Ucrania para coordinar la defensa de sus bases militares en países de Oriente Medio. Indicó además que Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Jordania y Kuwait han contactado a Ucrania en el marco de este intercambio, luego de que Kiev desplegó equipos técnicos y equipamiento en algunos de estos países que han estado sujetos a represalias de Irán en el contexto de la reciente escalada regional vinculada a la guerra entre Washington y Tel Aviv.

Los equipos de expertos ucranianos, reportó 'Le Monde', ya se encuentran en terreno de los países implicados, analizando la situación local y compartiendo conocimientos acumulados sobre defensa antidrones. Según Zelenski, la experiencia de Ucrania en esta materia resulta de gran valor, pero subrayó que los sistemas de defensa como el 'Patriot' estadounidense o el 'THAAD' no bastan por sí solos para garantizar una defensa antiaérea efectiva.

El presidente de Ucrania reiteró la urgencia de asegurar recursos financieros adicionales. Zelenski afirmó que el financiamiento constituye actualmente el recurso más limitado para la industria militar ucraniana, lo que reduce la capacidad de producción de equipos necesarios, en particular de drones. Según el mandatario, el impulso económico permitirá mantener e incrementar la fabricación armamentística nacional y satisfacer tanto las necesidades internas como las posibilidades de ofrecer asistencia técnica a terceros países.

Por último, tal como publicó 'Le Monde', el presidente ucraniano manifestó la disposición de Kiev a negociar ventas internacionales de material excedente producido en su sector de defensa, un mecanismo orientado a incrementar los ingresos disponibles para financiar nuevas inversiones y programas de producción. El planteamiento de Zelenski busca así fortalecer la posición militar ucraniana mediante alianzas tecnológicas e intercambio de recursos con aliados interesados en la defensa antiaérea, al tiempo que alerta sobre el riesgo de mantener niveles bajos de inversión en la industria militar en un contexto de tensión geopolítica creciente.