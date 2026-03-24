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¿Cereal con cuchara y tenedor? El “método” de un experto en protocolo genera debate en redes

El británico William Hanson, especialista en protocolo del Reino Unido, propuso una práctica poco habitual que despertó cuestionamientos sobre cómo deben adaptarse las reglas en la mesa

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La discusión impulsó a otros expertos en protocolo a compartir sus puntos de vista

La recomendación de comer cereal con cuchara y tenedor realizada por un experto británico en etiqueta ha generado un intenso debate internacional.

El video que originó la controversia acumuló más de cinco millones de visualizaciones a finales de febrero, convirtiéndose en un fenómeno viral que atrajo la atención de especialistas y usuarios en redes sociales, según FOX News Digital.

La sugerencia de utilizar cuchara
La sugerencia de utilizar cuchara y tenedor para el cereal generó una ola de comentarios en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta llamó la atención de expertos porque desafía la práctica habitual en la mesa occidental, donde el cereal se consume solo con cuchara. El uso adicional del tenedor sorprendió tanto por su rareza como por cuestionar cuáles son los límites de las normas de etiqueta en hábitos cotidianos.

El origen de la controversia está en el video de William Hanson, autor británico y especialista en protocolo. En la grabación, hecha en un hotel del Reino Unido, el especialista muestra cómo sostiene la cuchara en su mano dominante y el tenedor en la otra, para empujar los copos de cereal hacia la cuchara.

Explica que cada persona debe añadir su leche de preferencia al tazón y luego emplear ambos cubiertos para comer, aunque sugiere que el procedimiento no es igual al de la sopa porque no requiere alejar la cuchara del cuerpo.

El experto británico William Hanson
El experto británico William Hanson demostró su técnica en un video viral que sorprendió a miles de usuarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su consejo, recogido por el medio citado, desató reacciones entre internautas, desde la incredulidad hasta el humor, al considerar el método innecesario o excesivo.

Qué opinan los expertos en etiqueta sobre comer cereal

La discusión impulsó a otros expertos en protocolo a compartir sus puntos de vista. Jo Hayes, especialista australiana, reconoció a FOX News Digital que la técnica es “muy particular”, pero puede ser útil en cuencos anchos o de bordes bajos. Precisó que, aunque favorece la limpieza, no ha visto a nadie desayunar cereal con tenedor y considera suficiente utilizar solo la cuchara para comerlo de forma adecuada.

Por su parte, Laura Windsor, experta británica en etiqueta, señaló que algunas costumbres antiguas incluían el uso de dos cucharas o una combinación de cuchara y tenedor para evitar derrames al mezclar cereales y leche.

Especialistas en protocolo debatieron los
Especialistas en protocolo debatieron los límites de las normas de etiqueta en el desayuno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Explicó que tradicionalmente la cuchara se guiaba con la mano dominante, mientras que el tenedor o el segundo cubierto ayudaban a reunir el cereal. Sin embargo, admitió que estos métodos resultan demasiado complejos para el desayuno moderno.

En Estados Unidos, Lisa Mirza Grotts, experta en etiqueta, afirmó al medio que no existe ninguna norma que respalde el uso de dos cubiertos para el cereal. Subrayó que “la cuchara fue creada para alimentos en tazón y no se necesita nada más”.

Esta opinión coincidió con la de Nikki Sawhney, directora de la New England School of Protocol, quien indicó que un tenedor podría ser útil con granola en piezas grandes, pero insistió en que la etiqueta contemporánea debe buscar la simplicidad y evitar complicaciones innecesarias, adaptando las convenciones a cada caso sin imposiciones rígidas.

El impacto viral y las respuestas de los usuarios

La tradicional cuchara para el
La tradicional cuchara para el cereal fue cuestionada por una propuesta que desafía costumbres occidentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica sugerida por Hanson avivó el debate en redes sociales, como Instagram y TikTok. Algunos usuarios interpretaron la propuesta como una ironía o una “provocación en redes”, mientras que otros la calificaron de “diabólica” o bromearon sobre su aparente sofisticación. “No sé si es una provocación o lo dice en serio”, escribió un participante. Otro agregó: “Creo que nos está tomando el pelo”.

Algunos vieron en el método una forma de dar un aire “elegante” al desayuno. “Comería cereal con tenedor solo para sentirme más distinguido”, comentó otro usuario.

Sin embargo, la mayoría de especialistas contactados por el medio insistieron en que añadir cubiertos complica innecesariamente el acto de desayunar. Destacaron que lo fundamental es evitar usar los dedos o acercar la cabeza al tazón, priorizando siempre la higiene y el respeto en la mesa.

Usuarios de Instagram y TikTok
Usuarios de Instagram y TikTok reaccionaron con humor y escepticismo ante la idea de sumar un tenedor (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la encuesta que realizó Hanson en su perfil de Facebook, cerca de 5.000 personas votaron para opinar si su sugerencia sobre el cereal había ido demasiado lejos.

Tradiciones y evolución de las normas de la mesa

Otras recomendaciones inusuales del propio Hanson, como proponer comer plátano con cuchillo y tenedor, también han llamado la atención y han sido replicadas en medios y programas como “Saturday Night Live”. Esto pone de manifiesto que las normas de etiqueta siguen evolucionando e incluso se convierten, en ocasiones, en temas culturales virales.

Al analizar el fenómeno, los expertos consultados por FOX News Digital coinciden en que la etiqueta moderna apuesta por la sencillez y la limpieza. Pese a las diferencias de criterio, reconocen que el debate sobre tradiciones singulares al comer mantiene su vigencia, ya que un sector minoritario mostró apertura a adoptar nuevas prácticas como la de Hanson, mientras la mayoría se mantuvo escéptica.

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